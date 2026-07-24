Gerüchte und Realität: Gibt es Hinweise auf ein Samsung Galaxy Z Flip8 FE?

Nachdem Samsung bei der vergangenen Falt-Generation das Galaxy Z Flip7 FE als günstigere Klapp-Alternative eingeführt hatte, wurde im Vorfeld des Sommers 2026 spekuliert, ob der Hersteller mit einem Galaxy Z Flip8 FE nachlegen würde. Die aktuellen Geschehnisse und Branchenberichte zeichnen jedoch ein eindeutiges Bild.
Keine Ankündigung beim Unpacked-Event
Auf dem offiziellen Galaxy Unpacked-Event im Juli 2026 enthüllte Samsung zwar das reguläre Galaxy Z Flip8, das Galaxy Z Fold8 sowie das Galaxy Z Fold8 Ultra. Ein kostengünstigeres Galaxy Z Flip8 FE fehlte im Aufgebot.
Obwohl im Vorfeld der Präsentation vereinzelt Spekulationen und vorläufige Datenblatt-Einträge bei Händlern aufgetaucht waren, hat der Hersteller von einer Vorstellung der Fan Edition abgesehen.
Warum derzeit kein Z Flip8 FE erscheint
Aktuellen Medien- und Branchenberichten zufolge stehen mehrere Faktoren hinter dem Fehlen eines Z Flip8 FE:
- Geringere Nachfrage beim Vorgänger: Die Verkaufszahlen des im Vorjahr erschienenen Galaxy Z Flip7 FE lagen offenbar unter den Erwartungen.
- Geringe Preisdifferenz: Schon beim Z Flip7 FE zeigte sich, dass der Preisunterschied zum stark rabattierten Standardmodell oft zu gering war, um für Käufer eine attraktive Ersparnis darzustellen.
- Steigende Hardware- und KI-Kosten: Höhere Komponenten- und Speicherpreise durch gestiegene Anforderungen an On-Device-KI machen die Produktion eines margenschwachen Budget-Foldables zunehmend unrentabel.
Fazit und Alternativen für Käufer
Momentan gibt es keine handfesten Hinweise darauf, dass Samsung ein Galaxy Z Flip8 FE in naher Zukunft auf den Markt bringen wird. Interessenten, die ein faltbares Smartphone im kompakteren Clamshell-Design suchen, bleibt vorerst die Wahl zwischen dem regulären Galaxy Z Flip8 oder Preisnachlässen bei den Vorgängern.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.