Huawei MateBook Pro S: Leichtgewicht mit Kirin XE90 und HarmonyOS PC

Das Huawei MateBook Pro S wurde Anfang August 2026 in China offiziell vorgestellt. Die Spezifikationen vereinen beeindruckende Leichtbau-Technologie mit hauseigener Hardware, werfen aber auch Fragen hinsichtlich des internationalen Markteintritts auf.
Prüfung und Ergänzung der Ausstattung
- Gewicht & Gehäuse: Mit 798 Gramm gehört es zu den leichtesten 14-Zoll-Laptops auf dem Markt (gefertigt aus einer Magnesium-Lithium-Legierung).
- Display: Das 14,2 Zoll große 3,1K-OLED-Touch-Display mit 120 Hz bietet eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits.
- Datenschutz: Neben einem physischen Hardware-Schalter nutzt das Gerät eine KI-gestützte Blickschutzerkennung (Privacy Guard), um unerwünschte Blicke auf den Bildschirm zu verhindern.
- Kameras am Deckel: An der Außenseite des Displays befindet sich ein Kamera-System (Hauptkamera sowie ein Zusatzsensor für Umgebungswahrnehmung und KI-Features).
- Prozessor: Angetrieben wird das Notebook von Huaweis neuem ARM-Prozessor HiSilicon Kirin XE90 (9 Kerne / 14 Threads) mit integrierter Ascend-NPU für KI-Berechnungen.
- Akkulaufzeit: Der Akku ermöglicht je nach Nutzung bis zu 18 Stunden Laufzeit.
- Betriebssystem: Es läuft mit Huaweis eigenem HarmonyOS (HarmonyOS 6.1 / HarmonyOS PC) statt Windows.
- Preis: Der Einstiegspreis in China liegt bei 7.999 Yuan (umgerechnet ca. 1.020 € / 1.185 $). Höher konfigurierte Varianten kosten bis zu 11.799 Yuan.
Hinweis zu Deutschland und Europa
Für Käufer in Deutschland ist das MateBook Pro S derzeit nur eingeschränkt relevant:
- Fehlender Deutschland-Start: Huawei fokussiert sich mit seinen HarmonyOS-PC-Modellen vorerst rein auf den chinesischen Heimatmarkt. Ein offizieller Marktstart in Deutschland oder der EU ist aktuell nicht angekündigt.
- Software-Einschränkungen: Durch den Wechsel auf die eigene ARM-Architektur (Kirin XE90) und HarmonyOS PC fehlt die Kompatibilität mit herkömmlicher Windows-Software (x86/x64). Ohne den gewohnten Windows-Ektosystem-Support richtet sich das Gerät primär an Nutzer innerhalb des chinesischen App-Ökosystems.
- Import-Hürden: Ein Eigenimport nach Deutschland würde neben einer fehlenden deutschen Tastatur (QWERTZ) auch Anpassungsprobleme bei Sprache und Software-Lizenzen mit sich bringen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.