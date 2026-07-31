Xiaomi Redmi 17 4G gelakt: Riesen-Akku mit 7.500 mAh und Gorilla Glass 7i für die Einsteigerklasse

Xiaomi steht offenbar kurz vor dem Start eines neuen Preis-Leistungs-Giganten: Umfangreiche Leaks sowie Einträge in Zertifizierungsdatenbanken (unter anderem der EU-EPREL-Datenbank) enthüllen nahezu die kompletten Spezifikationen des Redmi 17 4G. Das Budget-Smartphone setzt dabei vor allem auf eine gigantische Akkulaufzeit, ein riesiges Display und überraschend robustes Glas.
Die wichtigsten Spezifikationen im Überblick
- Display: Großflächiges 6,9-Zoll-LCD mit HD+-Auflösung (1600 × 720 Pixel), flüssigen 120 Hz Bildwiederholrate, DC-Dimming, 83 % NTSC-Farbraumabdeckung und TÜV-Zertifizierungen für Augenschonung.
- Robustheit & Design: Geschützt durch Corning Gorilla Glass 7i auf der Vorderseite und zertifiziert nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser.
- Prozessor: Unter der Haube arbeitet ein MediaTek Helio G91-Ultra Octa-Core-SoC (2,0 GHz).
- Speicheroptionen: Voraussichtlich in vier RAM- und Speicher-Konfigurationen erhältlich (4 GB / 6 GB RAM gepaart mit 128 GB oder 256 GB internem Speicher).
- Kamera: 50-MP-Hauptkamera auf der Rückseite sowie eine 8-MP-Frontkamera für Selfies und AI Face Unlock.
- Akku & Laden: Das absolute Highlight ist der 7.500-mAh-Akku, der mit 45 Watt Schnellladen rasch wieder einsatzbereit ist.
- Konnektivität & Features: NFC für kontaktloses Bezahlen, Bluetooth 5.4, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, seitlicher Fingerabdrucksensor und Android 16 mit Xiaomis HyperOS.
Neuer Akku-König für den Alltag
Ein Datenblatt-Highlight des Redmi 17 4G ist zweifellos der extrem üppig bemessene 7.500-mAh-Akku. In Kombination mit dem sparsamen Helio-G91-Ultra-Chip und dem HD+-Bildschirm dürfte das Smartphone mühelos Laufzeiten von zwei bis drei Tagen erreichen. Die maximale Ladeleistung von 45 Watt sorgt dafür, dass das Laden trotz der gewaltigen Kapazität nicht unendlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
Auch bei der Haltbarkeit legt Xiaomi nach: Mit dem Einsatz von Gorilla Glass 7i und einer IP64-Zertifizierung ist das Einsteiger-Smartphone vergleichsweise gut gegen Stürze, Spritzwasser und Staub gewappnet.
Marktstart und Verfügbarkeit
Nach den vorliegenden Registrierungen bei Regulierungsbehörden (darunter in Malaysia sowie der europäischen EPREL-Produktdatenbank) deutet alles auf einen kurz bevorstehenden, globalen Marktstart hin. Preislich wird sich das Gerät im gewohnt erschwinglichen Einsteiger-Segment einsortieren.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.