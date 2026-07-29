Starke Aktion bei congstar Zuhause: Dauerhaft kostenlose Router-Miete & 0 € Bereitstellungspreis

Wer aktuell auf der Suche nach einem schnellen und hochgradig flexiblen Internetanschluss für das eigene Zuhause ist, sollte einen Blick auf die neuesten Angebote von congstar werfen. Ab sofort und bis zum 19. August 2026 profitieren Neukunden bei Buchung der congstar Zuhause Flex-Tarife von attraktiven Preisvorteilen.

Das Highlight der Aktion: Die optional wählbare Router-Miete ist dauerhaft kostenlos (0,00 € statt regulär 5,00 € monatlich). Zudem entfällt der einmalige Bereitstellungspreis in Höhe von 50 € komplett. Abgerundet wird das Angebot durch den bewährten Startbonus, der die ersten beiden Monatsbeiträge spürbar senkt.

Maximal flexibel: Alle Tarife monatlich kündbar

Sämtliche Angebote der Zuhause-Reihe kommen ohne lange Vertragslaufzeit aus. Mit nur 1 Monat Laufzeit und einer kurzen Kündigungsfrist von 14 Tagen bleiben Sie jederzeit unabhängig. Bei allen Tarifen handelt es sich um reines Highspeed-Internet (ohne Festnetz-Telefonanschluss).

Die congstar Zuhause Flex-Tarife im Überblick

1. congstar Zuhause 100 Flex (DSL)

Ideal für normalen Streaming- und Homeoffice-Bedarf im DSL-Netz.

Geschwindigkeit: Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload

Bis zu 100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Technologie: DSL

DSL Startbonus: 40 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate)

40 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate) Monatliche Kosten: Monat 1–2: 18,00 € / Monat Ab Monat 3: 38,00 € / Monat

Bereitstellungspreis: 0,00 € (statt 50 €)

0,00 € (statt 50 €) Router-Miete: 0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €)

0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €) Link zum Angebot: die Tarifdetails gibt es direkt bei Congstar*.

2. congstar Zuhause 150 Flex (Glasfaser)

Maximale Flexibilität mit starkem Upload für moderne Glasfaser-Haushalte.

Geschwindigkeit: Bis zu 150 Mbit/s Download / 75 Mbit/s Upload

Bis zu 150 Mbit/s Download / 75 Mbit/s Upload Technologie: Glasfaser

Glasfaser Startbonus: 40 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate)

40 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate) Monatliche Kosten: Monat 1–2: 18,00 € / Monat Ab Monat 3: 38,00 € / Monat

Bereitstellungspreis: 0,00 € (statt 50 €)

0,00 € (statt 50 €) Router-Miete: 0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €)

0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €) Link zum Angebot: die Tarifdetails gibt es direkt bei Congstar*.

3. congstar Zuhause 250 Flex (DSL)

Die Highspeed-Lösung über VDSL für anspruchsvolle Haushalte und Vielnutzer.

Geschwindigkeit: Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload

Bis zu 250 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload Technologie: DSL

DSL Startbonus: 60 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate)

60 € Bonus (aufgeteilt auf die ersten 2 Monate) Monatliche Kosten: Monat 1–2: 15,00 € / Monat Ab Monat 3: 45,00 € / Monat

Bereitstellungspreis: 0,00 € (statt 50 €)

0,00 € (statt 50 €) Router-Miete: 0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €)

0,00 € / Monat dauerhaft (optional, statt 5,00 €) Link zum Angebot: die Tarifdetails gibt es direkt bei Congstar*.

Die aktuelle congstar-Aktion bietet eine hervorragende Gelegenheit, ohne finanzielle Hürden zu einem zuverlässigen Internetanbieter im Telekom-Netz zu wechseln. Die Homespot‑Tarife profitieren davon leider nicht. Durch das Entfallen der Bereitstellungsgebühr, der kostenlosen Router-Miete über die gesamte Nutzungsdauer und die monatliche Kündbarkeit eingehen Neukunden keinerlei langes Risiko ein.