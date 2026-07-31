Vivo X500-Serie erhält Netzwerkzertifizierung: Neues Kamera-Flaggschiff für September erwartet

Die kommende Smartphone-Flaggschiff-Generation des chinesischen Herstellers vivo nimmt konkrete Formen an. Wie aus aktuellen Behördeneinträgen hervorgeht, hat die neue vivo X500-Serie offiziell die erforderliche Netzwerkzertifizierung in China erhalten. Die aufgedeckten Spezifikationen deuten auf ein massives Hardware-Upgrade hin, das die Geräte an die absolute Spitze des Premium-Segments katapultieren könnte.

Laut den Zertifizierungsdaten wird die Serie drei Modelle umfassen: das Basismodell vivo X500, das X500 Pro sowie das neue Spitzenmodell X500 Pro Max.

2-Nanometer-Chip und Speicher der nächsten Generation

Das technische Herzstück der neuen Serie bildet der MediaTek Dimensity 9600 Pro. Dieser Prozessor wird im hochmodernen 2-Nanometer-Verfahren (2nm) gefertigt, was im Vergleich zu aktuellen Chips eine signifikante Leistungssteigerung bei gleichzeitig deutlich reduziertem Energieverbrauch verspricht.

Flankiert wird der Hochleistungschip von modernsten Speicherstandards: Mit LPDDR6-Arbeitsspeicher und UFS 5.0-Flash-Speicher verbaut vivo Komponenten der nächsten Generation. Branchenkenner betonen, dass diese extrem hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten insbesondere für komplexe On-Device-KI-Berechnungen und nahtloses Multitasking von entscheidender Bedeutung sind. Als Betriebssystem kommt das hauseigene OriginOS 7 zum Einsatz, das auf der neuesten Android-Architektur aufbauen dürfte.

Neuer Sony-Sensor für die Kamera-Elite

Ein traditionelles Steckenpferd der vivo X-Serie ist die mobile Fotografie. Für die Hauptkamera der X500-Modelle greift der Hersteller auf den brandneuen Sony LYTIA L910 Sensor zurück. In der Branche geht man davon aus, dass dieser großformatige Bildsensor in Kombination mit vivos hauseigenen Bildverarbeitungsalgorithmen die Lichtausbeute und Detailtreue nochmals spürbar verbessern wird.

Ein offizieller Marktstart wird für September erwartet. Damit positioniert vivo sein neues Line-up strategisch im hart umkämpften Herbstgeschäft, um direkten Druck auf Konkurrenten wie Apple und Samsung auszuüben. Ob und wann die Geräte auch auf dem globalen Markt erscheinen, ist derzeit noch unklar.

Die Spezifikationen auf einen Blick:

Modelle: vivo X500, X500 Pro, X500 Pro Max

vivo X500, X500 Pro, X500 Pro Max Prozessor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm-Fertigungsverfahren)

MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm-Fertigungsverfahren) Kamera: Sony LYTIA L910 Hauptsensor

Sony LYTIA L910 Hauptsensor Speicher: LPDDR6 RAM und UFS 5.0 Massenspeicher

LPDDR6 RAM und UFS 5.0 Massenspeicher Software: OriginOS 7

OriginOS 7 Launch: Voraussichtlich September