Neue Drillisch-Tarifaktionen: Das sind die besten Angebote der Woche

Der Mobilfunk-Discounter Drillisch hat seine wöchentlichen Tarifaktionen überarbeitet. In dieser Woche stehen bei den Anpassungen vor allem Namensänderungen sowie eine geänderte Zuordnung der Tarife zu den einzelnen Drillisch-Marken im Vordergrund.
Einen wichtigen Trend gibt es jedoch bei den beliebten Unlimited-on-Demand-Tarifen: Seit Mitte Juli enthalten die günstigsten Einstiegsvarianten zu Beginn weniger Datenvolumen, während bestehende Angebote preislich angezogen haben. Das Grundprinzip dieser Tarife bleibt jedoch unverändert: Ist das monatliche Inklusivvolumen aufgebraucht, lässt sich in der Servicewelt beliebig oft und völlig kostenlos weiteres Highspeed-Datenvolumen in 1-GB-Schritten nachbuchen.
Unverändert hoch bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem bei den Marken BIGSIM, sim24, sim.de und unlimited24.
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Die Anschlussgebühren im Überblick
Bei fast allen Tarifen haben Kunden die Wahl zwischen zwei Laufzeitmodellen:
- 24 Monate Laufzeit: 0,00 € Anschlusspreis
- 1 Monat Laufzeit (flexibel kündbar):9,99 € Anschlusspreis
Die Top-Angebote der Woche im Detail
Klassische Allnet-Flats mit festem Datenvolumen (bis zu 50 Mbit/s 5G)
- 25 GB für 6,99 € / Monat(bei sim.de)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 35 GB für 7,99 € / Monat(bei BIGSIM)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 40 GB für 8,99 € / Monat(bei sim24)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 50 GB für 9,99 € / Monat(bei sim.de)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 60 GB für 12,99 € / Monat(bei sim24)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 70 GB für 14,99 € / Monat(bei sim.de)
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
Flexibles Internet: Unlimited-on-Demand-Tarife
Bei diesen Tarifen ist ein bestimmtes Startvolumen enthalten. Sobald dieses aufgebraucht ist, schickt das System rechtzeitig eine Benachrichtigung. Anschließend lassen sich per Klick in der Servicewelt kostenfrei weitere 1-GB-Pakete nachbuchen – unbegrenzt oft.
- Unlimited (on Demand) 20 für 14,99 € / Monat(bei unlimited24)
- Inhalt: 20 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar.
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- Unlimited (on Demand) 30 für 16,99 € / Monat(bei unlimited24)
- Inhalt: 30 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar.
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- Unlimited (on Demand) 40 für 18,99 € / Monat(bei sim24)
- Inhalt: 40 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar.
- 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot
- 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.