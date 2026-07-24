Foldables im Vergleich: Das sind die Unterschiede zwischen Galaxy Z Fold8 Ultra und Galaxy Z Fold8

Samsung hat bei der Fold8-Generation seine Strategie grundlegend geändert: Neben dem gewohnten Premium-Falt-Flaggschiff gibt es ein zweites Modell mit vollkommen neuem Formfaktor.
Das Galaxy Z Fold8 präsentiert sich als kompakterer, breiterer Allrounder (ideal zum Lesen und Verzehren von Medien im 4:3-Format), während das Galaxy Z Fold8 Ultra das klassische Fold-Konzept mit großem Display, Telekamera und maximaler Hardware-Power fortführt.
Inhaltsverzeichnis
Die Kernunterschiede im Detail
1. Formfaktor und Abmessungen
Der auffälligste Unterschied liegt in der Bauform:
- Galaxy Z Fold8: Es ist spürbar kürzer, dafür aber etwas breiter und dicker als das Ultra-Modell. Zusammengeklappt erinnert die Breite (81,9 mm) eher an ein E-Reader-Format oder ein breites Kompaktgerät. Dank nur 201 Gramm Gewicht liegt es sehr leicht in der Hand.
- Galaxy Z Fold8 Ultra: Führte die Designsprache der bisherigen Folds fort, ist jedoch extrem schlank gebaut (aufgeklappt nur 4,1 mm; zugeklappt 8,9 mm). Trotz der spürbar größeren Displays wiegt es dank moderner Legierungen lediglich 214 Gramm.
2. Displays: Kompakter E-Reader vs. Multitasking-Riese
- Z Fold8: Setzt außen auf ein 5,5-Zoll-Cover-Display im 16:10-Format und innen auf einen 7,6-Zoll-Bildschirm im 4:3-Seitenverhältnis. Texte, Dokumente und Standard-Fotos im 4:3-Format füllen das Display nahezu perfekt aus.
- Z Fold8 Ultra: Mit einem 6,5-Zoll-Außendisplay lässt es sich zugeklappt fast wie ein reguläres Smartphone bedienen. Aufgeklappt bietet der 8,0-Zoll-Hauptbildschirm (11:10) maximale Fläche für produktives Arbeiten mit mehreren Apps nebeneinander.
3. Kameraausstattung: Der größte Kompromiss beim Standard-Modell
Wer beim Fotografieren Flexibilität sucht, muss beim Z Fold8 genauer hinschauen:
- Z Fold8: Verzichtet aus Platzgründen auf ein optisches Teleobjektiv. Es bietet ein Dual-Kamera-System aus 50-MP-Hauptkamera und 50-MP-Ultraweitwinkel.
- Z Fold8 Ultra: Bringt ein vollwertiges Kamera-Setup mit – angeführt von einem 200-MP-Hauptsensor, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie einem 10-MP-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom.
4. Akku & Leistung
Unter der Haube arbeiten beide Modelle mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Galaxy.
Das Z Fold8 Ultra bringt aufgrund des größeren Gehäuses einen etwas größeren Akku mit (5.000 mAh gegenüber 4.800 mAh im Z Fold8). Beide unterstützen schnelles Laden mit 45 Watt kabelgebunden und 20 Watt kabellos.
Spezifikationen im direkten Vergleich
|Feature
|Samsung Galaxy Z Fold8
|Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
|Hauptdisplay (innen)
|7,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X (4:3), 120 Hz
|8,0 Zoll Dynamic AMOLED 2X (11:10), 120 Hz
|Coverdisplay (außen)
|5,5 Zoll Dynamic AMOLED 2X (16:10), 120 Hz
|6,5 Zoll Dynamic AMOLED 2X (21:9), 120 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|Hauptkamera
|50 MP (F1.8)
|200 MP (F1.7)
|Ultraweitwinkel
|50 MP (F1.9)
|50 MP (F1.9)
|Telekamera
|Nicht vorhanden
|10 MP (3x optischer Zoom, F2.4)
|Frontkameras
|Je 10 MP (innen & außen)
|Je 10 MP (innen & außen)
|Akkukapazität
|4.800 mAh
|5.000 mAh
|Ladeleistung
|45 W kabelgebunden / 20 W kabellos
|45 W kabelgebunden / 20 W kabellos
|Abmessungen (zugeklappt)
|123,9 x 81,9 x 9,7 mm
|158,4 x 72,8 x 8,9 mm
|Abmessungen (aufgeklappt)
|123,9 x 161,4 x 4,5 mm
|158,4 x 143,2 x 4,1 mm
|Gewicht
|201 g
|214 g
|Schutzklasse
|IP48
|IP48
|UVP (UVP-Startpreis)
|ab 1.999 €
|ab 2.199 €
Das Galaxy Z Fold8 eignet sich ideal, wenn ein kompakteres Falt-Smartphone im Vordergrund steht, das sich hervorragend zum Lesen von E-Books, Webseiten oder für den Medienkonsum eignet – und wenn auf ein dediziertes Teleobjektiv verzichtet werden kann. Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist die beste Wahl, wenn keine Kompromisse bei der Kamera gewünscht sind (200-MP-Sensor + optischer Zoom) und die maximale Displayfläche für intensives Multitasking genutzt werden soll.
