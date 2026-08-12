Samsung veröffentlicht Juli-Sicherheitsupdate für das Galaxy A37

Samsung rollt das Sicherheitsupdate für den Monat Juli ab sofort für das Galaxy A37 aus. Die Aktualisierung wird in mehreren Regionen schrittweise verteilt und bringt das Smartphone auf den neuesten Stand beim Schutz vor Sicherheitslücken.
Das Firmware-Update ist an folgenden Build-Nummern zu erkennen:
- A376EXXS4AZG7
- A376EODM4AZG7
- A376EXXS4AZG5
Das steckt im Update:
- Sicherheitspatches: Das Update behebt kritische Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem sowie spezifische Schwachstellen der Samsung-One-UI-Benutzeroberfläche.
- Stabilität: Neben den Sicherheitspatches enthält das Paket allgemeine Systemoptimierungen zur Verpfeilung der Gesamtleistung und Stabilität des Geräts.
Nutzer können die Aktualisierung ab sofort manuell über die Geräteeinstellungen prüfen und installieren (Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren). Ein erweiterter Rollout in weiteren Regionen wird in den kommenden Tagen erwartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.