Xiaomi 16: mehr Details zu Display und Technik

Es gibt neue Leaks zu den technischen Daten des Xiaomi 16. Der Leaker Digital Chat Station hat auf Weibo weitere Details veröffentlicht und demnach wird das Smartphone (wenig überraschend) mit dem Snapdragon 8 Elite 2 Chipsatz ausgestattet sein und über drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite verfügen: eine Hauptkamera mit 1/1,3-Zoll-Sensor, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telemakrokamera.

Das Smartphone soll einen Akku mit über 6.500 mAh Kapazität und ein 6,3 Zoll großes, flaches OLED-Panel mit dünnen Rändern an allen Seiten haben. Keine dieser Spezifikationen ist unerwartet, vielleicht nur die Tatsache, dass die Telemakrokamera nicht explizit als Periskop bezeichnet wird – Gerüchten zufolge soll das Xiaomi 16 eines bekommen.

Daneben wurden auch die Bildschirmgrößen der neuen Modelle geleakt. Diese sollen sich wie folge staffeln:

Xiaomi 16: 6.3″

Xiaomi 16 Pro: 6.8″

Xiaomi 16 Pro Mini: 6.3″

Xiaomi 16 Ultra: 6.8″+

Xiaomi 16 Pro und auch das Xiaomi 16 Pro mini sollen dabei ein neues horizontales Kamera-Modul bekommen, dass an das iPhone erinnert.

Display soll Next-Level Schutzglass bekommen

Die Xiaomi 16 werden sollen mit dem neuen Gorilla Glass Ceramic ausgestattet sein. Das neue Material für den Schutz von Bildschirmen wurde gestern in New York vorgestellt und steht damit ab sofort für die Premium-Smartphones zu Verfügung. Auch Xiaomi soll bei der Xiaomi 16 Serie darauf setzen.

Bei Xiaomitimes schreibt man zu den Vorteilen:

Übersteht 10 aufeinanderfolgende Stürze aus einem Meter Höhe auf simulierten Asphalt.

Konkurrierende Aluminosilikatgläser neigen dazu, beim ersten Sturz zu zerspringen.

Speziell für erhöhte Robustheit entwickelt.

Fortsetzt die Tradition außergewöhnlicher Haltbarkeit von Gorilla Glass fort.

Aktuell haben aber weder Xiaomi noch Corning diesen Schritt bestätigt – es bleibt also abzuwarten, ob sich Leak wirklich so eintritt.

Xiaomi 16: Metall-Rahmen aus dem 3D Drucker

Xiaomi wird bei Xiaomi 16 wohl auf eine neue 3D Drucktechnik für den Metall-Rahmen der Geräte setzen. Das Unternehmen setzt damit beim Topmodell zum ersten Mal auf diese Technik – bleibt abzuwarten, ob dieses Verfahren auch wirklich die hohen Qualitätsanforderungen in der Massenproduktion erfüllen kann.

Kuo schreibt selbst dazu:

Meine jüngste Branchenumfrage zeigt, dass Xiaomis kommendes Flaggschiff, das Xiaomi 16 Pro, das Ende 2025 auf den Markt kommen soll, ebenfalls einen Metallmittelrahmen verwendet, der mit der 3D-Drucktechnologie von Bright Laser Technologies (BLT) hergestellt wird. Dies deutet auf einen zunehmenden Trend hin, 3D-Druck für Smartphone-Mittelrahmen zu verwenden. Der Vorteil der Herstellung von Smartphone-Mittelrahmen mit 3D-Druck liegt in der Möglichkeit, hohle Designs zu nutzen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmeleistung verbessern, ohne die strukturelle Festigkeit zu beeinträchtigen. Die Produktionseffizienz war in der Vergangenheit ein Hindernis für den 3D-Druck, aber da sich dieser Engpass weiter entschärft, werden Telefonhersteller wahrscheinlich den 3D-Druck übernehmen, sobald seine Vorteile die Kosten überwiegen, ohne dass die Effizienz mit der der Mainstream-Technologien mithalten muss. Dieser Wandel spiegelt frühere Innovationen wider: Bevor Apple die CNC-Technologie zur Herstellung von MacBook-Unibody-Metallgehäusen einführte, glaubten nur wenige, dass ein solcher Prozess auf Unterhaltungselektronik skalierbar wäre.

Kuo schreibt dabei aktuell nur vom Xiaomi 16 pro in Zusammenhang mit dem 3D Druckverfahren. Ob auch die Xiaomi 16 diese Technik bekommen werden, bleibt offen.

Xiaomi 16: Persikop-Kamera für die gesamte Serie

Bisher gibt es recht wenig Leaks rund um die Xiaomi 16 Serie, die Ende des Jahres erscheinen wird, aber zwei Punkte sind bereits bekannt geworden:

es soll in diesem Jahr wohl neben den bekannten Modellen der Serie auch ein neues Xiaomi 16 mini geben, dass als Konkurrenz zum Galaxy S25 Edge und dem iPhone 16 Air gedacht ist

Xiaomi setzt wohl bei allen Modellen der Xiaomi 16 Serie auf eine neuen Periskop Kamera um die Qualität der Aufnahmen zu verbessern.

Die Geräte werden wohl wieder im 4. Quartal 2024 in China auf den Markt kommen. Deutsche Nutzer müssen aber wohl etwas länger warten, denn der Start der Xiaomi 16 Reihe in Deutschland wird erst Anfang 2026 erwartet. Xiaomi selbst hat sich generell dazu aber bisher noch nicht geäußert. Die gesamten Details basieren also auf Leaks und Hinweisen und sind noch nicht offiziell.

Was ist sonst noch zu den Xiaomi 16 bekannt?

Es gibt bereits einige interessante Informationen über die kommende Xiaomi 16-Serie! Hier sind die Highlights:

Größere Akkus: Die Xiaomi 16 und Xiaomi 16 Pro sollen mit erheblich größeren Akkus ausgestattet werden. Das Xiaomi 16 soll einen 6.000 mAh Akku haben, während das Xiaomi 16 Pro sogar einen 7.000 mAh Akku erhalten könnte. Snapdragon 8 Elite 2: Beide Modelle sollen mit dem neuen Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor ausgestattet werden, was eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängermodellen bedeutet. Mehr AI Power: Xiaomi arbeitet derzeit daran, die AI Funktionen und Features der Modelle aufzurüsten und zu verbessern. Beim Xiaomi 16 wird daher die nächste Generation der AI Systeme erwartet, die wohl wieder mehr Möglichkeiten mit bringt.

Diese Gerüchte und Spekulationen sind noch nicht bestätigt, aber sie geben einen guten Einblick in die möglichen Neuerungen und Verbesserungen, die wir erwarten können.

BILD: Xiaomi 15