Nvidia entwickelt neue Open-Source-Modelle der Nemotron-Reihe

Der Halbleiterkonzern Nvidia arbeitet einem Medienbericht zufolge an einer neuen Generation eigener KI-Modelle. Wie das Branchenportal The Information unter Berufung auf projektnahe Mitarbeiter berichtete, verfolgt das Unternehmen das Ziel, direkt mit den weltweit führenden Open-Source-Systemen zu konkurrieren.

Ein genauer Veröffentlichungstermin für die neue Modellfamilie namens Nemotron 4 steht bislang noch nicht fest, da das abschließende Training aussteht. Dem Bericht zufolge könnte die Veröffentlichung jedoch im Laufe des Herbstes erfolgen.

Nvidia bestätigte die Arbeit an der Produktlinie grundsätzlich, ließ Details zu den genauen Spezifikationen jedoch offen. „Nvidia investiert in Nemotron“, erklärte Kari Briski, Vizepräsidentin für generative KI bei Nvidia, in einer Stellungnahme. Das Unternehmen sei davon überzeugt, dass Betriebe und Nationen gleichermaßen auf offene, frei zugängliche Modelle aus der Spitzenforschung angewiesen sind.

Wachsende Bedeutung von Open Source

Der Chipgigant zählt zu den wenigen großen US-Technologiekonzernen, die ihre Modellgewichtungen offenlegen. Diese Open-Source-Modelle gewinnen in der Branche zunehmend an Bedeutung: Zum einen steigen die finanziellen Hürden für proprietäre KI-Entwicklungen stetig an, zum anderen schließen kostengünstigere Open-Source-Entwicklungen – etwa aus China – technologisch zügig zu den geschlossenen Systemen führender US-Anbieter wie Anthropic oder OpenAI auf.

Ergänzend zu den Zukunftsplanungen stellte Nvidia mit Nemotron 3.5 Lightning ein neues, spezialisiertes Modell vor. Dieses ist primär für die Unterstützung bei Aufgaben wie der Code-Überprüfung und der Analyse von Sicherheitswarnungen konzipiert. Zusammen mit dem Modell veröffentlichte der Konzern die Open-Source-Bibliothek NeMo Switchyard, die KI-Anfragen und -Teilaufgaben im Hintergrund automatisch an das jeweils am besten geeignete Modell weiterleitet.