Wearables ohne Datenweitergabe. Warum DuckDuckGo jetzt Sonnenbrillen verkauft

„Unsere Sonnenbrillen sind so konzipiert, dass sie die Sonne blockieren, nicht Daten in die Cloud senden.“ Mit diesem prägnanten Tweet meldet sich der datenschutzfokussierte Suchmaschinenanbieter DuckDuckGo auf X (ehemals Twitter) zu Wort. Was auf den ersten Blick wie ein vorgezogener Aprilscherz wirkt, ist ein reales Merchandising-Produkt – und ein gezielter Seitenhieb gegen Meta, Google und Co.

In Kooperation mit dem kalifornischen Brillenhersteller Knockaround hat DuckDuckGo eine eigene Sonnenbrille auf den Markt gebracht. Wer hinter den Gläsern ein Hightech-Gadget mit integrierten Kameras, Mikrofonen oder Display-Overlays erwartet, wird jedoch enttäuscht – oder erleichtert sein. Denn das Produkt verzichtet ganz bewusst auf jegliche Smarthome- oder KI-Komponenten.

Ein Seitenhieb gegen Ray-Ban Meta und Big Tech

Der Werbeslogan trifft den Nerv einer aktuellen Debatte im Tech-Sektor. In den vergangenen Monaten haben Smart Glasses – allen voran die Kooperation zwischen Meta (Facebook) und Ray-Ban – zunehmend an Popularität gewonnen. Diese Datenbrillen ermöglichen es Nutzern, Fotos und Videos aufzunehmen, Livestreams zu starten und Musik zu hören.

Sicherheitsexperten und Datenschützer kritisieren diese Entwicklung jedoch scharf:

Eingriff in die Privatsphäre: Umstehende Personen wissen oft nicht, ob sie gerade heimlich gefilmt oder fotografiert werden.

Umstehende Personen wissen oft nicht, ob sie gerade heimlich gefilmt oder fotografiert werden. Biometrische Daten und KI: Von Smart Glasses erfasste Bilddaten landen in der Regel direkt auf den Servern der Tech-Giganten, wo sie zur Verfeinerung von KI-Modellen oder für Verhaltensanalysen genutzt werden können.

DuckDuckGo nutzt den Marktboom dieser datenhungrigen Wearables für ein klares Statement: Eine Sonnenbrille soll primär die Augen vor UV-Strahlung schützen – und nicht als mobiles Überwachungswerkzeug dienen.

Wer steckt hinter den Marken?

DuckDuckGo: Die US-amerikanische Suchmaschine hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 als datenschutzfreundliche Alternative zu Google etabliert. Das Unternehmen speichert nach eigenen Angaben keine IP-Adressen, legt keine Suchprofile an und verzichtet auf personalisiertes Tracking. Neben der Suchmaschine bietet DuckDuckGo mittlerweile auch eigene Web-Browser für mobile Geräte und Desktops an.

Die US-amerikanische Suchmaschine hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 als datenschutzfreundliche Alternative zu Google etabliert. Das Unternehmen speichert nach eigenen Angaben keine IP-Adressen, legt keine Suchprofile an und verzichtet auf personalisiertes Tracking. Neben der Suchmaschine bietet DuckDuckGo mittlerweile auch eigene Web-Browser für mobile Geräte und Desktops an. Knockaround: Das 2005 in San Diego gegründete Label ist bekannt für bezahlbare, robuste und stylische Sonnenbrillen. Die Marke kooperiert regelmäßig mit Künstlern, Popkultur-Franchises und Unternehmen für limitierte Sondereditionen.

Fazit: PR-Gag mit klarer Haltung

Die „DuckDuckGo x Knockaround“-Sonnenbrille ist vor allem eines: ein cleveres Marketinginstrument. Für die treue Fangemeinde des Suchmaschinenanbieters bietet sie eine humorvolle Möglichkeit, ein Statement für digitale Privatsphäre im analogen Alltag zu tragen. Und das ganz ohne Akkulaufzeit, Software-Updates oder Datenschutzbestimmungen.