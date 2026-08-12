Samsung veröffentlicht Juli-Sicherheitsupdate für das Galaxy A37

von

Samsung rollt das Sicherheitsupdate für den Monat Juli ab sofort für das Galaxy A37 aus. Die Aktualisierung wird in mehreren Regionen schrittweise verteilt und bringt das Smartphone auf den neuesten Stand beim Schutz vor Sicherheitslücken.

Das Firmware-Update ist an folgenden Build-Nummern zu erkennen:

  • A376EXXS4AZG7
  • A376EODM4AZG7
  • A376EXXS4AZG5

Das steckt im Update:

  • Sicherheitspatches: Das Update behebt kritische Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem sowie spezifische Schwachstellen der Samsung-One-UI-Benutzeroberfläche.
  • Stabilität: Neben den Sicherheitspatches enthält das Paket allgemeine Systemoptimierungen zur Verpfeilung der Gesamtleistung und Stabilität des Geräts.

Nutzer können die Aktualisierung ab sofort manuell über die Geräteeinstellungen prüfen und installieren (Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren). Ein erweiterter Rollout in weiteren Regionen wird in den kommenden Tagen erwartet.

Samsung Artikel und Beiträge


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar