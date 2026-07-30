Nothing plant angeblich erste eigene Smartwatch: Transparentes Design und Wear OS zum Kampfpreis

Der für sein außergewöhnliches Design bekannte Technologie-Hersteller Nothing steht offenbar vor dem Eintritt in den Smartwatch-Markt. Wie der bekannte Leaker Yogesh Brar via Rock Leaks berichtet, arbeitet das Unternehmen von Carl Pei an seiner allerersten echten Smartwatch unter der Hauptmarke Nothing.

Während die Tochtermarke CMF by Nothing bereits mit budgetfreundlichen Wearables auf sich aufmerksam gemacht hat, soll das kommende Modell ein vollwertiges Premium-Erlebnis zum fairen Preis bieten.

Die wichtigsten Gerüchte im Überblick

Markanter Look: Es wird erwartet, dass die Smartwatch das für Nothing typische, transparente Design aufgreift und sich somit optisch deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Es wird erwartet, dass die Smartwatch das für Nothing typische, transparente Design aufgreift und sich somit optisch deutlich von der Konkurrenz abhebt. Betriebssystem: Anders als die bisherigen CMF-Uhren soll die Nothing-Smartwatch Gerüchten zufolge auf Wear OS setzen. Das würde Nutzern vollen Zugriff auf den Google Play Store, Apps und smarte Features bieten.

Anders als die bisherigen CMF-Uhren soll die Nothing-Smartwatch Gerüchten zufolge auf setzen. Das würde Nutzern vollen Zugriff auf den Google Play Store, Apps und smarte Features bieten. Release: Der Marktstart könnte bereits im September erfolgen.

Der Marktstart könnte bereits im erfolgen. Preisgestaltung: Preislich soll die Uhr bei unter 300 US-Dollar ansetzen, was sie zu einem äußerst konkurrenzfähigen Herausforderer für die Galaxy Watch von Samsung oder die Google Pixel Watch machen würde.

Preislich soll die Uhr bei ansetzen, was sie zu einem äußerst konkurrenzfähigen Herausforderer für die Galaxy Watch von Samsung oder die Google Pixel Watch machen würde. Verfügbarkeit: Zum Start könnte die Erhältlichkeit allerdings zunächst auf ausgewählte Märkte beschränkt sein.

Spannender Angriff auf den Smartwatch-Markt

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, schließt Nothing mit diesem Schritt eine wichtige Lücke im eigenen Ökosystem. Der Einsatz von Wear OS in Kombination mit dem unverwechselbaren transparenten Industrie-Design könnte die Uhr zu einem echten Geheimtipp für Android-Nutzer machen – vorausgesetzt, der Preis bleibt tatsächlich unter der 300-Dollar-Marke. Eine offizielle Ankündigung seitens Nothing steht bislang allerdings noch aus.