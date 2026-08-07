Samsung stellt Kamerasensor ISOCELL HPC vor: 200-MP mit 4K bei 180 fps

Samsung baut seine Führungsposition im Bereich der hochauflösenden Smartphone-Kamerasensoren weiter aus. Mit dem neuen ISOCELL HPC präsentiert der südkoreanische Technologiekonzern einen 200-Megapixel-Bildsensor der Oberklasse, der erhebliche technische Sprünge bei der Lichtausbeute, Dynamik und Videoleistung mitbringt.

Technische Highlights im Überblick

DeepPix-Architektur: Erstmals kommt die neue DeepPix-Struktur zum Einsatz.Mithilfe verbesserter Front Deep Trench Isolation (FDTI) wird die sogenannte Full Well Capacity (FWC) der einzelnen Pixel im Vergleich zur Vorgängergeneration um 60 Prozent gesteigert .Das sorgt für eine deutlich höhere Lichtaufnahmekapazität pro Pixel, hellere Highlights und reduziertes Bildrauschen.

Erstmals kommt die neue DeepPix-Struktur zum Einsatz.Mithilfe verbesserter Front Deep Trench Isolation (FDTI) wird die sogenannte Full Well Capacity (FWC) der einzelnen Pixel im Vergleich zur Vorgängergeneration um .Das sorgt für eine deutlich höhere Lichtaufnahmekapazität pro Pixel, hellere Highlights und reduziertes Bildrauschen. 4K-Video mit bis zu 180 fps: Während bisherige Sensoren bei 4K-Aufnahmen meist bei 60 oder 120 Bildern pro Sekunde an ihre Grenzen stießen, ermöglicht der ISOCELL HPC flüssige 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 180 fps . Das erlaubt extremes Zeitlupen-Videomaterial in hoher Auflösung. Zudem unterstützt der Sensor 8K-Videoaufnahmen mit 30 fps.

Während bisherige Sensoren bei 4K-Aufnahmen meist bei 60 oder 120 Bildern pro Sekunde an ihre Grenzen stießen, ermöglicht der ISOCELL HPC flüssige . Das erlaubt extremes Zeitlupen-Videomaterial in hoher Auflösung. Zudem unterstützt der Sensor 8K-Videoaufnahmen mit 30 fps. HDR über das gesamte Zoom-Spektrum (1x bis 4x): Anders als herkömmliche Sensoren, die HDR oft nur im Standard-Blickwinkel bieten, unterstützt der ISOCELL HPC durch In-Sensor-Downscaling durchgehendes Single-Frame-HDR von 1x bis zu 4x In-Sensor-Zoom (inklusive 1.5x, 2x und 3x).

Anders als herkömmliche Sensoren, die HDR oft nur im Standard-Blickwinkel bieten, unterstützt der ISOCELL HPC durch In-Sensor-Downscaling durchgehendes Single-Frame-HDR von 1x bis zu 4x In-Sensor-Zoom (inklusive 1.5x, 2x und 3x). Native 16-Bit RAW-Unterstützung:Der Sensor liefert unkomprimierte Bilddaten mit einer Farbtiefe von 16-Bit RAW (statt der üblichen 14-Bit).Dies bietet enormen Spielraum für die Nachbearbeitung und dynamische Tonwertanpassungen.

Marktstart

Mit einer Sensorgröße von 1/1,3 Zoll ist der ISOCELL HPC speziell für kommende Flaggschiff-Smartphones konzipiert. Neben einem möglichen Einsatz in künftigen Galaxy-Topmodellen wird in Branchenkreisen erwartet, dass auch andere Hersteller – wie OPPO für ihre Find-X-Serie – den neuen Bildsensor in ihren Premium-Geräten verbauen werden.