Huawei plant angeblich Doppel-Launch im September: Mate XT2 und Mate 90-Serie im Anmarsch

Der chinesische Tech-Riese Huawei dreht im Spätsommer offenbar richtig auf: Aktuellen Gerüchten zufolge plant das Unternehmen gleich zwei hochkarätige Flaggschiff-Events im September. Neben der mit Spannung erwarteten Mate 90-Serie soll auch die zweite Generation des dreifach faltbaren Smartphones – das Mate XT2 – enthüllt werden.

Wie der Insider Rock Leaks berichtet, stehen Huawei-Fans intensiv geplante Wochen bevor. Das Unternehmen strebt an, seine Spitzenmodelle im Monatsabstand zu präsentieren und damit sowohl das Premium-Segment als auch den Markt für innovative Falt-Smartphones neu aufzumischen.

Die Gerüchte im Detail

Huawei Mate XT2: Das neue Tri-Fold-Smartphone könnte bereits Anfang September das Licht der Welt erblicken. Gerüchten zufolge überarbeitet Huawei die Faltmechanik grundlegend und setzt auf ein neues, U-förmiges Tri-Fold-Design. Dieses soll das Gerät im zusammengeklappten Zustand noch kompakter und im geöffneten Zustand stabiler machen.

Das neue Tri-Fold-Smartphone könnte bereits das Licht der Welt erblicken. Gerüchten zufolge überarbeitet Huawei die Faltmechanik grundlegend und setzt auf ein neues, U-förmiges Tri-Fold-Design. Dieses soll das Gerät im zusammengeklappten Zustand noch kompakter und im geöffneten Zustand stabiler machen. Huawei Mate 90-Serie: Ende September soll schließlich die reguläre Flaggschiff-Reihe folgen. Die Mate 90-Serie gilt als direkter Konkurrent zu den im Herbst erwarteten Top-Modellen von Apple und Samsung.

Ende September soll schließlich die reguläre Flaggschiff-Reihe folgen. Die Mate 90-Serie gilt als direkter Konkurrent zu den im Herbst erwarteten Top-Modellen von Apple und Samsung. Neuer Kirin-Prozessor: Unter der Haube beider Modellreihen soll nach aktuellen Informationen der neue Kirin 9050 -Chipsatz zum Einsatz kommen, der bei Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz noch einmal zulegen soll.

Unter der Haube beider Modellreihen soll nach aktuellen Informationen der neue -Chipsatz zum Einsatz kommen, der bei Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz noch einmal zulegen soll. Software-Debüt: Für das Mate XT2 wird zudem der Einsatz des neuen HarmonyOS 7 gemunkelt, welches noch tiefere Multitasking-Funktionen für das große Dreifach-Display mitbringen dürfte.

Kräftiges Signal im Premium-Segment

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, unterstreicht Huawei mit diesem Doppel-Launch seinen Anspruch auf die Technologieführerschaft im mobilen Sektor. Besonders die Kombination aus dem Kirin 9050, der überarbeiteten Faltmechanik des Mate XT2 und der neuen Software-Generation verspricht extrem spannende Hardware-Impulse für den Herbst. Eine offizielle Ankündigung seitens Huawei steht derzeit allerdings noch aus.