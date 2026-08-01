Neuer Leak: Das Kamera-Setup des Samsung Galaxy S26 FE enthüllt

Samsung bereitet den Start seines nächsten „Fan Edition“-Smartphones vor, dem Galaxy S26 FE (interner Codenamen r14). Wie ein Bericht von Android Authority zeigt, setzt Samsung bei den Kamerasensoren auf eine gewohnte Aufstellung:

Die Kamera-Spezifikationen im Überblick

Hauptkamera: 50 MP Sensor ( Samsung ISOCELL GN3 ) mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und Dual-Pixel-Autofokus.

50 MP Sensor ( ) mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und Dual-Pixel-Autofokus. Telekamera: 8 MP Sensor mit 3-fachem optischem Zoom (OmniVision OV08A1) und OIS.

8 MP Sensor mit (OmniVision OV08A1) und OIS. Ultraweitwinkel- & Frontkamera: Zwei 12 MP Sensoren (Sony IMX825 sowie GalaxyCore GC12A2).

Zwei (Sony IMX825 sowie GalaxyCore GC12A2). Videofunktionen: 8K-Videoaufnahme mit 30 fps (über die Hauptkamera). 4K-Videoaufnahme mit 60 fps auf allen Kameras (inklusive Frontkamera).



Kaum Hardware-Änderungen, aber optimierte Software

Wer auf ein umfassendes Hardware-Upgrade gehofft hatte, wird von den Spezifikationen auf dem Papier wenig überrascht. Samsung übernimmt einen Großteil des Sensor-Ensembles vom Vorgängermodell.

Dennoch dürften Käufer mit Verbesserungen bei der Bildqualität rechnen. Diese werden vor allem durch den neueren System-on-a-Chip (erwartet wird ein Exynos 2500) mit einem leistungsfähigeren Bildsignalprozessor (ISP) sowie aktualisierte Software-Algorithmen und Galaxy-AI-Funktionen realisiert.