winSIM – Netz, LTE, 5G und Netzqualität – Welcher Mobilfunkvertrag der Richtige ist, entscheidet sich nicht nur über Tarifpreis und Tarifkonditionen, sondern vor allem auch in welchen Handynetz geschaltet wird. Bei winSIM macht beim verwendeten Mobilfunknetz kein großes Geheimnis, wie das bspw. Anbieter wie klarmobil oder Congstar machen. Da winSIM zur Drillisch Unternehmensgruppe gehört und nutzt man auch das Netz Drillisch/1&1 und damit das 1&1 Netz. Allerdings gibt es aufgrund der Alttarife und dem Aufbau dieses Netzes einige Besonderheiten, die man beachten sollte.

Aktuell befinden sich noch viele der Alttarife bei WinSIM in der Umstellung, daher ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, welches Netz der eigene Tarif nutzt. Wir haben uns daher hier an die Zusammenstellung gemacht.

Welches Netz nutzt mein WinSIM Tarif?

Bei WinSIM werden neuere Tarife direkt im 1&1 Netz angeboten und ältere Tarife noch im O2 Netz. Die Trennung sieht dabei wie folgt aus:

bis Dezember 2023 wurden alle WinSIM Tarife im O2 Handynetz angeboten. Das WinSIM Netz ist in dem Fall daher das O2 Netz. Mittlerweile wird in dem Zusammenhang aber oft von Telefonica-Netz gesprochen (oder dem Netzverbund der Telefonica). Dahinter steht dann aber auch das O2 Netz, denn die Telefonica ist das Mutterunternehmen von O2. Grundsätzlich kann man daher sagen, dass WinSIM das O2 Netz bzw. das Telefonica Netz nutzt. Man erkennt Alttarife daran, dass sie noch kein 4G haben.

wurden alle WinSIM Tarife im O2 Handynetz angeboten. Das ist in dem Fall daher das O2 Netz. Mittlerweile wird in dem Zusammenhang aber oft von Telefonica-Netz gesprochen (oder dem Netzverbund der Telefonica). Dahinter steht dann aber auch das O2 Netz, denn die Telefonica ist das Mutterunternehmen von O2. Grundsätzlich kann man daher sagen, dass bzw. das Telefonica Netz nutzt. Man erkennt Alttarife daran, dass sie noch kein 4G haben. WinSIM stellt diese Alttarife aber nach und nach auf das neue 1&1 Netz um. Man erkennt an der Möglichkeit 5G zu nutzen die Umstellung auf das neuen 1&1 Netz.

Neuere WinSIM Tarife nach Dezember 2023 wurde immer bereits im 1&1 Netz ausgeliefert und nutzen daher nicht mehr das O2 Netz. Stattdessen gibt es mittlerweile Roaming im Vodafone Netz, wenn das 1&1 Netz vor Ort noch nicht aufgebaut sein sollte. Man hat mit den neuen Tarifen und den bereits umgestellten Alttarifen also immer entwerde 1&1 Netz oder Vodafone Netz.

Um zu beurteilen, wie gut oder schlecht die Netzqualität bei winSIM ist, muss man sich in erster Linie die Qualität das 1&1 Netzes und das Vodafone Netzes anschauen. Je besser der Ausbau dieser beiden Netze, desto schneller und stabiler auch die Verbindungen bei winSIM. Besonders entscheidend ist hierbei der Netzausbau, denn über den Ausbau lässt sich die Netzqualität ableiten. Erste Hinweise über den Netzausbau liefert die sogenannte Netzabdeckungskarte eines Providers.

Der Netzausbau-Stand bei 1&1

1&1 hat am 8. Dezember 2023 sein eigenes Handynetz gestartet. Damit wurde 1&1 vom virtuellen Provider im O2-Netz zu einem eigenständigen Netzanbieter und bietet nun als viertes Mobilfunknetz in Deutschland seine Dienste an. Seit diesem Datum können Nutzerinnen und Nutzer die ersten Smartphone-Tarife nutzen, die auf dem neuen 1&1-Mobilfunknetz basieren.

Der Netzausbau des 1&1 Mobilfunknetzes verläuft derzeit eher langsam. Hier sind einige wichtige Punkte zum aktuellen Stand:

Langsame Fortschritte: Der Ausbau der eigenen 5G-Funkmasten bei 1&1 kommt nur langsam voran, insbesondere in ländlichen Gebieten. Verpasste Etappenziele: 1&1 hat die zuletzt gesteckten Etappenziele für den Netzausbau verpasst. Für das erste Quartal 2024 waren 1.350 Antennenstandorte angestrebt, jedoch konnte sich die Anzahl der tatsächlich umgesetzten Standorte nicht wie geplant entwickeln. Datenübertragungsraten: 1&1 und sein Netzpartner Vodafone bieten sowohl LTE als auch 5G an, mit Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s. Flächendeckende Versorgung: Laut aktuellen Daten sind 91 Prozent der Fläche Deutschlands durch mindestens einen Netzbetreiber mit 5G versorgt (Stand Januar 2024).

