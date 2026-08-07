Vorab-Luxus: Caviar startet Vorbestellungen für exklusive Sondereditionen des „iPhone Ultra“

Der international bekannte Luxus-Veredler Caviar nimmt bereits Vorbestellungen für maßgeschneiderte Sondereditionen eines bislang unangekündigten Smartphones auf: das sogenannte iPhone Ultra. Damit prescht die Edelschmiede der offiziellen Präsentation durch Apple vorweg und setzt auf aufwendig gestaltete High-End-Varianten im Fünfstelligen Preisbereich.
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Luxusmaterialien und streng limitierte Stückzahlen
Für die exklusiven Custom-Modelle greift Caviar auf gewohnt edle Werkstoffe zurück. Je nach Modellvariante kommen unter anderem folgende Materialien zum Einsatz:
- 18-Karat-Gold:Unter anderem für dreidimensionale Logos und Akzente bei Jubiläums-Editionen.
- Krokodilleder & Carbon: Hochwertiges, strukturiertes Leder gepaart mit leichtem Carbon.
- Titan in Luftfahrt-Qualität: Für besonders widerstandsfähige und mattschwarze oder silberne Gehäuse-Finishes.
Die Kollektionen sind auf extrem kleine Stückzahlen (oft nur 19 Einheiten weltweit) limitiert. Preislich bewegen sich die angekündigten Sonderanfertigungen je nach Ausstattung und Speichergröße zwischen 13.800 US-Dollar und über 16.000 US-Dollar.
Vorbestellung vor dem offiziellen Apple-Release
Caviar lockt Frühentschlossene mit Vorbesteller-Vorteilen wie einer Preisgarantie, der freien Wahl der Seriennummer sowie einer bevorzugten Belieferung direkt nach dem offiziellen Apple-Verkaufsstart.
Das Vorgehen hat bei der Luxusmarke Tradition: Regelmäßig präsentiert Caviar Konzepte und Designs für kommende Flaggschiffe auf Basis von Marktgerüchten und Leaks. Ausgeliefert werden die veredelten Smartphones jedoch erst, sobald die tatsächlichen Basisgeräte des Herstellers auf dem Markt verfügbar sind.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.