Update: Neue Flex-Tarife bei sparSIM – Die Ära des 35-GB-Aktionstarifs endet

Die Mobilfunkmarke sparSIM strukturiert ihr Portfolio grundlegend um. Wer noch vom aktuellen „sparSIM S“-Aktionstarif profitieren möchte – welcher satte 35 GB im Vodafone-Netz für monatlich 6,99 € sowie einen Wechselbonus von 50 € bei Rufnummernmitnahme bietet –, muss schnell sein: Die Umstellung des Tarifangebots erfolgt am heutigen 17. Juni 2026 um 11:00 Uhr.
Mit der Umstellung rückt sparSIM den Fokus auf die neuen „Flex“-Tarife, die maximale Freiheit bei dauerhaft niedrigen Grundgebühren versprechen. Hier sind die Details zu den neuen Konditionen:
Die neuen Flex-Tarife im Überblick
Alle Flex-Tarife nutzen das bewährte Vodafone-D2-Netz, bieten 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Zudem unterstützen sie VoLTE sowie WiFi-Calling. Ein besonderes Plus: Der Vertragsbeginn lässt sich bei allen Tarifen flexibel um bis zu 60 Tage in die Zukunft legen, und die monatliche Grundgebühr bleibt auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten dauerhaft stabil.
- sparSIM M Flex:
- Leistung: 70 GB 5G-Datenvolumen
- Preis: 9,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 €
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- sparSIM L Flex:
- Leistung: 150 GB 5G-Datenvolumen
- Preis: 14,99 €/Monat
- Anschlusspreis: 0,00 €
- Hier zum Angebot
Letzte Chance: sparSIM S (Standard)
Der beliebte „sparSIM S“-Tarif mit 35 GB (statt bisher 25 GB) und dem 50-Euro-Wechselbonus ist ebenfalls weiterhin verfügbar, läuft jedoch in dieser Form aus. Auch hier entfällt der Anschlusspreis.
- sparSIM S:
- Leistung: 35 GB 5G-Datenvolumen
- Preis: 6,99 €/Monat
- Vorteil: 50 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
- Hier zum Angebot
Wer von den aktuellen Konditionen und dem attraktiven Wechselbonus profitieren möchte, sollte die verbleibende Zeit bis zur Umstellung nutzen. Die neuen Flex-Tarife bieten dafür ab heute eine attraktive, langfristige Alternative für alle, die viel Datenvolumen im Vodafone-Netz zum fairen Preis suchen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.