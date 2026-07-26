Samsung Galaxy S27-Serie: Kamera-Spezifikationen und neue Modellstruktur durchgesickert!

Für das Flaggschiff-Jahr 2027 zeichnen sich bei Samsung deutliche Veränderungen ab. Erstmals sind detaillierte Informationen zu den Kamera-Spezifikationen sowie den internen Codenamen der Galaxy S27-Familie an die Öffentlichkeit gelangt. Die Leaks deuten darauf hin, dass Samsung bei den Kamera-Sensoren verstärkt auf Sony setzt und die Modellpalette umstrukturiert, um Pro- und Ultra-Modelle deutlicher voneinander abzugrenzen.

Modellpalette und Codenamen im Überblick

Intern werden die neuen Modelle unter dem Projektnamen „Next Miracle“ (NM) geführt. Anstelle der gewohnten drei Varianten zeichnet sich diesmal eine Vierer-Aufstellung ab:

NM1: Galaxy S27

Galaxy S27 NM2: Galaxy S27+

Galaxy S27+ NM3: Galaxy S27 Pro (neuer High-End-Zwischenschritt)

Galaxy S27 Pro (neuer High-End-Zwischenschritt) NM4: Galaxy S27 Ultra

Mit der Einführung eines Galaxy S27 Pro orientiert sich Samsung stärker an der Marktstrategie von Mitbewerbern wie Apple, indem zwischen dem Plus-Modell und dem absoluten Spitzenmodell ein kompakterer, aber hochwertig ausgestatteter Pro-Ableger platziert wird.

Die Kamera-Details der einzelnen Modelle

Galaxy S27 & Galaxy S27+

Die Basismodelle erhalten ein Update für die primäre Fotografie.

Hauptkamera: Neuer 50-MP-Sensor von Sony mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Samsung kehrt damit bei den Standard-Flaggschiffen in Teilen zu Sony als Lieferanten zurück.

Neuer mit optischer Bildstabilisierung (OIS). Samsung kehrt damit bei den Standard-Flaggschiffen in Teilen zu Sony als Lieferanten zurück. Ultraweitwinkel: Bewährter 12-MP-Sensor .

Bewährter . Teleobjektiv: Dedizierte Telekamera bleibt erhalten.

Galaxy S27 Pro

Das neue Pro-Modell rückt kamera- und leistungstechnisch näher an die Ultra-Klasse heran, verzichtet jedoch auf Stifteingabe.

Ultraweitwinkel: 50-MP-Sony-IMX855 (Sensorgröße 1/2.55″).

(Sensorgröße 1/2.55″). Teleobjektiv: Leistungsstarke Telekamera (u. a. 50 MP mit optischem Zoom und OIS im Gespräch).

Leistungsstarke Telekamera (u. a. 50 MP mit optischem Zoom und OIS im Gespräch). Frontkamera: Aufgewerteter 16-MP-Autofokus-Sensor . In Gerüchten wird zudem eine optische Bildstabilisierung ( Front-OIS ) für die Selfie-Kamera genannt, was die Video- und Vlogging-Qualität deutlich steigern würde.

Aufgewerteter . In Gerüchten wird zudem eine optische Bildstabilisierung ( ) für die Selfie-Kamera genannt, was die Video- und Vlogging-Qualität deutlich steigern würde. Besonderheit: Kein S Pen.

Galaxy S27 Ultra

Das uneingeschränkte Topmodell behält die vielseitigste Kameraausstattung bei und unterscheidet sich vom Pro-Modell vor allem durch das zweite Zoom-Objektiv.

Ultraweitwinkel: 50-MP-Sony-IMX855 (1/2.55″).

(1/2.55″). Teleobjektive: Doppel-Teleobjektiv-System für flexible Zoom-Stufen über kurze und lange Distanzen.

für flexible Zoom-Stufen über kurze und lange Distanzen. Frontkamera: 16-MP-Autofokus-Frontkamera.

Erwarteter Marktstart

Die offizielle Vorstellung der Galaxy S27-Serie wird wie gewohnt für Anfang 2027 erwartet.

Sollten sich diese Spezifikationen im Laufe der Entwicklung bestätigen, setzt Samsung auf gezielte Kamera-Upgrades über alle Preispunkte hinweg. Während die Basismodelle durch den Wechsel auf Sony-Hauptsensoren gewinnen, differenzieren sich Pro und Ultra vor allem über das Linsensystem im Telebereich und exklusive Pro-Features.