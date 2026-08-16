Gerüchte um das Galaxy S26 FE: Senderspezifisches KI-Feature „My FanCam“ im Anflug

Die Gerüchteküche rund um Samsungs kommende Fan Edition brodelt. Laut einem aktuellen Leak, der vom TikTok-Nutzer ray522513 in Umlauf gebracht wurde, soll das noch unveröffentlichte Galaxy S26 FE die innovative „My FanCam“-Funktion erben. Dieses KI-Werkzeug feierte erst kürzlich auf Samsungs Falt-Flaggschiffen wie dem Galaxy Z Fold8 sein Debüt.
Was steckt hinter der „My FanCam“-Funktion?
Bei „My FanCam“ handele es sich um ein intelligentes Feature innerhalb des Galaxy AI-Ökosystems, das die Videobearbeitung in der Galerie maßgeblich vereinfacht:
- Automatische Motiverkennung:Die Software analysiert bereits aufgenommene Gruppen- oder Bewegungsvideos und erkennt darin einzelne Personen.
- Gezielter Fokus:Der Nutzer wählt einfach das gewünschte Subjekt aus.Die KI schneidet das Video dynamisch zu und verfolgt die Person kontinuierlich – ähnlich einer individuellen Kameraführung („FanCam“).
- Format-Anpassung: Bildausschnitt und Seitenverhältnisse lassen sich nachträglich flexibel für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels oder YouTube Shorts optimieren, ohne neu filmen zu müssen.
Hoffnung für ältere Modelle dank One UI 9
Dass eine exklusive Funktion der hochpreisigen Z-Reihe so zügig den Weg in das erschwinglichere S26 FE finden könnte, lässt die Community aufhorchen. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, liegt die Vermutung nahe, dass Samsung das Feature im Rahmen des großen One UI 9 Stable-Updates breiter verteilt.
Damit stünden die Chancen gut, dass auch Besitzer weiterer Flaggschiffe der S- und Z-Serie per Software-Update in den Genuss der KI-gestützten Objektverfolgung kommen. Da es sich bei der Quelle jedoch um einen inoffiziellen Social-Media-Leak handelt, bleibt abzuwarten, wann Samsung den Rollout offiziell bestätigt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.