Apple vor Preiserhöhungen: Tim Cook warnt vor unvermeidbaren Kostensteigerungen

Der Technologiegigant Apple steht vor einer schwierigen Entscheidung: Aufgrund massiv gestiegener Kosten für Speicherchips plant das Unternehmen aus Cupertino, die Preise für seine Produkte anzupassen. Konzernchef Tim Cook äußerte sich in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ besorgt über die aktuelle Marktlage.
„Situation nicht mehr tragbar“
„Leider sind Preiserhöhungen unvermeidbar“, erklärte Cook gegenüber der Zeitung. Er betonte, dass Apple in den vergangenen Monaten intensiv versucht habe, die enormen Kostensteigerungen durch interne Maßnahmen abzufedern, um die Kunden vor den Auswirkungen zu schützen. Doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ließen dem Konzern nun keinen Spielraum mehr: „Die Situation ist nicht mehr tragbar.“
Derzeit lässt Apple noch offen, wann genau die Preisanpassungen in Kraft treten sollen, in welchem Ausmaß sie erfolgen werden und welche Produktgruppen – vom iPhone bis hin zu den Mac-Modellen – davon betroffen sein werden.
KI-Boom als Preistreiber
Der Hintergrund für die angespannte Lage ist der anhaltende Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Die rasant steigende Nachfrage nach spezialisierten Chips für Rechenzentren hat zu einem harten Wettbewerb um die knappen Halbleiterkomponenten geführt. Da diese Chips auch für die Speicherkapazitäten von Endgeräten essenziell sind, treibt die hohe Nachfrage der Cloud-Anbieter die Preise auf dem Weltmarkt nach oben.
Übergangsphase bei Apple
Die Ankündigung fällt in eine bedeutende Phase des Umbruchs für den iPhone-Hersteller. Tim Cook, der das Unternehmen über Jahre erfolgreich geprägt hat, wird im September die Führung an John Ternus übergeben. Es bleibt abzuwarten, wie Ternus diese Herausforderung angehen wird, um die Margen des Unternehmens zu sichern, ohne die Käuferschicht zu stark zu belasten.
Eine offizielle Stellungnahme von Apple auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters lag zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Analysten beobachten die Entwicklung nun genau, da eine Preiserhöhung bei Apple als Signal für den gesamten Elektronikmarkt gewertet werden könnte.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.