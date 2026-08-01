Neuer Leak: Das Kamera-Setup des Samsung Galaxy S26 FE enthüllt

Samsung bereitet den Start seines nächsten „Fan Edition“-Smartphones vor, dem Galaxy S26 FE (interner Codenamen r14). Wie ein Bericht von Android Authority zeigt, setzt Samsung bei den Kamerasensoren auf eine gewohnte Aufstellung:
Die Kamera-Spezifikationen im Überblick
- Hauptkamera: 50 MP Sensor (Samsung ISOCELL GN3) mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und Dual-Pixel-Autofokus.
- Telekamera: 8 MP Sensor mit 3-fachem optischem Zoom (OmniVision OV08A1) und OIS.
- Ultraweitwinkel- & Frontkamera: Zwei 12 MP Sensoren (Sony IMX825 sowie GalaxyCore GC12A2).
- Videofunktionen:
- 8K-Videoaufnahme mit 30 fps (über die Hauptkamera).
- 4K-Videoaufnahme mit 60 fps auf allen Kameras (inklusive Frontkamera).
Kaum Hardware-Änderungen, aber optimierte Software
Wer auf ein umfassendes Hardware-Upgrade gehofft hatte, wird von den Spezifikationen auf dem Papier wenig überrascht. Samsung übernimmt einen Großteil des Sensor-Ensembles vom Vorgängermodell.
Dennoch dürften Käufer mit Verbesserungen bei der Bildqualität rechnen. Diese werden vor allem durch den neueren System-on-a-Chip (erwartet wird ein Exynos 2500) mit einem leistungsfähigeren Bildsignalprozessor (ISP) sowie aktualisierte Software-Algorithmen und Galaxy-AI-Funktionen realisiert.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.