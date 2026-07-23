Milliarden-Deal zwischen AMD und Anthropic: Ein Frontalangriff auf Nvidias KI-Vorherrschaft

Der US-Chipkonzern AMD und das KI-Unternehmen Anthropic haben ein gigantisches Überkreuz-Geschäft vereinbart, das die Kräfteverhältnisse auf dem globalen Markt für Künstliche Intelligenz verschieben könnte. Wie AMD am Mittwoch offiziell bestätigte, plant der Halbleiterhersteller, sich mit bis zu fünf Milliarden US-Dollar an dem Entwickler von Künstlicher Intelligenz zu beteiligen. Im Gegenzug verpflichtet sich der OpenAI-Rivale Anthropic, AMD-Hochleistungsprozessoren mit einem gigantischen Gesamt-Energiebedarf von zwei Gigawatt zu kaufen.

Ein Überkreuz-Geschäft der Superlative

Der Deal markiert einen Meilenstein für die Branche und ist stark an technologische Fortschritte gebunden. Die Investitionssumme von AMD wird schrittweise freigegeben, sobald bestimmte Meilensteine bei der Bereitstellung erreicht sind. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von AMDs kommender Chip-Generation der Serie „Instinct MI450“.

Die Dimensionen der Bestellung sind beispiellos: Die anvisierten zwei Gigawatt an Rechenleistung entsprechen in etwa dem Strombedarf von 750.000 US-Haushalten. Die Auslieferung dieser enormen Hardware-Kapazitäten soll in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. Für Anthropic bedeutet dies eine essenzielle Absicherung für die Zukunft, da das Training hochkomplexer Sprachmodelle wie „Claude“ immer mehr Rechenleistung verschlingt.

Strategische Bedeutung: Aufholjagd auf Nvidia

Mit dieser Transaktion verfolgt AMD ein klares strategisches Ziel: Den massiven Rückstand auf den unangefochtenen Weltmarktführer Nvidia zu verkürzen. Durch die feste Einbindung eines der führenden KI-Entwickler etabliert sich AMD zunehmend als ernstzunehmende Alternative im hart umkämpften Hardware-Markt.

Für Anthropic löst der Deal ein zentrales Problem der Branche. Das rasant wachsende Unternehmen sichert sich so langfristig die kritischen Rechenkapazitäten, um die explodierende Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen zu bedienen. Branchenbeobachter sprechen hierbei von einem sogenannten „Kreislaufgeschäft“: Ein Chip-Hersteller finanziert das Wachstum eines KI-Entwicklers, der diese liquiden Mittel wiederum nutzt, um die Hardware genau dieses Herstellers zu kaufen.

Neue Infrastruktur für die KI-Zukunft

Wie das Wall Street Journal berichtete, gehen die Pläne weit über einfache Hardware-Lieferungen hinaus. Anthropic beabsichtigt, einen Teil der neuen AMD-Chips in eigenen, maßgeschneiderten Rechenzentren einzusetzen. Um die restliche Kapazität zu bewältigen, wird das Unternehmen weitere Ressourcen bei etablierten Cloud-Anbietern sowie speziellen „Neo-Clouds“ anmieten.

Die Geldspritze von AMD dient primär der direkten Finanzierung dieses massiven Infrastruktur-Wachstums. Laut Berichten befindet sich AMD sogar in Gesprächen, um finanzielle Garantien für zukünftige Rechenzentrums-Leasingverträge von Anthropic zu übernehmen.

AMD-CEO Lisa Su betonte in diesem Zusammenhang, dass die Ingenieurteams beider Unternehmen bereits seit Längerem eng zusammenarbeiten. Der groß angelegte Ausbau von KI-Infrastruktur erfordere eine langfristige Planung, weshalb solch strategische Partnerschaften für beide Seiten von existenzieller Bedeutung seien.