DJI präsentiert Mic Mini 2S: Ultrakompaktes Funkmikrofon mit 32-Bit-Float und KI-Geräuschunterdrückung

Der Drohnen- und Kameraspezialist DJI hat mit dem DJI Mic Mini 2S ein neues Mini-Funkmikrofon mit integrierter Aufnahmefunktion vorgestellt. Das System wurde speziell für Content Creator entwickelt und soll durch flexible Einsatzmöglichkeiten – von Solo-Aufnahmen bis hin zu Podcasts mit mehreren Personen – auch in unvorhersehbaren Umgebungen eine verlässliche Audioqualität gewährleisten.

Sichere Audioaufnahme mit 32-Bit-Float

Ein zentrales Merkmal des Mic Mini 2S ist die interne 32-Bit-Float-Aufnahme, die eine flexible Bearbeitung von Lautstärkepegeln in der Nachbearbeitung ermöglicht. Dadurch lassen sich sowohl leise Passagen als auch plötzliche, laute Geräusche abdecken. Jeder Sender verfügt über rund 14,5 GB integrierten Speicher, was im standardmäßigen 24-Bit-Modus bis zu 28 Stunden Tonaufnahme entspricht.

Zweistufige KI-Geräuschunterdrückung und Klangprofile

Zur Vermeidung von Störgeräuschen setzt DJI auf eine zweistufige KI-Geräuschunterdrückung:

Stufe „Basis“: Reduziert typische Hintergrundgeräusche in Innenräumen wie Ventilatoren oder Raumhall.

Reduziert typische Hintergrundgeräusche in Innenräumen wie Ventilatoren oder Raumhall. Stufe „Stark“: Filtert störenden Lärm im Außenbereich heraus, um Stimmen klar hervorzuheben.

Ergänzend sorgen eine automatische Clipping-Kontrolle für den Schutz vor Lautstärkespitzen sowie ein dynamischer Lautstärkeausgleich für gleichbleibende Pegel bei Interviews und Streams. Für die klangliche Abstimmung stehen die drei Profile „Regulär“, „Hell“ und „Kräftig“ zur Auswahl.

Konnektivität und Ökosystem-Anbindung

Das System unterstützt eine 4TX + 1RX-Konnektivität, wodurch ein einziger Empfänger gleichzeitig mit bis zu vier Sendern gekoppelt werden kann. Zudem besteht Abwärtskompatibilität zu älteren Sendern der Mic-Mini-Reihe und Empfängern der DJI-Mic-Serie.

Über die DJI OsmoAudio-Direktverbindung lassen sich die Sender ohne externen Empfänger nativ mit ausgewählten Kameras des Herstellers (darunter Osmo Pocket 4/4P, Osmo 360, Osmo Nano und Osmo Action 6) verbinden und übertragen dabei 48-kHz-24-Bit-Audio.

Kompaktes Bauform und Preise

Die einzelnen Sender wiegen etwa 12 Gramm und lassen sich per Clip oder Magnet befestigen. Zur optischen Anpassung werden anpassbare und magnetische Frontabdeckungen angeboten.

Das DJI Mic Mini 2S ist ab sofort im DJI-Store sowie im Handel verfügbar. Die Preisgestaltung der wichtigsten Pakete im Überblick:

Produkt / Konfiguration Preis (UVP) DJI Mic Mini 2S Sender (Einzeln) 69 EUR DJI Mic Mini 2S (1 Sender + 1 Empfänger) 99 EUR DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 Handy-Empfänger + Ladeschale) 99 EUR DJI Mic Mini 2S Set (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale) 189 EUR