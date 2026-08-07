Telekom wächst weiter stark: FIFA-WM und Glasfaser treiben deutsche Kundenzahlen

Die Deutsche Telekom setzt ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fort. Neben stark verbesserten Konzernfinanzen – darunter eine erneute Anhebung der Jahresprognose für den Free Cashflow AL auf rund 20,0 Milliarden Euro – sticht vor allem die Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland hervor. Angetrieben von Großereignissen wie der FIFA-Weltmeisterschaft und dem fortschreitenden Netzumbau verzeichnet das Unternehmen in Kernbereichen ein deutliches Kundenplus.
Inhaltsverzeichnis
Massiver Ansturm auf TV-Angebot durch Fußball-WM
Ein zentraler Treiber im deutschen Segment war im zweiten Quartal die Übertragung aller Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft auf MagentaTV. Rund eine Million Neukunden entschieden sich für das TV-Angebot der Telekom, wobei der Großteil auf flexible Tarifmodelle („Flex-Tarife“) setzte. In den kontinuierlich geführten Bestandszahlen spiegelt sich dieser Peak mit einem soliden Zuwachs wider: Die Gesamtzahl der TV-Kunden kletterte bis Ende Juni 2026 auf 4,80 Millionen (ein Plus von 25.000 gegenüber dem Vorquartal bzw. 102.000 im Jahresvergleich).
Glasfaser kompensiert Rückgang bei klassischen Breitband-Anschlüssen
Im Festnetz- und Internetbereich zeigt sich der Wandel der Infrastruktur. Zwar ging die Gesamtzahl der Breitband-Anschlüsse im zweiten Quartal leicht um 20.000 auf 15,08 Millionen zurück, das reine Glasfaser-Geschäft (FTTH) verzeichnet jedoch ein kräftiges Ausbau- und Nutzungsplus:
- Glasfaser-Neukunden: 161.000 Haushalte entschieden sich im zweiten Quartal für einen reinen FTTH-Anschluss.
- Netzanschluss-Quote: Die tatsächliche Nutzung stieg kontinuierlich auf 17,5 Prozent der insgesamt 13,6 Millionen anschließbaren Haushalte.
- Klassische Anschlüsse: Die Zahl der herkömmlichen Festnetz-Anschlüsse sank leicht um 98.000 auf 16,62 Millionen, während die alten Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) erwartungsgemäß weiter abgebaut wurden (-36.000 im Quartal).
Mobilfunk bleibt Wachstumsgarant
Im Mobilfunk verteidigte die Telekom ihre Marktführerschaft bei den Service-Umsätzen und legte bei den Kundenzahlen weiter zu. Mit 218.000 neuen Vertragskunden fiel der Zuwachs stärker aus als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg die Zahl der Mobilfunk-Kunden in Deutschland auf 76,73 Millionen – ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ein Zuwachs von fast 7,9 Prozent im Vorjahresvergleich.
|Segment Deutschland (Kundenzahlen)
|30.06.2026
|31.03.2026
|Veränderung (QoQ)
|Mobilfunk-Kunden (gesamt)
|76,73 Mio.
|75,32 Mio.
|+1,41 Mio. (+1,9 %)
|davon Vertragskunden
|28,15 Mio.
|27,92 Mio.
|+224 Tsd. (+0,8 %)
|Breitband-Anschlüsse
|15,08 Mio.
|15,10 Mio.
|-20 Tsd. (-0,1 %)
|TV (IPTV, Satellit)
|4,80 Mio.
|4,78 Mio.
|+25 Tsd. (+0,5 %)
|Festnetz-Anschlüsse
|16,62 Mio.
|16,71 Mio.
|-98 Tsd. (-0,6 %)
Solide Finanzbasis im Heimatmarkt
Die positiven Kundenzahlen schlagen sich direkt in den Finanzwerten nieder. Der Gesamtumsatz im operativen Segment Deutschland stieg im zweiten Quartal organisch um 3,7 Prozent auf 6,51 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL für den deutschen Markt wuchs organisch um 2,7 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.