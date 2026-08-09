NBA-Star am Handgelenk: Google plant Pixel Watch 5 als Stephen Curry Edition

Google spendiert seiner kommenden Smartwatch offenbar einen prominenten Anstrich.Einem Leak des bekannten Insider-Key-Information-Spreaders Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) in Kooperation mit MyMobiles zufolge bringt der Tech-Riese eine exklusive Stephen Curry Edition der Google Pixel Watch 5 auf den Markt.

Die Sonderedition ist eine Hommage an den vierfachen NBA-Champion und bringt ein sportlich-funktionales Designupdate mit.

Die Details zur Special Edition im Überblick

Ausstattung & Gehäuse: Die Curry-Edition basiert auf dem großen 45mm-Modell mit LTE-Konnektivität . Das Gehäuse besteht aus glänzendem Silbersprech ( Polished Silver ).

Die Curry-Edition basiert auf dem großen . Das Gehäuse besteht aus glänzendem Silbersprech ( ). Exklusives Armband: Das gewebte Gewebe-Armband kommt in einer Mischung aus Steingrau und Graubraun (Taupe), durchzogen von auffälligen orangefarbenen Akzenten an den Rändern.

Das gewebte Gewebe-Armband kommt in einer Mischung aus Steingrau und Graubraun (Taupe), durchzogen von auffälligen an den Rändern. Signature-Branding: Auf dem Armband finden sich ein dezenter Curry-Schriftzug sowie der Slogan „#LockIn“ , inspiriert von der persönlichen Routine des Basketball-Stars vor jedem Spiel.

Auf dem Armband finden sich ein dezenter sowie der Slogan , inspiriert von der persönlichen Routine des Basketball-Stars vor jedem Spiel. Wasserabweisende Beschichtung: Das Performance-Armband ist speziell für schweißtreibende Workouts gedacht und besitzt eine wasserabweisende Oberflächenbehandlung.

Das Performance-Armband ist speziell für schweißtreibende Workouts gedacht und besitzt eine wasserabweisende Oberflächenbehandlung. Verfügbarkeit:Die Sonderedition erscheint nur in limitierter Stückzahl und wird voraussichtlich nicht in allen Regionen erhältlich sein.

Preis und Marktstart

Unter der Haube unterscheidet sich die Sonderedition technisch nicht vom regulären 45mm-Modell (unter anderem ausgestattet mit dem Snapdragon W5 Gen 2 Prozessor, Wear OS 7 und einem hellen Actua AMOLED-Display).Der Preis für die exklusive Optik liegt laut den geleakten Marketing-Unterlagen bei 579,99 Euro (im Handel auf 580 € gerundet). Damit liegt die Curry Edition etwa 30 Euro über dem Standardmodell mit LTE.

Die offizielle Präsentation wird auf dem Made by Google-Event im August erwartet.

Für Fans von Steph Curry und Sammler ist die Sonderedition ein gelungener Hingucker.Da Google allerdings im Kleingedruckten anmerkt, dass sich die spezielle Beschichtung des Armbands mit der Zeit durch Schweiß und Abnutzung auflösen kann, zahlt man den Aufpreis primär für den exklusiven Look und den Seltenheitswert.