Xiaomi 17: internationaler Start wird vorbereitet

Xiaomi bereitet offenbar den nächsten großen Schritt für seine kommende Smartphone‑Generation vor. Das Xiaomi 17 hat nun die NBTC‑Zertifizierung in Thailand erhalten – ein wichtiger Meilenstein, der traditionell auf einen bevorstehenden internationalen Marktstart hindeutet. Solche Zertifizierungen bestätigen nicht nur die Modellbezeichnung, sondern signalisieren auch, dass die globale Version des Geräts bereits in den finalen Vorbereitungen steckt. Da Xiaomi seine Launch‑Zyklen in den vergangenen Jahren konsequent beschleunigt hat, deutet dieser Schritt darauf hin, dass die weltweite Vorstellung des Xiaomi 17 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Für Technikfans bedeutet das: Die nächste Flaggschiff‑Generation rückt spürbar näher, und weitere offizielle Informationen dürften in Kürze folgen.

Neue Verkaufsrekorde in China

Die Xiaomi 17-Serie hat in weniger als einem Monat die Marke von zwei Millionen Aktivierungen überschritten und damit einen neuen Rekord für das Unternehmen aufgestellt. Die Flaggschiffreihe umfasst drei Modelle – das Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max – und bewegt sich preislich zwischen 4.499 und 5.999 Yuan (etwa 620 bis 830 US-Dollar).

Pro-Modelle nicht für Deutschland

Xiaomi richtet seine Produktstrategie neu aus und konzentriert sich bei der kommenden Xiaomi 17 Pro-Serie auf den chinesischen Markt. Entgegen kursierender Gerüchte werden sowohl das Xiaomi 17 Pro als auch das 17 Pro Max ausschließlich in China erhältlich sein. Eine globale Version mit mehrsprachiger Firmware ist nicht vorgesehen, wie aus internen Entwicklungsdaten und bestätigten Quellen hervorgeht. Offiziell hat das Unternehmen diesen Schritt noch nicht bestätigt, aber wenn die aktuellen Leaks stimmen, wird es für Deutschland nur das normale Xiaomi 17 geben und dann später wohl noch das Xiaomi 17 ultra. Die Serie wird daher in Deutschland nur aus zwei Modellen bestehen.

Mit dieser Entscheidung setzt Xiaomi auf eine gezielte Optimierung von HyperOS 3 und dem neuen Snapdragon 8 Elite-Chipsatz für das chinesische Ökosystem. Die Softwareplattform soll tiefgreifende KI-Funktionen systemweit integrieren und damit die Nutzererfahrung im Inland weiter verbessern.

Auch das Xiaomi 17 Ultra wird Teil der neuen Serie sein, jedoch ohne das rückseitige Zusatzdisplay früherer Modelle. Die Änderung deutet auf eine vereinfachte Designsprache hin.

Die Einführung von HyperOS 3 gilt als zentraler Bestandteil von Xiaomis Softwarestrategie. Die Plattform soll künftig KI-gestützte Funktionen stärker in den Alltag integrieren und die Position des Unternehmens im chinesischen Premiumsegment festigen. Internationale Nutzer müssen sich vorerst mit anderen Modellen begnügen.

Richtig gute Verkaufszahlen für die Modelle

Xiaomi hat bekanntgegeben, dass die Verkaufszahlen der Xiaomi-17-Serie die Marke von einer Million Einheiten überschritten haben. Damit nähert sich das Verkaufstempo nahezu dem Niveau der Flaggschiffmodellen der Konkurrenz. Aktuell ist das Gerät aber nur in China auf dem Markt. Wann genau der Start auch international geplant ist, scheint aktuell noch nicht bekannt.

Xiaomi 17 soll „König der Dunkelheit“ werden

Der neue Light Hunter 950L Image Sensor von Uniview ist Teil der fortschrittlichen LightHunter-Technologie und wurde speziell für Videoüberwachung unter extrem schlechten Lichtbedingungen entwickelt. Er kombiniert leistungsfähige Hardware mit intelligenter Software, um auch bei nahezu vollständiger Dunkelheit klare, farbige und detailreiche Bilder zu liefern.

Hauptfunktionen und Vorteile des Light Hunter 950L:

Robustes Design : IP67- und IK10-zertifiziert für Wetter- und Vandalismusschutz, geeignet für den Einsatz in Außenbereichen wie Parkplätzen, Flughäfen oder Einkaufszentren.

: IP67- und IK10-zertifiziert für Wetter- und Vandalismusschutz, geeignet für den Einsatz in Außenbereichen wie Parkplätzen, Flughäfen oder Einkaufszentren. Ultra-niedrige Lichtempfindlichkeit : Dank eines großen F1.6-Iris und eines rückseitig belichteten BSI-Sensors kann der Sensor auch bei minimaler Beleuchtung farbige Bilder erzeugen2.

: Dank eines großen F1.6-Iris und eines rückseitig belichteten BSI-Sensors kann der Sensor auch bei minimaler Beleuchtung farbige Bilder erzeugen2. U-ISP Technologie : Die patentierte Bildverarbeitung reduziert Bildrauschen, erhöht die Schärfe und minimiert Bewegungsunschärfe – ideal für dynamische Szenen wie Personen- oder Fahrzeugbewegungen.

