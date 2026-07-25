Gegenmittel gegen „Chipflation“: Apple drückt OLED-Preise für die iPhone-18-Pro-Serie deutlich

Massiv steigende Kosten für Speicherchips und neue Fertigungsprozesse setzen Tech-Giganten unter Druck. Um die Marge der kommenden iPhone-18-Pro-Reihe zu sichern, verhandelt Apple mit seinen Display-Lieferanten drastische Preisnachlässe – ohne dabei jedoch Abstriche bei der Bildschirmqualität einzugehen.

Preisdruck durch steigende Komponentenkosten

Wie das südkoreanische Fachportal The Elec berichtet, steht Apple vor erheblichen Kostensteigerungen bei Schlüsselkomponenten wie Speicherchips und Prozessoren. Um diese Preisanstiege abzufedern, setzt der Konzern aus Cupertino seine Display-Lieferanten Samsung Display und LG Display spürbar unter Druck:

Aggressive Preisverhandlungen: Apple fordert Berichten zufolge einen Zielpreis von rund 70 US-Dollar pro OLED-Panel für das iPhone 18 Pro Max.

Apple fordert Berichten zufolge einen Zielpreis von rund pro OLED-Panel für das iPhone 18 Pro Max. Noch günstigere Marktpreise: Brancheninsider schätzen, dass der tatsächliche Zulieferpreis sogar auf durchschnittlich 66,50 US-Dollar sinken könnte.

Brancheninsider schätzen, dass der tatsächliche Zulieferpreis sogar auf durchschnittlich sinken könnte. Rund 20 Prozent Ersparnis: Im Vergleich zur vorherigen Generation entspricht dies einem Preisnachlass von etwa 20 Prozent. Zum Vergleich: Für frühere Flaggschiffe lagen die Panel-Preise zeitweise noch bei über 100 US-Dollar.

Verantwortliche der Zulieferer bestätigten den enormen Druck zur Kostenreduktion, der durch die branchenweite Welle der sogenannten „Chipflation“ ausgelöst wurde.

Upgrade trotz Ersparnis: Samsungs M16-Materialset

Trotz des sinkenden Einkaufspreises müssen Käufer keine Abstriche bei der Display-Qualität befürchten. Ganz im Gegenteil: Die Panels der kommenden Pro-Modelle setzen auf Samsungs neueste Materialgeneration M16.

Die M16-OLED-Technologie bringt handfeste technische Vorteile:

Höhere Leuchtkraft: Bessere Helligkeitswerte und Langlebigkeit im Alltag.

Bessere Helligkeitswerte und Langlebigkeit im Alltag. Steigerung der Energieeffizienz: Ein geringerer Stromverbrauch schont den Akku.

Ein geringerer Stromverbrauch schont den Akku. Präzisere Farbwiedergabe: Verfeinerte Farbdarstellung durch optimierte organische Materialien.

Apple nutzt seine enorme Verhandlungsmacht, um den teuren Speicherpreisen am Markt entgegenzuwirken. Für Kunden ist das eine gute Nachricht: Durch die Einsparungen bei den Displays (ohne Qualitätsverlust) versucht Apple, die Produktionskosten für die neue iPhone-18-Pro-Serie im Zaum zu halten.