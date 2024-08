Samsung bringt Circle to Search im August für die A-Serie

Samsung gab heute bekannt, dass die Funktion Circle to Search mit Google im Laufe des Monats auch für die neuesten Modelle der Samsung Galaxy A-Serie und die Geräte der Tab S9 FE-Serie verfügbar sein wird. Mit den anstehenden Updates erhalten weitere Samsung-Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu dieser mobilen AI-Funktion.

Konkret sollen diese Modelle die neue Funktion der Premium-Modelle mit bekommen:

Galaxy A55,

Galaxy A54,

Galaxy A35,

Galaxy A34

Die neue Funktion steht kostenlos für die Nutzer zur Verfügung und wird derzeit nur für die Google Suche angeboten. Andere Suchmaschinen unterstützen diese Technik bisher noch nicht. Man kann daher davon ausgehen, dass Google großes Interesse daran hat, CtS möglichst breit auszurollen und anzubieten, denn Konkurrenz wie im Browser-Bereich gibt es in diesem Segment bisher noch nicht.

Was ist Circle to Search?

Circle to Search ist eine innovative Suchfunktion von Google, die die Art und Weise, wie wir Informationen auf unseren Smartphones finden, revolutioniert.

Was macht Circle to Search so besonders?

Intuitive Gesten: Anstatt mühsam nach Apps zu suchen und zwischen ihnen zu wechseln, kannst du mit einfachen Gesten wie Einkreisen, Markieren, Kritzeln oder Tippen direkt auf dem Bildschirm nach dem gewünschten Inhalt suchen.

Anstatt mühsam nach Apps zu suchen und zwischen ihnen zu wechseln, kannst du mit einfachen Gesten wie Einkreisen, Markieren, Kritzeln oder Tippen direkt auf dem Bildschirm nach dem gewünschten Inhalt suchen. Vielseitigkeit: Egal ob Text, Bilder oder Videos – Circle to Search erkennt und versteht eine Vielzahl von Inhalten. Du kannst damit Wörter definieren, Übersetzungen durchführen, Produkte recherchieren und vieles mehr.

Egal ob Text, Bilder oder Videos – Circle to Search erkennt und versteht eine Vielzahl von Inhalten. Du kannst damit Wörter definieren, Übersetzungen durchführen, Produkte recherchieren und vieles mehr. Schnelligkeit: Die Ergebnisse deiner Suche werden in Echtzeit angezeigt, sodass du schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen findest.

Die Ergebnisse deiner Suche werden in Echtzeit angezeigt, sodass du schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen findest. Bequemlichkeit: Circle to Search funktioniert auf nahezu jedem Bildschirm deines Smartphones, sodass du nicht mehr auf Screenshots angewiesen bist.

Wie funktioniert Circle to Search?

Suchen: Google zeigt dir sofort relevante Suchergebnisse an.

Aktivieren: Halte bei der Bedienung über 3 Schaltflächen die Taste in der Mitte gedrückt oder bei der Bedienung über Gesten die Navigationsleiste gedrückt.

Markieren: Kreise den gewünschten Text oder das Bild ein, markiere es, kritzele darüber oder tippe einfach darauf.