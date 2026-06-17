OFFIZIELL Android 17 ist da: Mehr Produktivität, Sicherheit und Gaming-Power

Google hat mit dem Release von Android 17 die neueste Generation seines Betriebssystems veröffentlicht. Das Update, das ab sofort schrittweise auf kompatiblen Pixel-Geräten ausgerollt wird und im Laufe des Jahres für weitere Smartphones erscheint, bringt zahlreiche Optimierungen für den Alltag, die Sicherheit und das Spielerlebnis.

Produktivität durch „Bubbles“

Ein zentrales Feature ist die neue Handhabung von Anwendungen mittels „Bubbles“. Nutzer können Apps in schwebende Fenster umwandeln, die über anderen Inhalten liegen. Auf großen Displays wie bei Foldables oder Tablets sorgt eine spezielle „Bubble Bar“ am unteren Bildschirmrand für eine noch effizientere Navigation. Dies ermöglicht flüssiges Multitasking, etwa beim gleichzeitigen Abrufen von Notizen, Karten oder dem Ansehen von Tutorials, ohne die aktuelle Arbeit zu unterbrechen.

Neue Möglichkeiten bei der Bildschirmaufnahme

Die Funktionen für Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen wurden grundlegend modernisiert. Eine neue Symbolleiste erlaubt es, während der Aufnahme zusätzlich das Bild der Selfie-Kamera einzublenden. Nutzer können so Reaktionen und Kommentare direkt zu Videos oder Webseiten hinzufügen, ohne auf komplexe Drittanbieter-Tools oder Greenscreen-Effekte angewiesen zu sein.

Gaming auf Foldables optimiert

Für Nutzer von Falt-Smartphones führt Android 17 einen dedizierten Gaming-Modus ein. Dieser nutzt die volle Displayfläche durch ein optimiertes 50/50-Layout: Der obere Bereich dient als Spielansicht, während unten ein dynamisches Gamepad eingeblendet wird. Ergänzt wird dies durch eine effizientere Speicherbereinigung, die Frameraten stabilisiert und Ruckeln reduziert. Zudem wird die native Unterstützung für externe Controller erweitert.

Fokus auf Sicherheit und Datenschutz

Android 17 verstärkt den Schutz sensibler Daten erheblich:

Standort & Kontakte: Apps können nun temporär auf den Standort zugreifen oder auf ausgewählte Kontakte beschränkt werden, anstatt Zugriff auf das gesamte Adressbuch zu erhalten.

Apps können nun temporär auf den Standort zugreifen oder auf ausgewählte Kontakte beschränkt werden, anstatt Zugriff auf das gesamte Adressbuch zu erhalten. Diebstahlschutz: Die Funktion „Als verloren markieren“ in „Mein Gerät finden“ schützt das Smartphone nun biometrisch. Selbst bei Kenntnis des Passcodes bleibt das Gerät für Diebe gesperrt.

Die Funktion „Als verloren markieren“ in „Mein Gerät finden“ schützt das Smartphone nun biometrisch. Selbst bei Kenntnis des Passcodes bleibt das Gerät für Diebe gesperrt. Bedrohungserkennung: Eine optimierte Live-Erkennung blockiert verdächtige Anwendungen und Betrugsversuche proaktiv. Zudem wurden die Hürden für Passwort-Ratversuche durch längere Wartezeiten bei Falscheingaben erhöht.

Performance unter der Haube

Neben den sichtbaren Funktionen profitiert Android 17 von einer verbesserten Speicherverwaltung. Strenge App-Arbeitsspeicherlimits stellen sicher, dass Anwendungen den RAM nicht überlasten, was die allgemeine Systemleistung steigert und die Akkulaufzeit verlängert.

Abgerundet wird das Update durch praktische Details wie die Möglichkeit, App-Namen auf dem Startbildschirm auszublenden, eine erweiterte Kindersicherung und eine präzisere Lautstärkeregelung für den Google Assistant. Ausgewählte Geräte werden zudem in den kommenden Monaten mit Gemini Intelligence ausgestattet, um bei der proaktiven Tagesplanung zu unterstützen.