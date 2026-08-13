Freenet Quartalszahlen: 25 Prozent mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

Die Integration von Mobilezone Deutschland verhilft Freenet zu einem massiven Wachstumsschub. Ein unvorteilhafter Vertrag mit einem Netzbetreiber, der das erste Halbjahr 2026 mit rund 22 Millionen Euro belastete, drückte den Gewinn dagegen erneut.Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) schrumpfte im ersten Halbjahr um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro, teilte der Mobilfunk- und TV-Anbieter am Mittwoch mit. Dieser Effekt sei im Ausblick jedoch vollständig berücksichtigt und beeinträchtige die langfristige Ertragskraft des eigentlichen Mobilfunkgeschäfts nicht. Firmenchef Robin Harries treibt die Neuverhandlung der Konditionen weiterhin „mit Volldampf“ voran.

Der Konzernumsatz legte im Berichtszeitraum um knapp 25 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro zu. Ein wichtiger Wachstumstreiber war dabei erneut die Sparte Waipu.tv.Das Betriebsergebnis des IPTV-Angebots stieg um 36,5 Prozent auf 18,5 Millionen Euro. Die Freenet-Tochter profitiert massiv vom Wegfall des Nebenkostenprivilegs in Deutschland. Dadurch können Mieter nun selbst entscheiden, ob sie Fernsehen über das Kabelnetz oder anderweitig empfangen wollen.

Zusätzlichen Schub verleiht dem Konzern das solide Kundenwachstum: Die Gesamtkundenbasis im Mobilfunk- und IPTV-Bereich kletterte im ersten Halbjahr auf 10,136 Millionen Nutzer.Im Kernsegment Mobilfunk wuchs die Zahl der Vertragskunden um 63.000 auf 8,304 Millionen.Waipu.tv verbuchte im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 77.000 Abonnenten und erreichte damit 1,832 Millionen Kunden.

Auf dieser Basis bekräftigte Freenet das Gesamtjahresziel eines operativen Konzerngewinns von 500 bis 530 Millionen Euro. Anleger sollen für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils eine Mindestdividende von zwei Euro je Aktie erhalten. Am Markt sorgte der Gewinnrückgang dennoch für leichte Zurückhaltung: Freenet-Titel gaben auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Zahlen nachbörslich rund 0,5 Prozent nach.

Zu einem möglichen Börsengang von Waipu.tv äußerte sich Freenet am Mittwoch nicht. Das Unternehmen hatte im April mitgeteilt, dies gemeinsam mit dem Waipu.tv-Minderheitsaktionär Exaring als eine von mehreren strategischen Optionen zu prüfen. Der Schwerpunkt liege jedoch weiterhin auf dem Ausbau des TV-Angebots über das Internet.