Insgesamt zeigt sich, dass der Netzausbau von 1&1 noch in den Anfängen steckt und es einige Herausforderungen gibt, die es zu bewältigen gilt. Meistens wird man allerdings derzeit das Vodafone Netz per Roaming über 1&1 nutzen – wichtig für die WinSIM Kunden ist also derzeit der Ausbau des Vodafone Handynetzes.

Der Netzausbau und die Netzabdeckung bei Vodafone

Das Vodafone Handynetz hat in den letzten Monaten einen signifikanten Ausbau erfahren und ist mittlerweile eines der am besten ausgebauten Netze in Deutschland. Im Jahr 2024 wurde ein besonders aktives Projekt gestartet, bei dem nahezu 1.200 Mobilfunkprojekte ins Leben gerufen wurden. Das Ziel dieser Projekte ist es, die Bandbreite zu erhöhen, bestehende Funklöcher zu schließen und die Netzabdeckung insgesamt zu verbessern. Diese Maßnahmen sind besonders wichtig, um den steigenden Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, die immer mehr mobile Daten benötigen.

Ein zentraler Bestandteil des Ausbaus ist die 5G-Technologie. Vodafone legt großen Wert darauf, die Infrastruktur für 5G und sogar 5G+ auszubauen. Dies ermöglicht nicht nur schnellere Internetgeschwindigkeiten, sondern auch eine stabilere Verbindung, die für moderne Anwendungen und Dienste unerlässlich ist. Dank dieses Fokus auf fortschrittliche Netztechnologien können Vodafone-Kunden von einer verbesserten Nutzererfahrung profitieren.

Ein bemerkenswerter Meilenstein war der Juni 2024, der als der stärkste Monat für den Netzausbau gilt. In diesem Monat wurden nahezu die Hälfte der geplanten Maßnahmen für das gesamte Quartal abgeschlossen. Diese schnelle Umsetzung zeigt, dass Vodafone bestrebt ist, die Netzabdeckung zügig zu erweitern und dabei gleichzeitig die Qualität der Verbindungen zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den laufenden Ausbauprojekten bereitet sich Vodafone auch auf die bevorstehende Fußball-EM 2024 in Deutschland vor. Angesichts der großen Anzahl von Besuchern und Fans aus ganz Europa, die während des Turniers erwartet werden, ist es entscheidend, dass Vodafone sein Mobilfunknetz auf die Bedürfnisse dieser Nutzergruppe anpasst. Dies bedeutet, dass nicht nur die Kapazität erhöht wird, sondern auch die Netzstabilität in städtischen Gebieten und an Veranstaltungsorten verbessert wird.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Vodafone mit seinem umfassenden Ausbau des Handynetzes auf dem richtigen Weg ist, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden und eine hohe Qualität der mobilen Kommunikation zu gewährleisten.

Die Netzqualität von winSIM (O2) bei Alttarifen

In den älteren Tarifen nutzt WinSIM noch das O2 Netz. Um die Netzqualität dieser Verträge von winSIM zu beurteilen, sollte man zunächst die Qualität des O2-Netzes betrachten. Je umfassender der Ausbau des O2-Netzes ist, desto schneller und stabiler sind die Verbindungen bei winSIM. Der Netzausbau ist dabei ausschlaggebend, da sich aus ihm die Netzqualität ableiten lässt. Erste Anhaltspunkte zum Netzausbau bietet die Netzabdeckungskarte des Anbieters.

Die Netzabdeckungskarte von O2 gibt es hier *.

*. Die Störungsübersicht von O2 gibt es hier*

Bei Problemen mit dem Netz und der Netzqualität können folgende Artikel helfen: Kein Netz am Handy | kein mobiles Internet | Sim wird nicht gefunden | Kein LTE verfügbar – so hilft man sich

Beim Check der Netzabdeckungskarte sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die Versorgung am eigenen Wohn­ort wichtig ist, sondern auch der Empfang an stark frequentierten Orten. Schließlich ist man nicht nur an einem Ort unterwegs. O2 schreibt in der Netzabdeckung seines Mobilfunknetzes, dass die:

O 2 investiert in die Zukunft – und das zahlt sich aus. Im „Großen Mobilfunk-Netztest 2022“ des Fachmagazins connect hat O 2 erneut die Note „sehr gut“ erzielt.1 Natürlich investieren wir weiter in den 5G-Netzausbau. Und bis 2022 schließen wir letzte 4G-Abdeckungslücken im O 2 LTE-Netz.

