Neue Drillisch-Tarifaktionen: Das sind die besten Angebote der Woche

Der Mobilfunk-Discounter Drillisch hat seine wöchentlichen Tarifaktionen überarbeitet. In dieser Woche stehen bei den Anpassungen vor allem Namensänderungen sowie eine geänderte Zuordnung der Tarife zu den einzelnen Drillisch-Marken im Vordergrund.

Einen wichtigen Trend gibt es jedoch bei den beliebten Unlimited-on-Demand-Tarifen: Seit Mitte Juli enthalten die günstigsten Einstiegsvarianten zu Beginn weniger Datenvolumen, während bestehende Angebote preislich angezogen haben. Das Grundprinzip dieser Tarife bleibt jedoch unverändert: Ist das monatliche Inklusivvolumen aufgebraucht, lässt sich in der Servicewelt beliebig oft und völlig kostenlos weiteres Highspeed-Datenvolumen in 1-GB-Schritten nachbuchen.

Unverändert hoch bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem bei den Marken BIGSIM, sim24, sim.de und unlimited24.

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Die Anschlussgebühren im Überblick

Bei fast allen Tarifen haben Kunden die Wahl zwischen zwei Laufzeitmodellen:

24 Monate Laufzeit: 0,00 € Anschlusspreis

0,00 € Anschlusspreis 1 Monat Laufzeit (flexibel kündbar):9,99 € Anschlusspreis

Die Top-Angebote der Woche im Detail

Klassische Allnet-Flats mit festem Datenvolumen (bis zu 50 Mbit/s 5G)

Flexibles Internet: Unlimited-on-Demand-Tarife

Bei diesen Tarifen ist ein bestimmtes Startvolumen enthalten. Sobald dieses aufgebraucht ist, schickt das System rechtzeitig eine Benachrichtigung. Anschließend lassen sich per Klick in der Servicewelt kostenfrei weitere 1-GB-Pakete nachbuchen – unbegrenzt oft.

Unlimited (on Demand) 20 für 14,99 € / Monat (bei unlimited24) Inhalt: 20 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar. 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot

(bei unlimited24) Unlimited (on Demand) 30 für 16,99 € / Monat (bei unlimited24) Inhalt: 30 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar. 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot

(bei unlimited24) Unlimited (on Demand) 40 für 18,99 € / Monat (bei sim24) Inhalt: 40 GB Startvolumen + unbegrenzt 1-GB-Pakete kostenfrei nachbuchbar. 24M Laufzeit (0,00 € Anschlusspreis): Zum Angebot 1M Laufzeit (9,99 € Anschlusspreis): Zum Angebot

(bei sim24)

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