Huawei plant angeblich Doppel-Launch im September: Mate XT2 und Mate 90-Serie im Anmarsch

Der chinesische Tech-Riese Huawei dreht im Spätsommer offenbar richtig auf: Aktuellen Gerüchten zufolge plant das Unternehmen gleich zwei hochkarätige Flaggschiff-Events im September. Neben der mit Spannung erwarteten Mate 90-Serie soll auch die zweite Generation des dreifach faltbaren Smartphones – das Mate XT2 – enthüllt werden.
Wie der Insider Rock Leaks berichtet, stehen Huawei-Fans intensiv geplante Wochen bevor. Das Unternehmen strebt an, seine Spitzenmodelle im Monatsabstand zu präsentieren und damit sowohl das Premium-Segment als auch den Markt für innovative Falt-Smartphones neu aufzumischen.
Die Gerüchte im Detail
- Huawei Mate XT2: Das neue Tri-Fold-Smartphone könnte bereits Anfang September das Licht der Welt erblicken. Gerüchten zufolge überarbeitet Huawei die Faltmechanik grundlegend und setzt auf ein neues, U-förmiges Tri-Fold-Design. Dieses soll das Gerät im zusammengeklappten Zustand noch kompakter und im geöffneten Zustand stabiler machen.
- Huawei Mate 90-Serie: Ende September soll schließlich die reguläre Flaggschiff-Reihe folgen. Die Mate 90-Serie gilt als direkter Konkurrent zu den im Herbst erwarteten Top-Modellen von Apple und Samsung.
- Neuer Kirin-Prozessor: Unter der Haube beider Modellreihen soll nach aktuellen Informationen der neue Kirin 9050-Chipsatz zum Einsatz kommen, der bei Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz noch einmal zulegen soll.
- Software-Debüt: Für das Mate XT2 wird zudem der Einsatz des neuen HarmonyOS 7 gemunkelt, welches noch tiefere Multitasking-Funktionen für das große Dreifach-Display mitbringen dürfte.
Kräftiges Signal im Premium-Segment
Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, unterstreicht Huawei mit diesem Doppel-Launch seinen Anspruch auf die Technologieführerschaft im mobilen Sektor. Besonders die Kombination aus dem Kirin 9050, der überarbeiteten Faltmechanik des Mate XT2 und der neuen Software-Generation verspricht extrem spannende Hardware-Impulse für den Herbst. Eine offizielle Ankündigung seitens Huawei steht derzeit allerdings noch aus.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.