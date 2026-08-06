Vorläufer der finalen Software: One UI 9 Beta 5 für Galaxy S26 steht bevor

Das Beta-Testprogramm für Samsungs kommende Benutzeroberfläche One UI 9 biegt auf die Zielgerade ein. Wie ein Beta-Manager des Herstellers offiziell im Community-Forum bestätigte, steht die Veröffentlichung der fünften Beta-Version für die Galaxy S26-Serie unmittelbar bevor. Wenn die letzten internen Prüfungen ohne unerwartete Komplikationen verlaufen, soll die Beta 5 voraussichtlich in der kommenden Woche ausgerollt werden.

Fokus auf Systemfeinschliff und Stabilität

Die Veröffentlichung von Beta 5 markiert eine entscheidende Phase in der Entwicklung von One UI 9. Während frühere Testversionen vor allem neue Features – darunter das überarbeitete Quick Panel, erweiterte Notiz-Werkzeuge und verbesserte Bedienungshilfen – einführten, liegt der Schwerpunkt nun primär auf der Optimierung:

Fehlerbehebungen: Beseitigung verbliebener System-Bugs und Ruckler in den Animationen.

Beseitigung verbliebener System-Bugs und Ruckler in den Animationen. Leistung & Akkulaufzeit: Feinabstimmung des Energiemanagements unter Android 17.

Feinabstimmung des Energiemanagements unter Android 17. Sicherheits-Patches: Integration aktueller Sicherheits-Updates und Stabilisierung der Schnittstellen.

Nach dem Release von Beta 5 gehen Branchenbeobachter davon aus, dass die Erprobungsphase für das aktuelle Flaggschiff-Trio – bestehend aus Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra – weitgehend abgeschlossen ist.

Weg frei für den stabilen Release

Der nahende Start von Beta 5 nährt Hoffnungen, dass Samsung das finale Update auf One UI 9 bereits in wenigen Wochen für alle Nutzer freigeben könnte. Der Ablauf lässt vermuten, dass nach dieser Version nur noch eine finale Release-Candidate-Version folgt, bevor der finale Rollout schrittweise eingeläutet wird.

Interessierte Besitzer eines Modells der Galaxy S26-Serie, die am Beta-Programm teilnehmen, können das bevorstehende Update wie gewohnt direkt über die Systemeinstellungen unter Software-Update herunterladen, sobald der Startschuss in der Samsung Members App offiziell erfolgt ist.