Snapdragon 8 Elite 2: Erste Details zum kommenden Premium-Prozessor

Qualcomm wird auch in diesem Jahr wieder einen neuen Premium-Prozessor für die Topmodelle bei den Smartphones anbieten und wahrscheinlich wird dabei das Namensschema beibehalten und der neuen Chipsatz hört auf die Bezeichnung Snapdragon 8 Elite 2. Bestätigt wurde dies durch Qualcomm bisher aber noch nicht.

Sicher scheint dagegen wieder, dass Qualcomm den SoC im zweiten Quartal 2025 auf den Markt bringen wird, so dass die ersten Smartphones Ende 2025 auf diesen Prozessor setzen können.

Experten gehen dazu davon aus, dass der Snapdragon 8 Elite 2 wieder bei TSMC gefertigt wird und dabei der neue N3P Prozess bei der Hersteller zum Einsatz kommt. Damit bleibt es bei der 3-Nanometer Technik beim Prozessor, aber der neue Fertigungsprozessor erlaubt dennoch mehr Leistung und wohl auch eine höhere Ausbeute bei der Produktion.

Das ist das neue N3P Fertigungsverfahren

Das N3P-Fertigungsverfahren ist eine der neuesten und fortschrittlichsten Technologien für die Herstellung von Prozessoren. Es wurde von TSMC, einem der größten Halbleiterhersteller der Welt, entwickelt und gehört zur Familie der 3-nm-Prozesse. Diese Prozesse markieren einen bedeutenden Schritt in der Chipproduktion und versprechen eine Reihe von Vorteilen gegenüber älteren Technologien.

N3P ermöglicht es, Chips mit deutlich höherer Leistung und Effizienz zu produzieren. Das bedeutet, dass Prozessoren, die mit diesem Verfahren hergestellt werden, weniger Energie verbrauchen und gleichzeitig eine höhere Rechenleistung bieten können. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die hohe Leistung erfordern, wie zum Beispiel KI-Anwendungen oder moderne Spiele.

Ein weiterer Vorteil von N3P ist die erhöhte Flexibilität in der Produktion. TSMC plant, verschiedene Varianten des 3-nm-Prozesses anzubieten, um den Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden. So können Hersteller die am besten geeignete Technologie für ihre spezifischen Anforderungen auswählen.

Die ersten Chips, die mit dem N3P-Verfahren hergestellt werden, werden voraussichtlich ab 2025 auf den Markt kommen. Dies könnte eine neue Ära für leistungsstarke mobile Geräte und Computer einläuten.

Neben den technischen Vorteilen trägt das N3P-Verfahren auch zur Nachhaltigkeit bei. Durch die verbesserte Energieeffizienz wird der ökologische Fußabdruck der Chipproduktion reduziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das N3P-Fertigungsverfahren eine bahnbrechende Technologie ist, die die Zukunft der Prozessoren prägen wird. Es verspricht eine neue Generation von Chips mit höherer Leistung, Effizienz und Flexibilität.

Zuletzt aktualisiert: 27. Dezember 2024