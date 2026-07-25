Das Congstar Netz: gute Verbindungen für Handys und Smartphones? – Beim Anbieter Congstar ist auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich, auf welches Netz eigentlich dessen Tarife zugreifen. Denn in den Tarifdetails ist lediglich die Rede vom D-Netz. Das kann sowohl für das Vodafone-Netz stehen, als auch für das Telekom-Netz. Mittlerweile dürfte Congstar aber als „Telekom-Discountmarke“ bekannt sein und so werden Kunden gerne mal als „Smartshopper“ bezeichnet, denen die Netzqualität wichtiger ist als die Aufmachung. Congstar gehört also zur Telekom und damit greifen die Tarife auf das T-Mobile Netz D1 zu. Das Congstar Netz ist also das Telekom Netz und die Congstar Netzabdeckung entspricht der D1 Netzabdeckung. Das lässt sich übrigens auch in den allgemeinen Geschäftsbeziehungen unter Punkt 4 nachlesen:

congstar überlässt dem Kunden im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten einen Mobilfunkanschluss und teilt ihm eine Rufnummer im Mobilfunknetz der Telekom Deutschland zu.

Congstar bietet im Netz der Telekom eine breite Palette an Produkten im Mobilfunkbereich an: Neben einer Prepaid Karte und Prepaid Tagesflat gibt es auch Handytarife, Flatrates und mehrere DSL-Flatrates für den Festnetz-Anschluss zu Hause (Wunschrufnummern gibt es leider nicht mehr). Darüber hinaus gibt es auch Handys (mit und ohne Vertrag) und Hardware für den mobilen und stationären Internet-Zugang. Die Netzabdeckung von Congstar (über das D1-Netz der Telekom) kann man auf der Netzkarte der Telekom* einsehen oder mittlerweile auch die Congstar Netzkarte kostenfrei nutzen*

Kurzfassung: Congstar bietet mittlerweile in allen Handytarife LTE, dazu auch VoLTE und WLAN Call. 5G Verbindungen stehen bei Congstar aber bisher nicht zur Verfügung. Die Netzabdeckung kann man auf der Congstar Netzkarte* kostenlos abfragen.

Congstar Netz

Die Netzqualität bei Congstar im Netz der Telekom, besonders im Bereich 4G und 5G

Kunden bei Congstar bekommen sehr günstig Zugang zum gut ausgebauten Datennetz der Telekom. Beispielsweise ist eine Allnet Flat bei Congstar ab 12 Euro zu haben, während man bei der Telekom deutlich mehr zahlt. Aus diesem Grund, haben viele Kunden die Befürchtung, dass Congstar Karten im D1-Netz in irgendeiner Form benachteiligt werden. Das ist aber nicht der Fall, man hat als Discounter-Kunde die gleichen technischen Voraussetzungen wie originale Kunden der Telekom auch. Doch gibt es tatsächlich Einschränkungen:

LTE ist mittlerweile in alle Congstar Tarifen und auch bei der Congstar Prepaid Karte möglich. Im Postpaid Bereich ist dabei inzwischen auch 5G mit 50 MBit/s Speed Standard. Im Prepaid Bereich gibt es LTE mittlerweile auch als Standard gegen Aufpreis und dann liegt die Geschwindigkeit bei maximal 25 MBit/s.

LTE oder 5G max ist derzeit in keinem Handytarif von Congstar möglich.

5G SA ist ebenfalls noch nicht nutzbar, die 5G Verbindungen werden mit 5G NSA realisert

VoLTE und WLAN Calling stehen zur Verfügung.

Der Congstar Homespot bietet 50MBit/s LTE Speed – mehr ist auch dort nicht möglich.

Schnelleres LTE lohnt sich vor allem bei den größeren Allnet Flat von Congstar (mit 10 Gigabyte Datenvolumen oder mehr). Dann sollte man eventuell den zusätzlichen Preis für LTE50 zahlen. Unbegrenztes Datenvolumen gibt es bisher bei Congstar aber noch nicht und aktuell ist auch nicht bekannt, ob und wann der Discounter solche Tarife einführen wird.

Die Netzabdeckung von Congstar (über das D1-Netz der Telekom) kann man auf der Netzkarte der Telekom* einsehen oder mittlerweile auch die Congstar Netzkarte kostenfrei nutzen*

Wie geht es mit LTE und 5G weiter bei Congstar

Hier ist die aktualisierte und überarbeitete Fassung auf dem Stand von 2026:

Congstar im Telekom-Netz: Aktueller Stand zu LTE & 5G (2026)

Das D1-Netz der Telekom belegt in unabhängigen Netztests kontinuierlich den ersten Platz als bestes Mobilfunknetz Deutschlands. Congstar-Kunden profitieren direkt von dieser hervorragenden Netzqualität, der starken Netzdichte und der hohen Abdeckung im gesamten Bundesgebiet.

