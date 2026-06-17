Snap stellt „SPECS“ vor: Augmented Reality für den Alltag

Auf der Augmented World Expo 2026 hat Snap seine neue Augmented-Reality-Brille namens SPECS offiziell vorgestellt. Das Gerät zielt darauf ab, die Lücke zwischen leistungsstarken, aber isolierenden Headsets und leichten, jedoch funktionsschwachen KI-Brillen zu schließen. Das Ziel ist es, Technologie nahtlos in den Alltag zu integrieren, anstatt die Nutzer durch Bildschirme von ihrer Umgebung abzulenken.

Technische Highlights und Design

Die SPECS sind als vollständig autarkes System konzipiert – es ist kein externer Computer oder eine Kabelverbindung („Puck“) erforderlich.

Material & Gewicht: Gefertigt aus hochfestem Schweizer TR90-Polymer, wiegen die Brillen je nach Modell (47 mm oder 52 mm) lediglich 132 bzw. 136 Gramm.

Gefertigt aus hochfestem Schweizer TR90-Polymer, wiegen die Brillen je nach Modell (47 mm oder 52 mm) lediglich 132 bzw. 136 Gramm. Optik: Ein proprietäres „Liquid Crystal on Silicon“-System sorgt für ein Sichtfeld von 51 Grad. Die Wellenleiter-Technologie nutzt Nanostrukturen, um eine klare Sicht auf die Umgebung zu ermöglichen.

Ein proprietäres „Liquid Crystal on Silicon“-System sorgt für ein Sichtfeld von 51 Grad. Die Wellenleiter-Technologie nutzt Nanostrukturen, um eine klare Sicht auf die Umgebung zu ermöglichen. Elektrochrome Gläser: Ähnlich wie bei Flugzeugfenstern (z. B. Boeing 787) können die Gläser innerhalb von zehn Sekunden automatisch von transparent auf getönt wechseln.

Ähnlich wie bei Flugzeugfenstern (z. B. Boeing 787) können die Gläser innerhalb von zehn Sekunden automatisch von transparent auf getönt wechseln. Performance: Zwei Snapdragon-Prozessoren steuern Computer Vision und die Anwendung von sogenannten „Lenses“. Mit einer Latenz von nur 7 Millisekunden soll das digitale Bild stabil und reaktionsschnell in der physischen Welt verankert sein.

Zwei Snapdragon-Prozessoren steuern Computer Vision und die Anwendung von sogenannten „Lenses“. Mit einer Latenz von nur 7 Millisekunden soll das digitale Bild stabil und reaktionsschnell in der physischen Welt verankert sein. Akkulaufzeit: Die Brille bietet bis zu vier Stunden gemischte Nutzung; das mitgelieferte Ladecase ermöglicht insgesamt bis zu 20 Stunden Betrieb unterwegs.

Einsatzmöglichkeiten und KI-Integration

Snap setzt bei SPECS auf einen KI-Ansatz, der nicht nur auf Texteingaben basiert, sondern „sieht“, was der Nutzer sieht. Dies ermöglicht kontextsensitive Hilfe – etwa bei der Navigation in Städten, bei Reparaturarbeiten oder beim virtuellen Messen von Räumen. Entwickler können zudem eigene „Lenses“ erstellen, die interaktive Lerneinheiten oder soziale Erfahrungen in den physischen Raum projizieren.

Fokus auf Datenschutz

Da die Brille die Umgebung erfasst, hat Snap den Datenschutz laut eigenen Angaben als Kernprinzip in die Entwicklung integriert. Die Brille verfügt über eine LED-Anzeige, die während einer Aufnahme leuchtet. Zudem wird die Verarbeitung der Daten primär auf dem Gerät selbst („on-device“) durchgeführt, um dem Nutzer die Kontrolle über Speicherung und Synchronisation zu geben.

Relevanz und Verfügbarkeit in Deutschland

Für Nutzer in Deutschland gibt es zum aktuellen Zeitpunkt eine wichtige Einschränkung: Die SPECS können ab sofort für 2.195 US-Dollar (zzgl. einer erstattungsfähigen Anzahlung von 200 Dollar) vorbestellt werden, jedoch ist der Marktstart im Herbst 2026 vorerst auf die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich beschränkt.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für den deutschen Markt wurde noch nicht kommuniziert. Deutsche Interessenten müssen sich daher geduldig zeigen, bis Snap die Verfügbarkeit auf weitere Regionen ausweitet. Die Strategie des Unternehmens sieht jedoch vor, mit einer globalen Kampagne – unter anderem mit Persönlichkeiten wie Imogen Heap und Jack Harlow – das Interesse an dieser neuen Art der Mensch-Maschine-Interaktion weltweit zu wecken.