: Die patentierte Bildverarbeitung reduziert Bildrauschen, erhöht die Schärfe und minimiert Bewegungsunschärfe – ideal für dynamische Szenen wie Personen- oder Fahrzeugbewegungen. Erhalt von Farbinformationen bei Nacht : Im Gegensatz zu herkömmlichen IR-Kameras, die nachts auf Schwarz-Weiß umschalten, bleibt die Farbwiedergabe erhalten. Das ermöglicht die Erkennung von Details wie Kleidung, Fahrzeugfarbe oder Gesichtsmerkmale.

: Im Gegensatz zu herkömmlichen IR-Kameras, die nachts auf Schwarz-Weiß umschalten, bleibt die Farbwiedergabe erhalten. Das ermöglicht die Erkennung von Details wie Kleidung, Fahrzeugfarbe oder Gesichtsmerkmale. Smart IR und 0Lux-Nachtsicht : Mit intelligenten Infrarot-LEDs kann der Sensor auch bei völliger Dunkelheit bis zu 40 Meter weit sehen.

: Mit intelligenten Infrarot-LEDs kann der Sensor auch bei völliger Dunkelheit bis zu 40 Meter weit sehen. Hohe Auflösung: Unterstützt bis zu 4K (3840 × 2160 Pixel), ideal für Anwendungen mit hohem Detailbedarf.

Der Light Hunter 950L Image Sensor kommt im Xiaomi 17 Pro zum Einsatz. Das Gerät wird als „König der Dunkelheit“ vermarktet und nutzt den Sensor gezielt für herausragende Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Light Hunter 950L basiert auf der LOFIC-Technologie, die die elektrische Ladung jedes Pixels effizienter speichert und damit eine besonders hohe Dynamik von bis zu 16,5 EV ermöglicht – ideal für Szenen mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten.

Xiaomi macht aus dem Xiaomi 16 das Xiaomi 17

Das ist mal eine Überraschung. Xiaomi überspringt die Bezeichnung Xiaomi 16 und geht direkt zum Xiaomi 17 über. Nach dem aktuellen Xiaomi 15 wird es also in diesem Jahr (und war recht bald) die Xiaomi 17 Serie geben.

Lei Jun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Xiaomi, schreibt dazu:

Die brandneue Xiaomi Mi 17-Serie erscheint noch diesen Monat. Dies ist der größte Fortschritt in der Geschichte der digitalen Telefonserie von Xiaomi und wird einen Monat früher als die vorherige Generation veröffentlicht. Die Mi 17-Serie krönt Xiaomis fünfjährige Entwicklung hin zu einem Premium-Smartphone. Sie markiert zudem einen wichtigen Wandel in der digitalen Serie und bringt ein Generations-Upgrade für die gesamte Produktpalette mit sich.

Die Mi 17-Serie umfasst drei Modelle: Mi 17, Mi 17 Pro und Mi 17 Pro Max.



Hintergrund ist das iPhone 17. Xiaomi will mit dem Xiaomi 17 direkt gegen die iPhone 17 Modelle antreten und daher auch beim Namen nicht hinterhinken.

UPDATE Es gibt nun auch die Presse-Render für die Modelle und darauf kann man den neuen Zwei-Screen in Action sehen:

Xiaomi Präsident bestätigt Leica-Partnerschaft

Xiaomi und Leica werden die Zusammenarbeit bei der Kamera auch beim Xiaomi 16 fortsetzen. Das bestätigte Lu Weibing, der Präsident der Xiaomi Group und verantwortlich für den Smartphone Bereich in einem Social Media Beitrag bestätigt. Im Gespräch sind aktuell folgende Neuerungen für die Kamera:

Neue Leica-Wasserzeichen, neue Filter, externes Objektiv

Straight Screen Ultra

Mehr Details zu Display und Technik

Es gibt neue Leaks zu den technischen Daten des Xiaomi 16. Der Leaker Digital Chat Station hat auf Weibo weitere Details veröffentlicht und demnach wird das Smartphone (wenig überraschend) mit dem Snapdragon 8 Elite 2 Chipsatz ausgestattet sein und über drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite verfügen: eine Hauptkamera mit 1/1,3-Zoll-Sensor, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telemakrokamera.

Das Smartphone soll einen Akku mit über 6.500 mAh Kapazität und ein 6,3 Zoll großes, flaches OLED-Panel mit dünnen Rändern an allen Seiten haben. Keine dieser Spezifikationen ist unerwartet, vielleicht nur die Tatsache, dass die Telemakrokamera nicht explizit als Periskop bezeichnet wird – Gerüchten zufolge soll das Xiaomi 16 eines bekommen.

Daneben wurden auch die Bildschirmgrößen der neuen Modelle geleakt. Diese sollen sich wie folge staffeln:

Xiaomi 16: 6.3″

Xiaomi 16 Pro: 6.8″

Xiaomi 16 Pro Mini: 6.3″

Xiaomi 16 Ultra: 6.8″+

Xiaomi 16 Pro und auch das Xiaomi 16 Pro mini sollen dabei ein neues horizontales Kamera-Modul bekommen, dass an das iPhone erinnert.