Die Zeiten, in denen 5G bei Congstar nur ein teures Extra war, sind vorbei: Seit Februar 2025 ist der 5G-Zugang in den Allnet-Flat-Tarifen von Congstar kostenfrei enthalten. Standardmäßig surft man damit mit bis zu 50 Mbit/s im 5G- und LTE-Netz der Telekom.

Für Nutzer, die noch mehr Geschwindigkeit benötigen, bietet Congstar die 5G Speed-Option: Für 3 Euro monatlich lässt sich das Maximaltempo auf bis zu 100 Mbit/s verdoppeln.

Höhere Geschwindigkeiten & Alternativen

Tempo-Cap: Wer die maximale, ungedrosselte Netzgeschwindigkeit der Telekom (LTE/5G Max mit bis zu 300 Mbit/s oder mehr) nutzen möchte, muss weiterhin direkt zu einem Haupttarif der Telekom greifen.

Wer die maximale, ungedrosselte Netzgeschwindigkeit der Telekom (LTE/5G Max mit bis zu 300 Mbit/s oder mehr) nutzen möchte, muss weiterhin direkt zu einem Haupttarif der Telekom greifen. 100 Mbit/s reichen meist völlig: Für alltägliches 4K-Streaming, schnelle Downloads und Online-Gaming sind die bei Congstar verfügbaren 50 bis 100 Mbit/s im Alltag absolut ausreichend.

Die wichtigsten Vorteile von 5G bei Congstar

Inklusive im Tarif: 5G mit bis zu 50 Mbit/s ist in den Allnet-Flats ohne Zusatzkosten integriert.

5G mit bis zu 50 Mbit/s ist in den Allnet-Flats ohne Zusatzkosten integriert. Geringere Latenzzeiten: Schnellere Reaktionszeiten für flüssiges Gaming und ruckelfreie Videocalls.

Schnellere Reaktionszeiten für flüssiges Gaming und ruckelfreie Videocalls. Hohe Netzstabilität: Auch an stark frequentierten Orten (z. B. auf Events oder in Fußballstadien) bleibt die Verbindung stabil.

Auch an stark frequentierten Orten (z. B. auf Events oder in Fußballstadien) bleibt die Verbindung stabil. Flexibles Speed-Upgrade: Auf Wunsch jederzeit für 3 €/Monat auf 100 Mbit/s erweiterbar.

Tarif-Überblick (Allnet Flats)

Tarif Standard-Speed (5G/LTE) Mit 5G Speed-Option (+3 €/Monat) Allnet Flat XS / S / M / L Max. 50 Mbit/s Max. 100 Mbit/s Homespot Tarife Max. 50 Mbit/s Max. 100 Mbit/s

Netzabdeckung

Das 5G-Netz der Telekom erreicht mittlerweile über 95 % der Haushalte in Deutschland. Congstar-Kunden nutzen genau diese moderne Netzinfrastruktur flächendeckend. D1 Prepaid Tarife mit 5G Zugang gibt es erfreulicherweise bereits auch bei anderen Anbietern.

Die Netzabdeckung von Congstar (über das D1-Netz der Telekom) kann man auf der Netzkarte der Telekom* einsehen oder mittlerweile auch die Congstar Netzkarte kostenfrei nutzen*

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Das sagen die großen Netztests im Überblick

Der Netztest 2024 von COMPUTER BILD hat das Mobilfunknetz der Telekom als eines der besten in Deutschland bewertet. Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse:

Beste Netzqualität : Die Telekom hat das Gesamturteil „überragend“ erhalten. Dies basiert auf Tests in verschiedenen Kategorien wie Datenübertragung, Telefonie und Netzstabilität.

: Die Telekom hat das Gesamturteil erhalten. Dies basiert auf Tests in verschiedenen Kategorien wie Datenübertragung, Telefonie und Netzstabilität. 5G-Versorgung : Die Telekom bietet eine sehr gute 5G-Versorgung, insbesondere in Großstädten, wo die Abdeckung bei rund 99% liegt. Auch auf Verbindungstraßen und entlang von Bahnstrecken ist die 5G-Versorgung sehr stark.

: Die Telekom bietet eine sehr gute 5G-Versorgung, insbesondere in Großstädten, wo die Abdeckung bei rund liegt. Auch auf Verbindungstraßen und entlang von Bahnstrecken ist die 5G-Versorgung sehr stark. Hohe Geschwindigkeiten : Bei den schnellsten 10% aller Messungen erreichte das Netz der Telekom eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 915 Megabit pro Sekunde . Dies ist deutlich schneller als bei den Wettbewerbern.

