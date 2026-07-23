Samsung Galaxy Z8-Serie: So teuer sind die neuen Falt-Flaggschiffe

Samsung läutet die nächste Generation der faltbaren Smartphones ein: Ab heute können das Galaxy Z Fold8 Ultra, das Galaxy Z Fold8 und das Galaxy Z Flip8 offiziell vorbestellt werden. Neben aufgefrischter Hardware und innovativen Formfaktoren lockt der Hersteller zum Marktstart mit attraktiven Vorbesteller-Aktionen, Tauschprämien und exklusiven Farbvarianten.

Die Modelle: Preise und Farben im Überblick

Die neue Z-Serie deckt verschiedene Preis- und Nutzungsklassen ab. Wer sich sein Wunschgerät sichern möchte, kann aus mehreren Farboptionen wählen – darunter auch exklusive Töne, die ausschließlich im Samsung Online Shop angeboten werden.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Das absolute Top-Modell ist ab 2.199 € (UVP) erhältlich. Regulär steht es in den Farben Graphite, Cream und Violet Shadow bereit. Wer direkt über Samsung.com bestellt, kann zudem die exklusive Farbe Green Shadow wählen.

Das absolute Top-Modell ist ab erhältlich. Regulär steht es in den Farben Graphite, Cream und Violet Shadow bereit. Wer direkt über Samsung.com bestellt, kann zudem die exklusive Farbe Green Shadow wählen. Samsung Galaxy Z Fold8: Der Allrounder startet ab 1.999 € (UVP) . Im Handel erscheint das Gerät in Graphite, Cream und Lavender, während auf Samsung.com zusätzlich der Farbton Pistachio zur Auswahl steht.

Der Allrounder startet ab . Im Handel erscheint das Gerät in Graphite, Cream und Lavender, während auf Samsung.com zusätzlich der Farbton Pistachio zur Auswahl steht. Samsung Galaxy Z Flip8: Das kompakte Klapp-Smartphone ist ab 1.299 € (UVP) verfügbar. Neben den Standardfarben Graphite, Cream und Pink gibt es im herstellereigenen Online Shop die Exklusivfarbe Mint.

Für die meisten Kunden dürfte es damit einfacher sein, die neuen faltbaren Smartphones mit Vertrag zu kaufen.

Attraktive Vorbesteller-Vorteile im Samsung Online Shop

Zum Verkaufsstart stellt Samsung Käufern verschiedene Einsparmöglichkeiten bereit:

Tauschprämie (Trade-In): Bei der Abgabe eines Altgeräts im Samsung Online Shop lassen sich bis zu 980 € auf den Kaufpreis sparen.

Bei der Abgabe eines Altgeräts im Samsung Online Shop lassen sich bis zu auf den Kaufpreis sparen. Direktrabatt ohne Altgerät: Kunden, die kein Gerät eintauschen möchten, erhalten stattdessen einen Rabatt von bis zu 100 € direkt im Warenkorb.

Kunden, die kein Gerät eintauschen möchten, erhalten stattdessen einen Rabatt von bis zu direkt im Warenkorb. PayPal-Bonus: Wer die Bestellung via PayPal bezahlt oder finanziert und den Gutscheincode PAYPAL8 nutzt, sichert sich nochmals bis zu 200 € Rabatt obendrauf.

Erweitere AI-Funktionen mit Google AI Pro

Die neue Galaxy Z-Serie setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um Produktivität und Kreativität auf den Falt-Displays zu maximieren. Im Lieferumfang aller drei Modelle ist eine sechsmonatige kostenlose Testversion von Google AI Pro im Wert von 131 € enthalten.

Neben dem Zugriff auf die leistungsfähigsten KI-Modelle von Google umfasst das Paket auch 5 TB Cloud-Speicher, sodass Nutzer ihre Arbeitsabläufe nahtlos zwischen Smartphone und Cloud verbinden können.

Die aktuellen Deal rund um das Z Flip8 und Fold8

27.06.2026 – Bei Blau gibt es das Samsung Galaxy Z Flip 8 mit 256 GB Speicherplatz im Paket mit dem Tarif Allnet M, der ein monatliches Datenvolumen von 40 GB bietet. Wenn ein altes Gerät eingetauscht wird, profitiert man von einer Tauschprämie in Höhe von 300 Euro, während für das neue Smartphone lediglich 1,00 Euro als einmalige Zuzahlung anfällt. Die monatlichen Kosten richten sich nach der gewählten Vertragslaufzeit: Über 36 Monate hinweg zahlt man 39,99 Euro im Monat, während der monatliche Preis bei einer kürzeren Laufzeit von 24 Monaten 57,99 Euro beträgt. ZUM DEAL*

23.07.2026 – Im Angebot von o2 ist das Samsung Galaxy Z Flip 8 5G mit 256 GB Speicherplatz zusammen mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus erhältlich. Wer ein altes Smartphone abgibt, erhält eine Tauschprämie von 300 Euro gutgeschrieben. Der Tarif startet mit 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz und erhöht sich dank des GROW-Vorteils in jedem weiteren Vertragsjahr automatisch um zusätzliche 10 GB monatlich. Zu Beginn fallen einmalig 1,00 Euro für das Gerät sowie ein Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten liegt die monatliche Gebühr bei 66,99 Euro; wählt man stattdessen eine Finanzierung über 36 Monate, sinkt die monatliche Rate auf 44,99 Euro. ZUM DEAL*

23.07.2026 – Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G mit 256 GB Speicher gibt es zusammen mit der Galaxy Watch Ultra2 im Bundle mit dem Tarif o2 Mobile on Demand M Plus. Wer ein Altgerät abgibt, sichert sich bei dieser Aktion eine Tauschprämie von 300 Euro. Der Tarif stellt 50 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung, das sich dank des GROW-Vorteils in jedem Vertragsjahr um weitere 10 GB monatlich erhöht. Für die Geräte ist lediglich eine einmalige Anzahlung von 1,00 Euro fällig, zzgl. eines Anschlusspreises von 39,99 Euro. Bei 24 Monaten Laufzeit beträgt die monatliche Gebühr 121,49 Euro, wogegen sich der Betrag bei 36 Monaten auf 85,99 Euro im Monat beläuft. DIREKT ZUM ANGEBOT*