Samsung veröffentlicht Juli-Sicherheitsupdate für das Galaxy A37

Samsung rollt das Sicherheitsupdate für den Monat Juli ab sofort für das Galaxy A37 aus. Die Aktualisierung wird in mehreren Regionen schrittweise verteilt und bringt das Smartphone auf den neuesten Stand beim Schutz vor Sicherheitslücken.

Das Firmware-Update ist an folgenden Build-Nummern zu erkennen:

A376EXXS4AZG7

A376EODM4AZG7

A376EXXS4AZG5

Das steckt im Update:

Sicherheitspatches: Das Update behebt kritische Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem sowie spezifische Schwachstellen der Samsung-One-UI-Benutzeroberfläche.

Das Update behebt kritische Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem sowie spezifische Schwachstellen der Samsung-One-UI-Benutzeroberfläche. Stabilität: Neben den Sicherheitspatches enthält das Paket allgemeine Systemoptimierungen zur Verpfeilung der Gesamtleistung und Stabilität des Geräts.

Nutzer können die Aktualisierung ab sofort manuell über die Geräteeinstellungen prüfen und installieren (Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren). Ein erweiterter Rollout in weiteren Regionen wird in den kommenden Tagen erwartet.