iPhone Air 2: Apple plant technisches Upgrade für Frühjahr 2027

Apple bereitet nach Medienberichten die zweite Generation des ultraflachen iPhone Air vor. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, ist die Markteinführung für das Frühjahr 2027 geplant. Ziel des Tech-Giganten ist es, die Kritikpunkte am aktuellen Modell durch gezielte Hardware-Verbesserungen auszuräumen.
Inhaltsverzeichnis
Fokus auf Kamera und Ausdauer
Das ursprüngliche iPhone Air wurde für sein schmales Design gelobt, musste jedoch für seine eingeschränkte Kameraausstattung und die vergleichsweise schwache Akkulaufzeit Kritik einstecken. Hier setzt Apple beim Nachfolger an:
- Dual-Kamera-System: Das wichtigste Upgrade ist der Wechsel von einer einzelnen Linse zu einem Dual-Kamerasystem auf der Rückseite. Apple plant hierbei die Integration eines Ultraweitwinkel-Objektivs, um die fotografische Vielseitigkeit des Geräts deutlich zu erhöhen.
- Verbesserte Akkulaufzeit: Apple arbeitet intensiv daran, die Ausdauer des Geräts zu optimieren. Ob dies durch einen physisch größeren Akku oder durch eine intelligentere Energieverwaltung erreicht wird, bleibt derzeit noch offen.
Leistungsstarker A20-Chip
Unter der Haube soll das iPhone Air 2 von einem A20-Chip angetrieben werden. Dieser Prozessor wird voraussichtlich im hochmodernen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Die neue Chip-Architektur verspricht nicht nur eine gesteigerte Rechenleistung, sondern vor allem eine deutlich verbesserte Energieeffizienz. Dies dürfte ein entscheidender Faktor sein, um die angestrebte längere Akkulaufzeit in dem extrem dünnen Gehäuse zu ermöglichen.
Strategischer Zeitplan
Mit dem Launch im Frühjahr 2027 setzt Apple seine Strategie fort, das iPhone-Portfolio über das Jahr hinweg zu diversifizieren. Während die Pro-Modelle traditionell im Herbst vorgestellt werden, könnte der Release im Frühjahr – zeitgleich mit dem Basismodell des iPhone 18 – dazu dienen, die Aufmerksamkeit für das ultraflache Nischenprodukt gezielt zu steigern.
Noch befindet sich das Gerät, das intern unter dem Codenamen V62 geführt wird, in einer fortgeschrittenen Testphase. Da das Produkt noch nicht offiziell angekündigt wurde, können sich die technischen Spezifikationen und der Zeitplan bis zum Release im kommenden Jahr noch ändern. Apple selbst hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.