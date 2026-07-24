Gerüchte und Realität: Gibt es Hinweise auf ein Samsung Galaxy Z Flip8 FE?

Nachdem Samsung bei der vergangenen Falt-Generation das Galaxy Z Flip7 FE als günstigere Klapp-Alternative eingeführt hatte, wurde im Vorfeld des Sommers 2026 spekuliert, ob der Hersteller mit einem Galaxy Z Flip8 FE nachlegen würde. Die aktuellen Geschehnisse und Branchenberichte zeichnen jedoch ein eindeutiges Bild.

Keine Ankündigung beim Unpacked-Event

Auf dem offiziellen Galaxy Unpacked-Event im Juli 2026 enthüllte Samsung zwar das reguläre Galaxy Z Flip8, das Galaxy Z Fold8 sowie das Galaxy Z Fold8 Ultra. Ein kostengünstigeres Galaxy Z Flip8 FE fehlte im Aufgebot.

Obwohl im Vorfeld der Präsentation vereinzelt Spekulationen und vorläufige Datenblatt-Einträge bei Händlern aufgetaucht waren, hat der Hersteller von einer Vorstellung der Fan Edition abgesehen.

Warum derzeit kein Z Flip8 FE erscheint

Aktuellen Medien- und Branchenberichten zufolge stehen mehrere Faktoren hinter dem Fehlen eines Z Flip8 FE:

Geringere Nachfrage beim Vorgänger: Die Verkaufszahlen des im Vorjahr erschienenen Galaxy Z Flip7 FE lagen offenbar unter den Erwartungen.

Die Verkaufszahlen des im Vorjahr erschienenen Galaxy Z Flip7 FE lagen offenbar unter den Erwartungen. Geringe Preisdifferenz: Schon beim Z Flip7 FE zeigte sich, dass der Preisunterschied zum stark rabattierten Standardmodell oft zu gering war, um für Käufer eine attraktive Ersparnis darzustellen.

Schon beim Z Flip7 FE zeigte sich, dass der Preisunterschied zum stark rabattierten Standardmodell oft zu gering war, um für Käufer eine attraktive Ersparnis darzustellen. Steigende Hardware- und KI-Kosten: Höhere Komponenten- und Speicherpreise durch gestiegene Anforderungen an On-Device-KI machen die Produktion eines margenschwachen Budget-Foldables zunehmend unrentabel.

Fazit und Alternativen für Käufer

Momentan gibt es keine handfesten Hinweise darauf, dass Samsung ein Galaxy Z Flip8 FE in naher Zukunft auf den Markt bringen wird. Interessenten, die ein faltbares Smartphone im kompakteren Clamshell-Design suchen, bleibt vorerst die Wahl zwischen dem regulären Galaxy Z Flip8 oder Preisnachlässen bei den Vorgängern.