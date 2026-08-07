Samsung stellt Kamerasensor ISOCELL HPC vor: 200-MP mit 4K bei 180 fps

Samsung baut seine Führungsposition im Bereich der hochauflösenden Smartphone-Kamerasensoren weiter aus. Mit dem neuen ISOCELL HPC präsentiert der südkoreanische Technologiekonzern einen 200-Megapixel-Bildsensor der Oberklasse, der erhebliche technische Sprünge bei der Lichtausbeute, Dynamik und Videoleistung mitbringt.
Technische Highlights im Überblick
- DeepPix-Architektur:Erstmals kommt die neue DeepPix-Struktur zum Einsatz.Mithilfe verbesserter Front Deep Trench Isolation (FDTI) wird die sogenannte Full Well Capacity (FWC) der einzelnen Pixel im Vergleich zur Vorgängergeneration um 60 Prozent gesteigert.Das sorgt für eine deutlich höhere Lichtaufnahmekapazität pro Pixel, hellere Highlights und reduziertes Bildrauschen.
- 4K-Video mit bis zu 180 fps: Während bisherige Sensoren bei 4K-Aufnahmen meist bei 60 oder 120 Bildern pro Sekunde an ihre Grenzen stießen, ermöglicht der ISOCELL HPC flüssige 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 180 fps. Das erlaubt extremes Zeitlupen-Videomaterial in hoher Auflösung. Zudem unterstützt der Sensor 8K-Videoaufnahmen mit 30 fps.
- HDR über das gesamte Zoom-Spektrum (1x bis 4x):Anders als herkömmliche Sensoren, die HDR oft nur im Standard-Blickwinkel bieten, unterstützt der ISOCELL HPC durch In-Sensor-Downscaling durchgehendes Single-Frame-HDR von 1x bis zu 4x In-Sensor-Zoom (inklusive 1.5x, 2x und 3x).
- Native 16-Bit RAW-Unterstützung:Der Sensor liefert unkomprimierte Bilddaten mit einer Farbtiefe von 16-Bit RAW (statt der üblichen 14-Bit).Dies bietet enormen Spielraum für die Nachbearbeitung und dynamische Tonwertanpassungen.
Marktstart
Mit einer Sensorgröße von 1/1,3 Zoll ist der ISOCELL HPC speziell für kommende Flaggschiff-Smartphones konzipiert. Neben einem möglichen Einsatz in künftigen Galaxy-Topmodellen wird in Branchenkreisen erwartet, dass auch andere Hersteller – wie OPPO für ihre Find-X-Serie – den neuen Bildsensor in ihren Premium-Geräten verbauen werden.
Samsung Artikel und Beiträge
- Samsung: das Unternehmen im Überblick
- Samsung Wallet aktivieren und deaktivieren
- Samsung Smartphone Handbücher
- Samsung Handycodes
- Galaxy AI von Samsung
- Screenshot bei Samsung Handys machen
- Schutzklassen bei Samsung Galaxy Smartphones
- Samsung Account wiederherstellen
- Samsung Dark-Mode: Vorteile und Einstellungen
- Samsung stellt Kamerasensor ISOCELL HPC vor: 200-MP mit 4K bei 180 fps
- Smarter Hybrid-Ansatz: Samsung arbeitet laut Leaks an der „Galaxy Aero“
- Vorläufer der finalen Software: One UI 9 Beta 5 für Galaxy S26 steht bevor
- Historischer Verkaufsrekord: Galaxy Z Fold8 bricht alle Vorbestellungsmarken von Samsung
- Neues Update für das Samsung Galaxy A36: Juli-Patch startet international – Wie ist der Stand in Deutschland?
- Samsung Galaxy A34: Update für den Juli wird verteilt
- Akku-Revolution für Smart Rings? Samsung-Patent zeigt drahtloses Laden über das Smartphone
- Neuer Leak: Das Kamera-Setup des Samsung Galaxy S26 FE enthüllt
- Samsung Galaxy Z Flip8: Lohnt sich der Wechsel vom Z Flip7?
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.