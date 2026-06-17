Qualcomm kündigt „Snapdragon START“ an: Der Baukasten für KI-gestützte Smart Glasses

Auf der Augmented World Expo hat Qualcomm Technologies Inc. das sogenannte Snapdragon® Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START) präsentiert. Das Programm bietet Unternehmen ein umfassendes Hard- und Software-Paket, um persönliche KI-Geräte – beginnend mit intelligenten Brillen – schneller und mit größerer Flexibilität auf den Markt zu bringen.

Die Technik hinter Snapdragon START

Das Ziel von Qualcomm ist es, Herstellern die komplexe technische Entwicklungsarbeit abzunehmen, damit diese sich vollständig auf das Design, die Benutzererfahrung und ihre Markteinführungsstrategie konzentrieren können. Das Toolkit umfasst zwei Kernkomponenten:

Kompakte Hardware-Module: Diese basieren auf aktuellen Snapdragon-Plattformen und vereinen Rechenleistung, Konnektivität und KI-Fähigkeiten in einem extrem kleinen Format, das speziell für Wearables konzipiert wurde.

Diese basieren auf aktuellen Snapdragon-Plattformen und vereinen Rechenleistung, Konnektivität und KI-Fähigkeiten in einem extrem kleinen Format, das speziell für Wearables konzipiert wurde. KI-agnostischer Software-Stack: Eine auf Sicherheit ausgelegte Software verbindet die Geräte mit Smartphone-Begleit-Apps und Cloud-Diensten. Da das System KI-agnostisch ist, können Hersteller flexibel entscheiden, welche führenden KI-Modelle sie in ihre Endgeräte integrieren möchten.

„KI wird immer persönlicher und ist darauf ausgelegt, mit dem Nutzer, seinem Kontext und seinen aktuellen Tätigkeiten zusammenzuarbeiten“, erklärt Ziad Asghar, Senior Vice President of XR, Wearables and Personal AI bei Qualcomm. „Persönliche KI-Geräte wie Smart Glasses erwecken agentenbasierte KI zum Leben, indem sie sehen, was der Nutzer sieht, und hören, was er hört.“

Inspecs als erster exklusiver Partner

Das globale Brillenunternehmen Inspecs, das hinter Lizenzmarken wie Barbour, CAT, Superdry und O’Neill steht sowie die Premiummarke TitanFlex besitzt, ist das erste Unternehmen, das exklusiv mit Qualcomm im Rahmen von Snapdragon START zusammenarbeitet.

Robin Totterman, Gründer und Executive Chairman von Inspecs, sieht in der Partnerschaft einen grundlegenden Wandel für die Branche. Das gemeinsame Ziel sei es, smarte Brillen auf den Markt zu bringen, die zeitloses Design mit leistungsstarker Technologie kombinieren und so die Art und Weise verändern, wie Menschen im Alltag mit Technik interagieren.

Breites Ökosystem für die Massenproduktion

Um einen reibungslosen Übergang von der Konzeptphase in die Massenproduktion zu gewährleisten, wird Snapdragon START von einem wachsenden Netzwerk aus Technologie- und Fertigungspartnern unterstützt. Dazu gehören namhafte Branchenakteure wie Applied Materials, Avegant, Jorjin, Pegatron und Thundercomm.

Laut Ali Mesri von Thundercomm senkt das Programm die Einstiegshürde für Marken erheblich. Die Partner stellen sicher, dass die fortschrittlichen visuellen Systeme und die energieeffizienten KI-Plattformen von Qualcomm effizient in fertige und massentaugliche Produkte umgewandelt werden können.