Auch im August: Bis zu 40 € Wechselbonus bei den congstar Prepaid-Tarifen

Wer über einen Wechsel in das hervorragende D1-Netz der Telekom nachdenkt, erhält jetzt einen besonders attraktiven Anreiz: Vom 15.07.2026 bis zum 18.08.2026 spendiert congstar Neukunden bei der Mitnahme der alten Rufnummer (MNP) einen satten Wechselbonus von bis zu 40 € auf die Prepaid-Tarife. Zusätzlich profitieren Neukunden aktuell von einem extrem reduzierten Starterpaket-Preis: Dieses kostet vorübergehend nur 1 € statt der üblichen 9,99 €.
Inhaltsverzeichnis
Die Wechselbonus-Staffelung im Überblick
Je nachdem, für welchen Prepaid-Tarif man sich entscheidet, fällt der Bonus für die Rufnummernmitnahme unterschiedlich hoch aus:
- Prepaid wie ich will: 10 € Bonus
- Prepaid Allnet XS: 10 € Bonus (statt regulär 15 €)
- Prepaid Allnet S: 15 € Bonus (statt regulär 10 €)
- Prepaid Allnet M, L, XL: 40 € Bonus (statt regulär 10 €)
- Prepaid-Jahrespaket: 40 € Bonus
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Die aktuellen Aktions-Tarife im Detail
Alle Tarife werden im zuverlässigen Telekom D1-Netz realisiert, sind voll VoLTE- sowie WiFi-Call-fähig und kommen als Prepaid-Variante komplett ohne feste Vertragslaufzeit aus.
1. congstar Prepaid Allnet Flat XS (Der Einsteiger)
Perfekt für Gelegenheitsnutzer, die erreichbar bleiben wollen und nur wenig Datenvolumen benötigen.
- Datenvolumen: 1 GB LTE mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)
- Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Grundgebühr: 5,00 € / 28 Tage (dauerhaft)
- Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 5,00 € Startguthaben)
- Wechselbonus: 10 € bei Rufnummernmitnahme
- Jetzt Tarif Allnet Flat XS sichern
2. congstar Prepaid Allnet Flat S (Mehr Daten & 5G)
Der optimale Tarif für den normalen Alltag – jetzt aufgewertet auf 7 GB Datenvolumen und inklusive 5G-Freischaltung.
- Datenvolumen: 7 GB 5G (statt bisher 5 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)
- Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Grundgebühr: 7,00 € / 28 Tage (dauerhaft)
- Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 7,00 € Startguthaben)
- Wechselbonus: 15 € bei Rufnummernmitnahme
- Jetzt Tarif Allnet Flat S sichern
3. congstar Prepaid Allnet Flat M (Der Preis-Leistungs-Tipp)
Für alle, die viel unterwegs streamen und surfen. Hier gibt es ordentlich Datenvolumen und den vollen 40 € Wechselbonus.
- Datenvolumen: 33 GB 5G (statt bisher 25 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)
- Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Grundgebühr: 10,00 € / 28 Tage (dauerhaft)
- Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 10,00 € Startguthaben)
- Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme
- Jetzt Tarif Allnet Flat M sichern
4. congstar Prepaid Allnet Flat L (Für Power-User)
Noch mehr Puffer für mobiles Arbeiten, Downloads und Musik-Streaming im besten Netz.
- Datenvolumen: 45 GB 5G (statt bisher 40 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)
- Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Grundgebühr: 12,00 € / 28 Tage (dauerhaft)
- Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 12,00 € Startguthaben)
- Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme
- Jetzt Tarif Allnet Flat L sichern
5. congstar Prepaid Allnet Flat XL (Das Rundum-sorglos-Paket)
Das maximale Datenpaket für anspruchsvolle Nutzer, die keinerlei Kompromisse eingehen möchten.
- Datenvolumen: 55 GB 5G (statt bisher 50 GB) mit bis zu 25 Mbit/s (10 Mbit/s Upload)
- Flatrates: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Grundgebühr: 16,00 € / 28 Tage (dauerhaft)
- Starterpaket-Preis: 1,00 € (inkl. 16,00 € Startguthaben)
- Wechselbonus: 40 € bei Rufnummernmitnahme
- Jetzt Tarif Allnet Flat XL sichern
Wichtiger Hinweis zur Aktion: Die Sonderkonditionen für den Wechselbonus sowie der reduzierte Starterpaket-Preis von 1 € gelten voraussichtlich bis zum 18.08.2026. Wer sich die Aktion sichern möchte, sollte den Wechsel der Rufnummer innerhalb dieses Zeitraums anstoßen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.