: Bei den schnellsten 10% aller Messungen erreichte das Netz der Telekom eine durchschnittliche Geschwindigkeit von . Dies ist deutlich schneller als bei den Wettbewerbern. Stabile Netzabdeckung: Die Telekom bietet eine stabile Netzabdeckung sowohl in städtischen Gebieten als auch auf dem Land.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Telekom kontinuierlich in den Ausbau und die Verbesserung ihres Netzes investiert und dadurch eine hohe Netzqualität und schnelle Datenübertragung gewährleistet.

Connet Netztest 2023

Das Telekom Netz hat im Netztest 2023 der connect mit der Gesamtnote „Überragend“ abgeschnitten. Dies ist das zwölfte Mal in Folge, dass die Telekom den Netztest für sich entscheiden konnte. In allen drei Testbereichen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – konnte die Telekom überzeugen. Im Bereich Sprache erreichte die Telekom die Note „Sehr gut“, im Bereich Daten die Note „Überragend“ und im Bereich Crowdsourcing ebenfalls die Note „Überragend“. Insbesondere im Bereich Daten konnte die Telekom punkten. So erreichte die Telekom im 5G-Netz eine durchschnittliche Datenrate von 187,9 Mbps. Dies ist deutlich mehr als die Konkurrenz von Vodafone (124,3 Mbps) und O2 (99,8 Mbps).

Die Telekom hat damit ihren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter ausgebaut und ist weiterhin das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Hier sind die einzelnen Testergebnisse der Telekom im Netztest 2023:

Sprache: Note „Sehr gut“

Daten: Note „Überragend“

Crowdsourcing: Note „Überragend“

Die Telekom hat sich insbesondere im Bereich Daten durchgesetzt. So erreichte die Telekom im 5G-Netz eine durchschnittliche Datenrate von 187,9 Mbps. Dies ist deutlich mehr als die Konkurrenz von Vodafone (124,3 Mbps) und O2 (99,8 Mbps).

Computerbild Netztest 2022

Auch in den Tests 2022 hat sich das Ranking der deutschen Netzbetreiber wenig geändert. Die Abschaltung von 3G macht keinen Unterschied, Wert wird mittlerweile immer mehr auf 5G gelegt. Die Tester schreiben zu den Ergebnissen:

Der erste COMPUTER BILD-Netztest mit Tempo-Vergleich von 5G und LTE in Deutschland zeigt klar: Der 5G-Geschwindigkeitsvorteil ist real und mit dem entsprechenden Smartphone, Tarif und eben Netz deutlich spürbar. Spannend auch: In der Großstadt liegen Telekom, Vodafone und O2 beim Tempo gleichauf, doch vor allem mit ihrem starken Auftritt in ländlichen Regionen holt die Telekom erneut den Testsieg. Für viele Großstädter aber ist ein günstiger 5G-Tarif im O2-Netz eine sinnvolle Alternative.

Connect Netztest 2021

Im Connect Netztest erreicht die Telekom die beste Wertung bisher und kann damit den ersten Platz als bestes Netz in Deutschland mehr als behaupten. Als Fazit heißt es:

Die Deutsche Telekom erzielt mit klarem Abstand zum Verfolgerfeld den Gesamtsieg in Deutschland mit 944 Punkten und der Note „sehr gut“. Damit gewinnt der Anbieter bereits zum elften Mal in Folge und konnte sich gegenüber dem Vorjahr in den Kategorien Daten und Crowd noch verbessern. Auch beim 5G-Ausbau hat die Telekom die Nase vorn. Vodafone erreicht ihr bislang stärkstes Ergebnis mit 913 Punkten und der Note „sehr gut“. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sie sich um 37 Punkte und erzielt damit den größten Zuwachs unter den Anbietern – insbesondere in den Kategorien Daten und Crowd. Abermals macht Telefónica im Vergleich zum Vorjahr einen großen Sprung nach vorn und kommt den Konkurrenten deutlich näher. Mit 874 Punkten und der Note „sehr gut“ erzielt auch dieser Anbieter sein bislang bestes Ergebnis. Zuwächse gelingen O2 in den Disziplinen Sprache und Crowd, in den Datentests ist das Bild gemischt: deutliche Steigerungen in den Städten, aber Nachholbedarf auf dem Land. Dies gilt auch für den 5G-Ausbau, der aber in den Großstädten bereits vorbildlich ist.

Video: Ändert sich die Netzqualität – Wechsel von Congstar zu ALDI

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