Google stellt Pixel 11-Serie vor: Neuer Tensor G6, flacheres Design und erweiterte KI-Funktionen

Google hat die elfte Generation seiner Pixel-Smartphones offiziell angekündigt. Die Modellreihe umfasst das Pixel 11, das Pixel 11 Pro sowie das Pixel 11 Pro XL. Neben Hardware-Upgrades bei Displays, Kameras und Akkulaufzeiten steht die Integration des neuen Google-Prozessors Tensor G6 und des KI-Modells Gemini Nano im Mittelpunkt.

Neuer Prozessor und Sicherheitsarchitektur

Herzstück der neuen Reihe ist der Google Tensor G6. Der Chip bietet laut Hersteller eine um 25 Prozent schnellere Browser-Performance und startet Apps 15 Prozent schneller als der Vorgänger. Durch die überarbeitete Tensor Processing Unit (TPU) werden lokale KI-Anwendungen bis zu 3,5-mal schneller und energieeffizienter ausgeführt.

Für die Datensicherheit setzt Google auf die Kombination aus dem Prozessor und dem neuen Titan M3-Sicherheitschip. Dieser nutzt unter anderem Post-Quanten-Kryptografie für den Systemstart (Secure Boot), um das Gerät gegen zukünftige Cyber-Bedrohungen abzusichern.

Design und Displays

Pixel 11: Die prägnante Kameraleiste auf der Rückseite wurde um 40 Prozent verflacht. Das Smartphone besitzt einen satinierten Metallrahmen sowie eine polierte Glasrückseite. Es erscheint in den Farben Pistachio, Hibiscus, Frost und Obsidian.

Die prägnante Kameraleiste auf der Rückseite wurde um 40 Prozent verflacht. Das Smartphone besitzt einen satinierten Metallrahmen sowie eine polierte Glasrückseite. Es erscheint in den Farben Pistachio, Hibiscus, Frost und Obsidian. Pixel 11 Pro / Pro XL: Beide Pro-Modelle verfügen über ein „Super Actua“-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.600 Nits und einer doppelt so kratzfesten Beschichtung wie die Vorgeneration. Als Farbvarianten stehen Canyon, Fog, Olive und ein mattes Obsidian zur Auswahl.

Ein neues Hardware-Feature der Pro-Modelle ist HiLight: Über farbige LED-Leuchten rund um den Kamerablitz signalisiert das Gerät bei verdecktem Display (Display nach unten) Benachrichtigungen, Interaktionen mit Gemini oder zugewiesene Anrufer-Farben.

Kamera-Upgrades und Spezifikationen

Modell Hauptkamera Teleobjektiv Besondere Kamera-Features Pixel 11 48 MP (56 % mehr Lichtempfindlichkeit) 5-fach-Teleobjektiv Bis zu 30-facher Super-Zoom Pixel 11 Pro / Pro XL Überarbeiteter Hauptsensor 48 MP Teleobjektiv (30 % mehr Lichtempfindlichkeit) Porträtmodus bei 5-fach-Zoom, bis zu 120-facher Pro-Zoom, 4,5-mal schnellerer Nachtsichtmodus

Alle drei Modelle bieten mindestens 256 GB Speicherplatz und unterstützen schnelles Laden. Pixel 11 und Pixel 11 Pro unterstützen den Qi 2.2-Standard (25 W), während das Pro XL per Kabel innerhalb von 15 Minuten Energie für bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit laden kann.

Preise, Verfügbarkeit und Support

Google garantiert für alle Geräte sieben Jahre lang Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel-Drop-Updates. Beim Kauf eines Pro-Modells ist ein sechsmonatiges Testabo für Google AI Pro (inkl. 5 TB Cloud-Speicher und Google Health Premium) enthalten.

Pixel 11: ab 999 Euro

ab 999 Euro Pixel 11 Pro: ab 1.199 Euro

ab 1.199 Euro Pixel 11 Pro XL: ab 1.399 Euro

Die Smartphones können ab sofort vorbestellt werden und sind ab dem 20. August 2026 im Handel sowie im Google Store verfügbar.