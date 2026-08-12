POCO F9 Ultra erwartet: Globales Modell könnte kleineren Akku als REDMI K100 Pro Max erhalten

Das kommende Flaggschiff POCO F9 Ultra könnte in der globalen Ausführung mit einer geringeren Akkukapazität auf den Markt kommen als das chinesische Schwestermodell REDMI K100 Pro Max. Aktuellen Gerüchten und Leaks zufolge unterscheidet sich die Hardware für den weltweiten Markt in mehreren Details von der China-Variante.
Die wichtigsten Details im Überblick:
- Akkukapazität Global: Das POCO F9 Ultra soll Gerüchten zufolge mit einem 8.050-mAh-Akku ausgestattet sein.
- Chinesisches Original:Das REDMI K100 Pro Max nutzt in China hingegen einen Akku mit 9.070 mAh.
- Kapazitätsunterschied: Damit fiele der Energiespeicher der globalen Variante um etwa 11 % kleiner aus.
- Hardware-Abweichungen: Abweichungen bei der Akkugröße zwischen der chinesischen K-Serie und der globalen POCO-F-Reihe sind bei Xiaomi keine Seltenheit und betreffen häufig auch Gehäusedimensionen oder Ladeprotokolle.
Trotz des im Vergleich kleineren Akkus würde das POCO F9 Ultra im Vergleich zu vorherigen Generationen weiterhin einen deutlichen Sprung bei der Akkulaufzeit bieten. Eine offizielle Bestätigung der genauen Spezifikationen durch den Hersteller steht noch aus.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.