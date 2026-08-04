Historischer Verkaufsrekord: Galaxy Z Fold8 bricht alle Vorbestellungsmarken von Samsung

Die neue Falt-Generation von Samsung sorgt für eine Sensation auf dem Smartphone-Markt: Das Galaxy Z Fold8 stellt sämtliche bisherigen Vorbestellungsrekorde des südkoreanischen Technologiegiganten in den Schatten und zieht selbst an den etablierten Modellen der Galaxy-S-Klasse vorbei.
Was sich in den vergangenen Jahren als stetiger Trend abzeichnete, feiert nun seinen endgültigen Durchbruch: Faltbare Smartphones haben den Sprung vom Nischenprodukt zum absoluten Kassenschlager geschafft. Wie Samsung bekannt gab, erzielte die Modellreihe um das Galaxy Z Fold8 die höchsten Vorbestellungszahlen in der bisherigen Geschichte aller Samsung-Galaxy-Smartphones. Erstmals überhaupt konnte die Z-Fold-Serie damit die Verkaufsstarts der gewöhnlich dominierenden Galaxy-S-Reihe überflügeln.
Südkorea als Treiber: Über eine Million Einheiten allein fürs Fold8
Hauptverantwortlich für den historischen Rekord ist das flagship-orientierte Galaxy Z Fold8. Das Premium-Foldable erwies sich als absoluter Publikumsliebling und machte rund 70 Prozent der insgesamt 1,44 Millionen Vorbestellungen aus.
Damit steuerte das Galaxy Z Fold8 allein im Heimatmarkt Südkorea knapp eine Million Vorbestellungen bei. Der verbleibende Anteil entfiel auf das parallel vorgestellte Geschwistermodell Galaxy Z Flip8.
Lieferverzögerungen durch unerwarteten Ansturm
Die enorme Nachfrage überraschte selbst den Hersteller:
- Lagerbestände erschöpft: Die von Samsung eingeplante Erstkontingentierung war innerhalb kürzester Zeit vollständig ausverkauft.
- Engpässe im Handel: Sowohl in Südkorea als auch in mehreren internationalen Märkten kommt es aufgrund des Ansturms derzeit zu Lieferverzögerungen bei der Auslieferung des Galaxy Z Fold8.
Prognose: Über zwei Millionen Verkäufe in der ersten Welle
Marktbeobachter und Branchenanalysten gehen davon aus, dass der aktuelle Schwung noch weiter anhalten wird. Basierend auf den bisherigen Zahlen werden die weltweiten Verkäufe der ersten Lieferwelle des Galaxy Z Fold8 voraussichtlich mühelos die Marke von 2 Millionen Einheiten überschreiten. Samsung untermauert damit eindrucksvoll seine weltweite Marktführerschaft im Bereich der Falt-Smartphones.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.