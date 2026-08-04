Samsung Galaxy A34: Update für den Juli wird verteilt

Das Samsung Galaxy A34 5G erhält aktuell das wichtige Sicherheitsupdate für Januar 2026. Samsung Das Juli-Sicherheitsupdate für das Samsung Galaxy A34 hat international Fahrt aufgenommen: In Indien ist das Firmware-Paket mit der Build-Nummer
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A346EXXSFFZG4 offiziell verfügbar. Die Aktualisierung behebt in erster Linie rund fünf Dutzend Sicherheitslücken im Android-System sowie in der herstellereigenen One-UI-Benutzeroberfläche.
Status in Deutschland:
Für Nutzer des Galaxy A34 in Deutschland lässt die Verteilung dieser speziellen Build noch auf sich warten. Während in Südkorea und Indien der Verteilungszyklus für die A34-Reihe bereits angelaufen ist, wird das Juli-Update für europäische und deutsche Geräte üblicherweise in Wellen freigeschaltet. Wenn die Verteilung startet, wird der Patch in der Regel unter einer leicht angepassten europäischen Build-Kennung (meist mit
BXX statt
EXX) bereitgestellt.
Nutzer in Deutschland können manuell in den Geräteeinstellungen unter Software-Update > Herunterladen und installieren prüfen, ob die Aktualisierung für ihr Gerät bereits freigegeben wurde.
06.10.2025 – One UI 8 & Android 16 Rollout gestartet
Samsung hat mit der Verteilung des One UI 8 Updates für das Galaxy A34 in Europa begonnen. Die neue Firmware trägt die Build-Nummern A346BXXUBEYI7, A346BOXMBEYI7 und A346BXXUBEYI7 und bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen auf das beliebte Mittelklasse-Smartphone. Nutzer in mehreren europäischen Ländern berichten bereits über den Erhalt des Updates, das über die Geräteeinstellungen drahtlos (OTA) installiert werden kann.
Mit One UI 8 setzt Samsung auf eine weiterentwickelte Benutzeroberfläche, die nicht nur optisch modernisiert wurde, sondern auch funktional deutlich zulegt. Dazu gehören unter anderem eine verbesserte Systemleistung, optimierte Energieverwaltung sowie neue Datenschutzfunktionen, die dem Nutzer mehr Kontrolle über App-Berechtigungen und Hintergrundaktivitäten geben. Auch die Integration von KI-gestützten Funktionen zur Bildbearbeitung und Texterkennung wurde erweitert, was insbesondere für Nutzer des Galaxy A34 mit seiner leistungsfähigen Kamera und dem AMOLED-Display von Vorteil ist.
Neben den funktionalen Neuerungen bringt das Update auch die aktuellen Android-Sicherheitspatches mit sich, wodurch bekannte Schwachstellen geschlossen und die allgemeine Gerätesicherheit erhöht wird. Die Build-Nummer A346BXXUBEYI7 deutet auf eine stabile Version hin, die nach internen Tests nun für den breiten Rollout freigegeben wurde. Samsung empfiehlt, das Update über eine WLAN-Verbindung herunterzuladen und vor der Installation ein Backup der wichtigsten Daten anzulegen.
August Update bringt Circle to Search
Samsung hatte angekündigt, die Circle to Search Funktion auch für ältere Modelle anbieten zu wollen und beim Samsung Galaxy A34 ist es soweit: das Update mit dem neuen Feature läuft. In Verbindung mit dem Sicherheitspatch für den August wird auch die neue Funktion ausgeliefert und damit lohnt es sich doppelt, das Update für die Mittelklasse-Modelle zu installieren.
Leider gibt es nicht die vollen Galaxy AI Funktionen für die Samsung Galaxy A34, da die technische Ausstattung dafür nicht ausreicht. Aber zumindest bekommen die Smartphones die neue Suchfunktion und vielleicht schaltet Samsung zukünftig ja auch noch weitere Funktionen frei, die bislang nur die Topmodelle haben.
So funktioniert Circle to Search
Circle to Search ist eine innovative Funktion, die die Art und Weise, wie wir auf unseren Smartphones nach Informationen suchen, grundlegend verändert. Mit nur einer einfachen Geste – dem Einkreisen, Markieren oder Kritzeln – kannst du direkt auf dem Bildschirm eines kompatiblen Android-Geräts nach Inhalten suchen, ohne die aktuell geöffnete App verlassen zu müssen.
Wie funktioniert es?
- Kritzeln: Auch eine grobe Skizze oder ein gekritzelt Wort reicht aus, um eine Suche anzustoßen.
- Einkreisen: Du siehst ein Wort oder einen Begriff, der dich interessiert? Einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm einkreisen und schon startet die Google-Suche.
- Markieren: Möchtest du mehr über einen bestimmten Abschnitt in einem Text oder Bild erfahren? Markiere ihn einfach.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.