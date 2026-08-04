Nach kurzzeitiger Sperre: Telegram kehrt in Apples App Store zurück

Die plötzliche Entfernung der Messenger-App Telegram aus dem Apple App Store sorgte weltweit für Spekulationen. Nachdem der Auslöser zunächst unklar war, nannte Apple den Grund für den temporären Bann: das Aufspüren von illegalen Inhalten.

Gründer Pavel Durov und sein Messenger Telegram blicken auf turbulenten Tage zurück. Nutzer weltweit stellten überrascht fest, dass die Anwendung sowie die Variante Telegram X ohne Vorwarnung aus dem iOS App Store verschwunden waren. Da der Vorfall in eine Phase verstärkten politischen Drucks fiel – unter anderem durch regionale Blockaden der russischen Behörden – wurden umgehend politische Hintergründe vermutet.

Grund für die Löschung: Illegale Inhalte identifiziert

Nach wenigen Stunden schaltete Apple die Anwendung wieder im App Store frei. Auf Nachfrage schaffte der iPhone-Konzern Klarheit über die Hintergründe der temporären Löschung:

Feststellung von Verstößen: Das App-Store-Sicherheitsteam wurde auf die Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern (CSAM) auf der Plattform aufmerksam gemacht.

Das App-Store-Sicherheitsteam wurde auf die Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern (CSAM) auf der Plattform aufmerksam gemacht. Sofortige Sperrung: Nach Bestätigung der illegalen Inhalte entfernte Apple die App gemäß seiner Null-Toleranz-Politik unverzüglich aus dem Store und benachrichtigte die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Nach Bestätigung der illegalen Inhalte entfernte Apple die App gemäß seiner Null-Toleranz-Politik unverzüglich aus dem Store und benachrichtigte die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Reaktion des Entwicklers: Telegram entfernte die betreffenden Inhalte umgehend, sperrte die verantwortlichen Benutzerkonten und sagen verstärkte Schutzmaßnahmen zu.

Druck auf Telegram-Gründer Pavel Durov wächst

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Herausforderungen für Pavel Durov ein. Neben den strengen Richtlinien globaler Plattformbetreiber steht der Messenger-Dienst seit Längerem im Konflikt mit Regulierungsbehörden und Regierungen verschiedener Länder.

Während der technische Dienst nach der Korrektur der Verstöße für iOS-Nutzer wieder regulär zum Download bereitsteht, unterstreicht der Fall die zunehmende Kontrolle von Plattform-Betreibern bei Moderationspflichten und der Bekämpfung illegaler Inhalte.