Zudem lässt sich heutzutage sagen, dass die Netzverfügbarkeit bei allen Netzen kein großes Problem mehr darstellt. Grund: Der grundlegende 2G-Ausbau ist so weit fortgeschritten, dass bei allen Netz­betreibern eine nahezu bevölkerungs­deckende Versorgung besteht, und auch abseits bewohnter Gebiete ist die Versorgung in vielen Fällen noch gegeben. Aus Erfahrung zeigt sich aber, dass es vor allem in Gebäuden zu Empfangs­problemen kommen kann.

Generell hat die Abdeckung im O2-Netz noch Nachholbedarf: Die Flächenabdeckung mit LTE und 5G ist im Vergleich der drei Netzbetreiber hier am schlechtesten. Und auch wenn die Netzabdeckungskarte viel Auskunft gibt, empfiehlt sich die Nachfrage in einem Laden vor Ort, um ganz sicher zu gehen.

Im Vergleich mit anderen Handynetzen belegt das O2-Netz in Tests die hinteren Plätze. In Sachen Sprachtelefonie unterscheiden sich die einzelnen Handynetze jedoch kaum. Das O2-Netz hinkt lediglich in der mobilen Datennutzung hinterher, was dem etwas langsameren Netzausbau verschuldet ist. Auffällig ist, dass in den Ballungsgebieten das O2-Netz für die mobile Verwendung genauso stark vertreten ist, wie seine Konkurrenten, jedoch in den ländlichen Gebieten etwas weniger zuverlässiger und das macht den Unterschied aus. Je nach persönlichen Standort ist auch das O2-Netz eine gute Netz-Entscheidung.

Aus dem LTE-Ausbau und dessen Verfügbarkeit von O2 lässt sich jedoch ablesen, dass der Anbieter hier bisher besonders schwächelt und das ist auch der Grund, weshalb das Netz von O2 in Netz-Tests die hinteren Plätze belegt. Hier ist die Konkurrenz einfach weiter und O2 bemüht sich diesen Zustand aufzuholen. Erste Erfolge kann es verzeichnen und so ist in den vergangenen Jahren die Netzqualität von O2 deutlich gestiegen.

TIPP Man kann das WinSIM Netz auch sehr einfach mit einer O2 Freikarte oder der Netzclub Freikarte testen. Diese sind kostenfrei und man zahlt nur den Verbrauch.

Video: O2 im Netztest

CHIP-Netztest Deutschland 2022 - Wer hat das beste Handynetz? | CHIP

Dieses Video auf YouTube ansehen

Die Netzqualität bei O2 und WinSIM im Test

Die Netzqualität bei O2 ist leider immer wieder in der Kritik und daher leidet natürlich auch WinSIM darunter. Prinzipiell gilt dabei: im den Städten ist das O2 Netz meistens sehr gut, je ländlicher eine Region wird, desto eher gibt es auch Probleme mit dem O2 Netz und dem Netzempfang.

Bei welches-netz.com schreibt man dazu:

Im LTE Bereich gibt es ebenfalls noch einige weiße Flecken bei O2. Wer wert auf schnelles Internet legt, sollte vor einem Wechsel zu WinSIM daher prüfen, wie der LTE Ausbau im O2 Netz in der Region ist. Nur wenn das Netz auch LTE kann wird man es mit den WinSIM Tarifen auch nutzen können.

Und bei mobil-helden.de heißt es zur WinSIM Netzqualität:

Zudem bietet O2 neben dem normalen Mobilfunk-Netz mittlerweile auch LTE als Datenstandard an, von dem auch winSIM profitiert, wobei der Ausbau im LTE Bereich noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie bei den LTE-Netzen der Konkurrenz. Doch seit neuem punktet das O2-Netz durch den Zusammenschluss mit E-Plus. Beide Handynetze stärken sich gegenseitig und ermöglichen den Kunden die bestmögliche Netzversorgung, möglich ist das durch das sogenannte „National Roaming Verfahren“.

Wie oben bereits empfohlen sollte man daher vor einer Entscheidung für WinSIM die Netzabdeckung und die Qualität über die Netzkarten prüfen. Es hilft auch, zuerst einen Tarif mit kurzer Laufzeit zu wählen. Dann kann man immer noch wechseln, falls man mit der Netzabdeckung nicht zufrieden ist oder die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind wie erhofft.

Video: So funktioniert das O2 Mobilfunk-Netz

Wie funktioniert ein Mobilfunknetz? - o2 erklärt

Dieses Video auf YouTube ansehen

Weitere Artikel zum Netz und der Netzabdeckung

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2024