Ein Stück Geschichte in Titan: Das maßgefertigte iPhone Ultra als „Steve Jobs Edition“

Der internationale Luxus-Veredler Caviar ist bekannt für extrem exklusive, oft bizarre Anpassungen von High-End-Smartphones. Mit einer maßgefertigten Steve Jobs Edition – wahlweise auf Basis moderner Pro-Modelle oder futuristischer Foldables wie dem spekulierten iPhone Ultra – verbindet die Manufaktur seltene historische Artefakte mit modernster Technologie.

Was die Steve Jobs Edition besonders macht

Caviar nutzt für seine Hommage-Editionen nicht nur edle Edelmetalle, sondern verbaut echte historische Relikte direkt im Gehäuse:

Das berühmte Stofffragment: In das dreidimensionale Apple-Logo auf der Rückseite ist ein kleines, zertifiziertes Stück des originalen schwarzen Rollkragenpullovers von Steve Jobs eingesetzt.

In das dreidimensionale Apple-Logo auf der Rückseite ist ein kleines, zertifiziertes Stück des originalen schwarzen Rollkragenpullovers von Steve Jobs eingesetzt. Designanleihen vom UR-iPhone: Die Gehäuserückseite ist optisch an die zweifarbige Ästhetik des ersten iPhone 2G angelehnt – kombiniert aus gebürstetem Titan und polierten, schwarzen PVD-Elementen.

Die Gehäuserückseite ist optisch an die zweifarbige Ästhetik des ersten iPhone 2G angelehnt – kombiniert aus gebürstetem Titan und polierten, schwarzen PVD-Elementen. Persönliche Gravuren: Die Unterseite der Titan-Rückwand ziert die eingravierte Unterschrift von Steve Jobs sowie feine Guilloché-Muster und Darstellungen historischer Systemkomponenten.

Die Unterseite der Titan-Rückwand ziert die eingravierte Unterschrift von Steve Jobs sowie feine Guilloché-Muster und Darstellungen historischer Systemkomponenten. Strenge Limitierung:Diese Sammlerstücke werden oft in kleinsten Stückzahlen gefertigt (teilweise weltweit auf nur 9 bis 11 Exemplare begrenzt) und tragen eine individuelle Seriennummer graviert im Rahmen.

Exklusivität hat ihren Preis

Der Preis für ein derartiges Veredelungskunstwerk liegt naturgemäß weit abseits regulärer Marktpreise. Je nach gewähltem Basismodell (wie dem iPhone 17 Pro Max oder dem iPhone Ultra) bewegen sich die Preise in der Regel zwischen 9.000 und über 12.000 US-Dollar.

Fazit

Das von Caviar maßgefertigte Gerät ist weniger ein Alltags-Smartphone als vielmehr ein tragbares Museumsstück für passionierte Sammler und Apple-Enthusiasten.Es verbindet das technische Heute mit einem greifbaren Relikt des Mannes, der die moderne Smartphone-Welt begründet hat.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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