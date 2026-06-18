Personalwechsel im KI-Wettlauf: Google-Gemini-Experte Noam Shazeer wechselt zu OpenAI

In der hochdynamischen Welt der Künstlichen Intelligenz sorgt ein prominenter Personalwechsel für Aufsehen: Noam Shazeer, einer der maßgeblichen Chefentwickler des Google-Modells Gemini, kehrt dem Internetgiganten den Rücken und schließt sich dem ChatGPT-Entwickler OpenAI an.
Ein herber Verlust für Google
Der Abgang Shazeers kommt für die Branche überraschend, insbesondere angesichts der massiven Investitionen, die Google erst vor kurzem tätigte, um den Experten zu binden. Vor weniger als zwei Jahren soll Google etwa 2,7 Milliarden Dollar investiert haben, um Shazeer von seinem eigenen Start-up Character.AI zurück in den Konzern zu holen.
Shazeer gilt in Fachkreisen als eine der Schlüsselfiguren der modernen KI-Entwicklung. Seine Arbeit war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Google mit Gemini den technologischen Vorsprung von OpenAI aufholen konnte und den Anschluss an die Marktführer nicht verlor. Sein Wechsel zu einem der direktesten Konkurrenten wird in Silicon Valley daher als strategischer Schlag für Google wahrgenommen.
„Stolz auf das Erreichte“
Trotz des abrupten Abschieds gab sich Shazeer in einer Stellungnahme auf der Plattform X (ehemals Twitter) versöhnlich. Er erklärte: „Ich bin unglaublich stolz auf das großartige Team bei Google und alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben.“
Auch Google äußerte sich zu dem Abgang und betonte in einer knappen Mitteilung, dass man Shazeer für seine „bedeutenden Beiträge“ zum Unternehmen danke. Details zu seinem neuen Aufgabenbereich bei OpenAI sind bisher nicht bekannt.
Strategische Neuausrichtung bei OpenAI
Der Wechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI sich in einer wegweisenden Phase befindet. Berichten zufolge bereitet das Unternehmen einen Börsengang vor. Die Verpflichtung eines Branchenschwergewichts wie Shazeer unterstreicht den Ambitionen des Unternehmens, seinen Vorsprung im Bereich der generativen KI weiter auszubauen und die technologische Führungsposition im Hinblick auf den geplanten Kapitalmarkteintritt zu festigen.
Für Google stellt dieser Weggang eine Herausforderung dar. Der Konzern muss nun beweisen, dass die technologische Basis von Gemini robust genug ist, um auch ohne einen seiner einflussreichsten Vordenker den harten Wettbewerb mit OpenAI zu bestehen. Analysten beobachten die Entwicklung genau, da der Kampf um die besten Köpfe („War for Talent“) einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg im aktuellen KI-Zeitalter bleibt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.