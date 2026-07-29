Tarif-Tipp: 35 GB 5G im Vodafone-Netz zum rechnerischen Tiefpreis

Mit der Allmobil Flat Basic 35 steht derzeit ein besonders attraktiver Mobilfunktarif zur Auswahl. Für effektiv 4,91 Euro pro Monat erhalten Kunden ein umfangreiches Paket aus 35 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate im Netz von Vodafone.

Die wichtigsten Eckdaten

Das Angebot überzeugt durch ein solides Gesamtpaket: Neben dem mobilen Internet mit Übertragungsraten von bis zu 50 Mbit/s im Download sind auch zeitgemäße Features wie Voice over LTE (VoLTE) und WLAN-Call integriert. Der reguläre Einmalpreis von 39,99 Euro entfällt. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, wobei der Vertrag anschließend mit einer Frist von nur einem Monat flexibel kündbar ist. Ein Pluspunkt: Auch nach Ablauf der ersten 24 Monate bleibt die Grundgebühr mit 6,99 Euro dauerhaft niedrig.

Wie entsteht der Effektivpreis?

Der rechnerische Monatspreis von 4,91 Euro ergibt sich durch die Verrechnung des Startguthabens bei einer Rufnummernportierung:

Reguläre Grundgebühr (24 Monate): 167,76 € (24 × 6,99 €)

167,76 € (24 × 6,99 €) Einmaliger Anschlusspreis: 0,00 €

0,00 € Bonus für Rufnummernmitnahme: -50,00 €

-50,00 € Gesamtaufwand nach 24 Monaten: 117,76 €

117,76 € Effektive Kosten pro Monat: 4,91 €

Die Allmobil Flat Basic 35 ist eine ausgezeichnete Wahl für preisbewusste Nutzer, die nicht auf ein hohes Datenvolumen und modernste Telefonie-Standards verzichten wollen.

Variante 3: Stichpunktartig & Direkt (Maximale Übersicht)

Kurz & Knapp: Allmobil Flat Basic 35

Effektivpreis: Rechnerisch nur 4,91 € / Monat (durch 50 € Wechselbonus)

Rechnerisch nur (durch 50 € Wechselbonus) Datenvolumen: 35 GB 5G im Vodafone D2-Netz (max. 50 Mbit/s Download)

35 GB 5G im Vodafone D2-Netz (max. 50 Mbit/s Download) Telefonie & SMS: Flatrate in alle dt. Netze

Flatrate in alle dt. Netze Features: VoLTE & WiFi-Calling inklusive

VoLTE & WiFi-Calling inklusive Anschlusspreis: 0,00 € (39,99 € entfallen)

0,00 € (39,99 € entfallen) Laufzeit & Kündigung: 24 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

24 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar Folgekosten: Dauerhaft günstige 6,99 € / Monat ab dem 25. Monat

Kostenberechnung auf 2 Jahre: 167,76 € Grundgebühr (24 × 6,99 €) − 50,00 € Rufnummernbonus = 117,76 € Gesamtkosten (entspricht 4,91 € pro Monat).

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