Die aktuellen Deal rund um das Z Flip8 und Fold8
27.06.2026 – Bei Blau gibt es das Samsung Galaxy Z Flip 8 mit 256 GB Speicherplatz im Paket mit dem Tarif Allnet M, der ein monatliches Datenvolumen von 40 GB bietet. Wenn ein altes Gerät eingetauscht wird, profitiert man von einer Tauschprämie in Höhe von 300 Euro, während für das neue Smartphone lediglich 1,00 Euro als einmalige Zuzahlung anfällt. Die monatlichen Kosten richten sich nach der gewählten Vertragslaufzeit: Über 36 Monate hinweg zahlt man 39,99 Euro im Monat, während der monatliche Preis bei einer kürzeren Laufzeit von 24 Monaten 57,99 Euro beträgt.
23.07.2026 – Im Angebot von o2 ist das Samsung Galaxy Z Flip 8 5G mit 256 GB Speicherplatz zusammen mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus erhältlich. Wer ein altes Smartphone abgibt, erhält eine Tauschprämie von 300 Euro gutgeschrieben. Der Tarif startet mit 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz und erhöht sich dank des GROW-Vorteils in jedem weiteren Vertragsjahr automatisch um zusätzliche 10 GB monatlich. Zu Beginn fallen einmalig 1,00 Euro für das Gerät sowie ein Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten liegt die monatliche Gebühr bei 66,99 Euro; wählt man stattdessen eine Finanzierung über 36 Monate, sinkt die monatliche Rate auf 44,99 Euro.
23.07.2026 – Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G mit 256 GB Speicher gibt es zusammen mit der Galaxy Watch Ultra2 im Bundle mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus. Wer ein Altgerät abgibt, sichert sich bei dieser Aktion eine Tauschprämie von 300 Euro. Der Tarif stellt 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung, das sich dank des GROW-Vorteils in jedem Vertragsjahr um weitere 10 GB monatlich erhöht. Für die Geräte ist lediglich eine einmalige Anzahlung von 1,00 Euro fällig, zzgl. eines Anschlusspreises von 39,99 Euro. Bei 24 Monaten Laufzeit beträgt die monatliche Gebühr 121,49 Euro, wogegen sich der Betrag bei 36 Monaten auf 85,99 Euro im Monat beläuft.
Samsung Artikel und Beiträge
- Samsung: das Unternehmen im Überblick
- Samsung Wallet aktivieren und deaktivieren
- Samsung Smartphone Handbücher
- Samsung Handycodes
- Galaxy AI von Samsung
- Screenshot bei Samsung Handys machen
- Schutzklassen bei Samsung Galaxy Smartphones
- Samsung Account wiederherstellen
- Samsung Dark-Mode: Vorteile und Einstellungen
- Foldables im Vergleich: Das sind die Unterschiede zwischen Galaxy Z Fold8 Ultra und Galaxy Z Fold8
- Gerüchte und Realität: Gibt es Hinweise auf ein Samsung Galaxy Z Flip8 FE?
- Galaxy Z Fold8 Ultra: Nur ein neuer Name oder ein echtes neues Konzept?
- Samsung Galaxy Z8-Serie: So teuer sind die neuen Falt-Flaggschiffe
- Milliarden-Deal im Visier: Steigt Samsung beim europäischen KI-Hoffnungsträger Mistral ein?
- Proaktive Gesundheitsvorsorge am Handgelenk: Samsung präsentiert die Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9
- Samsung betrifft Neuland: Smart Glasses mit KI-Fokus in London vorgestellt
- Samsung gründet neue Robotiksparte „RX“: Ambitionierter Vorstoß in die Zukunft der KI-Automation
- Samsung Galaxy S24: Juli-Update mit One UI 8.5 wird verteilt
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.