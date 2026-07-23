Galaxy Z Fold8 Ultra: Nur ein neuer Name oder ein echtes neues Konzept?

Mit der Vorstellung der Galaxy Z8-Reihe hat Samsung die Karten im Markt der Falt-Smartphones komplett neu gemischt. Während die Falt-Kategorie bisher im Wesentlichen aus einem „Flip“ und einem „Fold“ bestand, sticht vor allem ein Modell ins Auge: das Galaxy Z Fold8 Ultra. Ist die Namenserweiterung „Ultra“ lediglich geschicktes Marketing, oder verbirgt sich dahinter ein grundlegend überarbeitetes Produktkonzept? Ein Blick auf die Details zeigt: Samsung vollzieht hier keineswegs nur Kosmetik, sondern eine strategische Aufspaltung der Foldable-Kategorie.

Die Aufspaltung: Wie das „Ultra“ zustande kommt

Um zu verstehen, was das Galaxy Z Fold8 Ultra wirklich neu macht, muss man den Blick auf den neuen Serienbruder richten – das reguläre Galaxy Z Fold8.

Samsung hat das Standard-Fold8 spürbar verändert: Es wurde kürzer, breiter und vor allem leichter (ca. 201 g). Damit bedient es Nutzer, die ein handliches Gerät im Hosentaschenformat suchen, das im Alltag eher wie ein etwas dickeres, normales Smartphone wirkt und sich erst bei Bedarf zu einem fast quadratischen Display (4:3-Format) entfaltet.

Das Galaxy Z Fold8 Ultra hingegen übernimmt das Erbe der bisherigen Fold-Klasse, hebt dieses aber auf ein völlig neues Leistungsniveau. Es ist nicht einfach ein größeres Fold8, sondern das kompromisslose Flaggschiff für Enthusiasten, Multitasker und Power-User.

Das neue Konzept im Detail: Was macht das Ultra zum echten Flaggschiff?

1. Maximilierte Displaydiagonale und Formfaktor

Während das reguläre Fold8 kompaktere Wege geht, klotzt das Fold8 Ultra bei der Bildschirmfläche. Ein riesiges 8,0-Zoll-Hauptdisplay innen trifft auf ein gewachsenes 6,5-Zoll-Außendisplay. Es behält die eher langgezogene Form der klassischen Book-Style-Foldables bei und bietet damit maximale Übersicht für echtes Split-Screen-Multitasking und produktives Arbeiten.

2. Kamera-Upgrade auf S-Ultra-Niveau

Der bisher größte Kritikpunkt an früheren Foldable-Generatoren war das Kamerasystem: Trotz hoher Preise reichte die Fotoqualität nicht an die S-Ultra-Reihe heran. Das Z Fold8 Ultra bricht mit dieser Tradition.

Während das reguläre Fold8 mit einer Dual-Kamera auskommen muss, verbaut Samsung im Ultra erstmals ein vollwertiges Triple-Kamerasystem mit einem 200-MP-Hauptsensor, der direkt aus der Galaxy S-Ultra-Serie inspiriert ist. Dazu gesellen sich ein 50-MP-Ultraweitwinkel und ein eigenes Teleobjektiv für optischen Zoom.

3. Akku und Schnellladen

Größeres Gehäuse bedeutet mehr Platz für Energiespeicher: Das Ultra ist mit dem größten Akku der Serie (5.000 mAh) ausgestattet und unterstützt als einziges Modell der Reihe schnelles Laden mit bis zu 45 Watt.

Fazit: Neuer Name und neues Konzept

Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist definitiv mehr als nur eine Namensänderung. Samsung hat erkannt, dass die Wünsche der Nutzer im Falt-Segment zu weit auseinanderdriften: Die einen wollen ein leichtes, kompaktes Alltagsgerät für die Hosen- oder Handtasche (Fold8), die anderen wollen das absolute Maximum an Leistung, Displayfläche und Kameraqualität (Fold8 Ultra).

Mit dem Fold8 Ultra etabliert Samsung erstmals ein echtes „Pro- bzw. Ultra-Foldable“, das keine Kompromisse bei der Hardware mehr verlangt. Wer Spitzenklasse bei Fotos, Akku und Displaygröße sucht, findet im Ultra die konsequente Antwort – bezahlt diesen Anspruch allerdings auch mit einem entsprechenden Aufpreis.

Die aktuellen Deal rund um das Z Flip8 und Fold8

27.06.2026 – Bei Blau gibt es das Samsung Galaxy Z Flip 8 mit 256 GB Speicherplatz im Paket mit dem Tarif Allnet M, der ein monatliches Datenvolumen von 40 GB bietet. Wenn ein altes Gerät eingetauscht wird, profitiert man von einer Tauschprämie in Höhe von 300 Euro, während für das neue Smartphone lediglich 1,00 Euro als einmalige Zuzahlung anfällt. Die monatlichen Kosten richten sich nach der gewählten Vertragslaufzeit: Über 36 Monate hinweg zahlt man 39,99 Euro im Monat, während der monatliche Preis bei einer kürzeren Laufzeit von 24 Monaten 57,99 Euro beträgt. ZUM DEAL*

23.07.2026 – Im Angebot von o2 ist das Samsung Galaxy Z Flip 8 5G mit 256 GB Speicherplatz zusammen mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus erhältlich. Wer ein altes Smartphone abgibt, erhält eine Tauschprämie von 300 Euro gutgeschrieben. Der Tarif startet mit 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz und erhöht sich dank des GROW-Vorteils in jedem weiteren Vertragsjahr automatisch um zusätzliche 10 GB monatlich. Zu Beginn fallen einmalig 1,00 Euro für das Gerät sowie ein Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten liegt die monatliche Gebühr bei 66,99 Euro; wählt man stattdessen eine Finanzierung über 36 Monate, sinkt die monatliche Rate auf 44,99 Euro. ZUM DEAL*

23.07.2026 – Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G mit 256 GB Speicher gibt es zusammen mit der Galaxy Watch Ultra2 im Bundle mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus. Wer ein Altgerät abgibt, sichert sich bei dieser Aktion eine Tauschprämie von 300 Euro. Der Tarif stellt 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung, das sich dank des GROW-Vorteils in jedem Vertragsjahr um weitere 10 GB monatlich erhöht. Für die Geräte ist lediglich eine einmalige Anzahlung von 1,00 Euro fällig, zzgl. eines Anschlusspreises von 39,99 Euro. Bei 24 Monaten Laufzeit beträgt die monatliche Gebühr 121,49 Euro, wogegen sich der Betrag bei 36 Monaten auf 85,99 Euro im Monat beläuft. DIREKT ZUM ANGEBOT*