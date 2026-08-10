Überblick: diese  agentenbasierte KI-Funktionen unterstützen Snapdragon X PC bereits

ünstliche Intelligenz entwickelt sich von reaktiven Chatbots hin zu proaktiver „Agentic AI“. Statt nur Fragen zu beantworten, agieren intelligente KI-Agenten eigenständig, zerlegen komplexe Ziele in Arbeitsschritte und führen Aufgaben kontinuierlich im Hintergrund aus. Um diese stets aktiven Prozesse ohne Cloud-Zwang zu bewältigen, dient die Snapdragon X Series als leistungsstarke und energieeffiziente Hardware-Basis.

Fünf spezialisierte Software-Partner demonstrieren bereits, wie diese On-Device-KI im Alltag funktioniert:

AnythingLLM: Ein lokales Tool für Wissensarbeiter, das Dokumenten-Chats, automatisierte Web-Suchen und intelligente Diktate direkt über die NPU verarbeitet, ohne dass Daten die eigene Hardware verlassen.

Ein lokales Tool für Wissensarbeiter, das Dokumenten-Chats, automatisierte Web-Suchen und intelligente Diktate direkt über die NPU verarbeitet, ohne dass Daten die eigene Hardware verlassen. Pokee AI: Ermöglicht tiefgehende, mehrstufige Analysen für Unternehmen direkt auf dem Gerät. Dank großer Kontext-Fenster entfallen zeitintensive Anfragen an externe Cloud-Server.

Ermöglicht tiefgehende, mehrstufige Analysen für Unternehmen direkt auf dem Gerät. Dank großer Kontext-Fenster entfallen zeitintensive Anfragen an externe Cloud-Server. LLMWare: Bietet eine visuelle Benutzeroberfläche zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie Datenextraktion, Dokumenten-Routing oder Berichtserstellung.

Bietet eine visuelle Benutzeroberfläche zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie Datenextraktion, Dokumenten-Routing oder Berichtserstellung. Deepgram: Wandelt Fachsprache (z. B. aus Medizin, Recht oder Technik) in Echtzeit in strukturierte Notizen um, übersetzt Spracheinstellungen und leitet Informationen automatisch weiter.

Wandelt Fachsprache (z. B. aus Medizin, Recht oder Technik) in Echtzeit in strukturierte Notizen um, übersetzt Spracheinstellungen und leitet Informationen automatisch weiter. Memories.ai: Verknüpft visuelle und akustische Erinnerungen geräteübergreifend zu einem kontinuierlichen Kontext, um künftige Aufgaben auf Basis früherer Erlebnisse lokal zu unterstützen.

Zusätzlich unterstützen Snapdragon-PCs auch Desktop-Varianten bekannter Cloud-Lösungen wie Claude Desktop, Gemini oder ChatGPT und ermöglichen Entwicklern den Bau eigener Agenten.

Warum Agentic AI besondere Hardware fordert

Da KI-Agenten kontinuierlich im Hintergrund mitdenken, belasten sie Prozessor, Arbeitsspeicher und Akku dauerhaft. Die Snapdragon X Series begegnet dieser Dauerlast mit einer effizienten NPU (bis zu 80 TOPS), einer überarbeiteten GPU und der Qualcomm Oryon CPU der 3. Generation. Dadurch bleiben PCs auch bei rechenintensiven Aufgaben leise, kühl und halten lange durch.