Ungebrochene: Samsung Galaxy Z Fold8 besteht den JerryRigEverything-Biegetest

Samsung liefert mit dem Galaxy Z Fold8 erneut ein Meisterwerk der Ingenieurskunst ab. Im berühmt-berüchtigten Härtetest des YouTube-Kanals JerryRigEverything bewies das neue Foldable trotz seiner hauchdünnen Bauweise eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit – und überlebte den gefürchteten Bend-Test ohne nennenswerte Schäden.

Extremes Biegen ohne Nachgeben

Der Höhepunkt jedes Tests von Zack Nelson ist der manuelle Biegetest. Wenn mit voller Kraft von der Rückseite sowie entgegen der natürlichen Faltrichtung gedrückt wird, versagen viele extrem dünne Smartphones oder andere Falt-Modelle.

Das Galaxy Z Fold8 zeigte sich von dieser Prozedur jedoch unbeeindruckt:

Strukturelle Integrität: Der Aluminiumrahmen hielt dem immensen Druck stand, ohne einzuknicken oder spürbar nachzugeben.

Der Aluminiumrahmen hielt dem immensen Druck stand, ohne einzuknicken oder spürbar nachzugeben. Intaktes Scharnier: Auch nach mehrfachem Biegen öffnete und schloss sich das Gerät weiterhin einwandfrei.

Auch nach mehrfachem Biegen öffnete und schloss sich das Gerät weiterhin einwandfrei. Keine Risse: Weder das Hauptdisplay noch das Außenglas erlitten durch die Biegung Risse oder Funktionsstörungen.

Verstärkung aus Titan und starkes Außenglas

Ein Grund für die enorme Stabilität liegt im überarbeiteten Innenleben. Unter dem flexiblen Kunststoff des Innendisplays setzt Samsung auf eine Verstärkungsschicht aus einer Titanlegierung. Diese schützt das Panel bei Biegungen und verhindert, dass der Bildschirm bricht.

Auch die übrigen Tests verliefen wie erwartet:

Außendisplay: Zeigt erst ab Mohs-Härtegrad 6 erste Kratzer, tiefere Rillen entstehen ab Grad 7.

Zeigt erst ab Mohs-Härtegrad 6 erste Kratzer, tiefere Rillen entstehen ab Grad 7. Innendisplay: Bleibt bedingt durch das flexible Material anfällig für Fingernägel und harte Gegenstände (Kratzer ab Grad 2/3).

Bleibt bedingt durch das flexible Material anfällig für Fingernägel und harte Gegenstände (Kratzer ab Grad 2/3). Schmutz-Resistenz: Eine Ladung Sand und feiner Staub im Scharnier konnte dem Klappmechanismus nichts anhaben. Das Scharnier knirschte weder noch blockierte es.