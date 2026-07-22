Strategiewechsel bei Hardware-Käufen: Apple plant neues Leasing-Programm „Apple Upgrade“ mit Klarna

Der US-Technologiekonzern Apple plant für die kommende Woche die Einführung eines überarbeiteten Hardware-Leasingprogramms. Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, soll das Angebot unter dem Namen „Apple Upgrade“ bereits am Dienstag, den 28. Juli 2026, in den USA an den Start gehen.
Als Finanzierungspartner für die Abwicklung steht der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna bereit. Das neue Programm soll schrittweise die bisherigen Finanzierungsoptionen sowie das bisherige iPhone Upgrade Program ablösen, für das künftig keine Neuanmeldungen mehr möglich sein werden.
Aufteilung nach Geräteklassen
Das neue Modell erstreckt sich erstmals über nahezu das gesamte Hardware-Portfolio von Apple. Die Laufzeiten richten sich nach der jeweiligen Gerätekategorie:
- 24 Monate Laufzeit: Für die meisten iPhone- und Apple Watch-Modelle.
- 36 Monate Laufzeit: Für den Großteil der iPad- und Mac-Reihen.
Hinweis zu Ausnahmen: Einige Einstiegsgeräte sind laut dem Bericht von der Aktion ausgenommen. Dazu zählen die Apple Watch SE, das Basis-iPad, das iPhone 16 sowie das MacBook Neo. Auch Geschäfts- und Bildungseinrichtungskonten bleiben ausgeschlossen.
Die Konditionen im Überblick
|Merkmal
|Bisheriges iPhone Upgrade Program
|Neues „Apple Upgrade“ (mit Klarna)
|Abgedeckte Geräte
|Nur iPhones
|iPhones, iPads, Macs, Apple Watches
|Laufzeit
|24 Monate
|24 Monate (Smartphones/Watches) / 36 Monate (Tablets/PCs)
|AppleCare+ Schutz
|Inklusive
|Nicht enthalten (muss separat gebucht werden)
|Optionen am Ende
|Gerät behalten oder Upgrade nach 12 Raten
|Rückgabe, Abkauf oder vorzeitiger Modellwechsel
Niedrigere Monatsraten als Anreiz
Durch die Verlängerung der Zahlungszeiträume – beispielsweise von 12 auf 36 Monate bei Macs und iPads – sinkt die monatliche Belastung für die Verbraucher spürbar. Damit reagiert der Konzern auf gestiegene Hardware-Preise und versucht, die Hürde für den Erstkauf oder den Umstieg auf neuere Generationen möglichst gering zu halten.
Für die Teilnahme setzt Klarna eine einfache Bonitätsprüfung (Soft Credit Check) voraus. Ob und wann Apple das Programm über die USA hinaus auf europäische Märkte ausweiten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.